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Топ-5 лучших автомобилей для дачи в 2023-м

Какой новый автомобиль лучше всего подойдет для регулярных поездок за город и за городом, если бюджет не превышает 4 миллиона рублей? Вот рейтинг «За рулем».

За РулемТоп-5 лучших машин для дачников: самые надежные из недорогих

Дачник без машины стал исчезающим видом. На электричке на дачу если и наездишься, то не навозишься. Так же – и с дачи.

Естественно, каждый дачник задумывается о приобретении автомобиля. Пять вариантов на вторичном рынке мы уже нашли. Сегодня пройдемся по «первичке».

Условия те же: машина должна быть вместительной, надежной, относительно доступной и простой – чтобы не сокрушаться о каждой царапине. Хотя, пока кузов новый, царапины расстраивают на любой, даже самой бюджетной машине…

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1. Lada Niva Travel – проходимость превыше всего

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Просто Нива, которая ныне носит имя Legend, мала. Маленький багажник, затрудненный доступ на второй ряд сидений… Пятидверную (длиннобазную) Ниву не выпускают, хотя могут вернуть на конвейер в конце 2023 – начале 2024 года. Но в строю остается Lada Niva Travel (бывшая Chevrolet Niva). По проходимости едва ли уступает классической Ниве, но чуть вместительнее.

Объем багажного отсека – 320 литров, 650 при разложенных задних сиденьях. Длина салона до спинки переднего сиденья – 1330 мм. При большом желании можно положить двухметровые доски. Не поместятся – приоткрыть пятую дверь (открывается вбок). Главное, не забыть зафиксировать ее и груз. Длинномеры можно положить и на крышу (до 100 кг). Часто этот автомобиль можно увидеть с прицепом. Если он не оборудован тормозами, масса может составлять 600 кг. С тормозами – до 1200 кг.

Главный минус машины – устаревший, маломощный двигатель (80 л.с.). Автомобиль комплектуется только механической коробкой передач. По паспортным данным Niva Travel расходует 10,2 литра на 100 км пути в смешанном цикле. В реальности – намного больше.

И надежность у этой модели так себе – это не секрет. Благо, запчасти общедоступны.

Цены – от 1 042 900 рублей.

Lada Niva Travel – бывшая Chevrolet Niva. И десятки лет ее владельцы мечтают о более мощном двигателе. Он бы сделал автомобиль еще популярнее.
Lada Niva Travel – бывшая Chevrolet Niva. И десятки лет ее владельцы мечтают о более мощном двигателе. Он бы сделал автомобиль еще популярнее.

2. Haval Dargo – комфортная брутальность

У Haval Dargo с мощностью и динамикой порядок. Под капотом 2,0-литровый двигатель, развивающий 192 л.с. В сочетании с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач он способен разогнать кроссовер до 100 км/ч за 9 секунд. Расход топлива в смешанном цикле – 8,3 литра на 100 км пути. Интеллектуальный полный привод с 8 режимами. Хорошая геометрическая проходимость. Внушительный набор систем, повышающих комфорт и безопасность. И внешний вид, говорящий нам, что на этом автомобиле можно отправляться хоть на край света.

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Объем багажного отсека маловат для автомобиля таких размеров. Это 333 литра в комплектации с полноценным запасным колесом или 371 литр с докаткой. При сложенных задних сиденьях – 1342/1404 литра. Объемом багажника по китайской традиции конструкторы пожертвовали ради просторного салона.

Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов) – 1500/710 кг.

О надежности (или ненадежности) модели говорить пока рано: Dargo начали продавать в России в августе 2021 года. Но уже давно ясно, что этот автомобиль не назовешь экономичным, и оставляет желать лучшего шумоизоляция.

Цены – от 2 699 000 рублей.

Haval Dargo собирают в Туле. Начали официально продавать в России 9 июня 2022 года. И этот автомобиль до сих пор вызывает любопытство.
Haval Dargo собирают в Туле. Начали официально продавать в России 9 июня 2022 года. И этот автомобиль до сих пор вызывает любопытство.

Мнение эксперта

Петр Баканов, автоэксперт:

– Дача – дело зачастую семейное, так что дачный автомобиль должен быть просторным, с большим салоном. Неплохо, когда есть рейлинги на крыше для перевозки длинномеров и фаркоп для прицепа.

3. Mitsubishi Outlander – все еще достоин внимания

У дилеров Mitsubishi все еще можно найти в продаже среднеразмерный кроссовер Outlander. Модель уже не новая, мягко говоря (третье поколение представлено больше 10 лет назад, в 2014 и 2020 годах были рестайлинги). Но по своим рабочим качествам это все еще интересная машина. Во-первых, Outlander представлен и в пяти-, и в семиместной версиях. Во-вторых, в нем комфортно, и не только на асфальте. Клиренс достигает 215 мм. А интеллектуальный полный привод S-AWC стал легендарным. Проходимость у Outlander для кроссовера действительно хороша.

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Объем багажного отсека зависит от версии. У машин с двухлитровым двигателем это 591 литр с разложенными сиденьями, 1754 – со сложенными. Если под капотом 2.4 MIVEC (и полный привод, соответственно) – 477/1608 литров. Сиденья складываются в ровный пол, под полом багажника находится органайзер с отсеками для мелочей. Для перевозки грузов Outlander удобен.

Если прицеп оборудован тормозами, Outlander способен тянуть до 1600 кг – отличный показатель.

Автомобиль долгое время сходил с конвейера российского завода Mitsubishi в Калуге и был бестселлером марки в России. Считается достаточно надежным.

Цены – от 3 289 000 рублей.

Если бы мне не приходилось ездить на Mitsubishi Outlander по бездорожью, я бы не поверил, что этот кроссовер способен на что-то серьезное. Но он способен!
Если бы мне не приходилось ездить на Mitsubishi Outlander по бездорожью, я бы не поверил, что этот кроссовер способен на что-то серьезное. Но он способен!

4. GWM Poer KingKong: большой!

За РулемНастоящий KingKong: в России начаты продажи огромного пикапа

Только что вышедший на российский рынок китайский пикап привлекает внимание не только своим названием. Во-первых, он действительно большой, как и положено Кинг-Конгу. Габаритная длина автомобиля – 5641 мм, длина кузова – 1820 мм, его внутренняя ширина – 1500 мм, высота бортов – 495 мм. Для сравнения: у немаленького UAZ Pickup только борт выше, а ширина и длина кузова значительно меньше. Заявленная грузоподъемность KingKong – 975 кг. Задний мост – на рессорах.

Во-вторых, у этого пикапа большая двойная кабина, настоящий «кингсайз», так что в салоне удобно не только водителю и переднему пассажиру. GMW Poer KingKong считается пятиместным.

В-третьих, неплохая проходимость. Автомобиль оснащается двухлитровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. или бензиновым мотором мощностью 190 л.с. Максимальный крутящий момент – 360 Нм при 1800 об/мин. И тот, и другой двигатель сочетается с 6-ступенчатой механикой и раздаткой Borg Warner. Полный привод можно подключать на скорости до 80 км/ч, понижающий ряд – остановившись. По данным производителя, дорожный просвет составляет 200 мм, угол въезда – 25°, съезда – 22°.

Этот автомобиль может буксировать прицеп массой 750 кг, если тот не оборудован тормозами, и целых 2250 кг, если прицеп с тормозами. И пока это рекордный показатель в нашей подборке.

Цены – от 2 999 000 рублей.

На фирменных фотографиях GMW Poer KingKong в городской среде. Но в городе этому «зверю» тесновато – ему нужна природа.
На фирменных фотографиях GMW Poer KingKong в городской среде. Но в городе этому «зверю» тесновато – ему нужна природа.

5. Kia Sorento – не только для дачи

Конечно, этот среднеразмерный кроссовер слишком хорош, чтобы быть только дачным автомобилем. Но он может быть им в числе прочего.

Он вместителен. Есть не только пятиместный, но и семиместный вариант. Емкость багажного отсека за спинками второго ряда в зависимости от исполнения – 705 или 910 литров. А если сложить спинки, можно получить уже 2155 литров объема с ровным полом – немногим меньше, чем в UAZ Patriot (а тот поражает объемом).

За РулемНашел лучший (ну, почти!) семейный кроссовер — у него лишь 3 недостатка

У автомобиля хороший выбор силовых агрегатов. Бензиновый 2.5 Smartsream MPI развивает 180 л.с. и 232 Нм, дизельный 2.2 Smartstream CRDI – 199 л.с. и 400 Нм, бензиновый 3.5 Smartstream MPI – 249 л.с. и 331,5 Нм. Роботизированная трансмиссия Smartstream 8DCT с двумя сцеплениями «мокрого» типа помогает избежать перегревов при длительных нагрузках. Можно выбрать и 6-ступенчатый автомат.

У автомобиля есть селектор режимов движения Drive Mode, полный набор современных систем, повышающих безопасность и комфорт, продвинутая мультимедийная система и возможность дистанционного управления некоторыми функциями автомобиля.

Sorento динамичен. Полноприводная версия с бензиновым 3.5 может разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. С другими двигателями – за 10 с небольшим. Комбинированный расход топлива заявлен на уровне 10 литров на 100 км пути у самых мощных версий и 6,1 литра – у варианта с дизельным двигателем.

По-моему, он красив.

Kia Sorento может буксировать прицеп до 750 кг, если тот не оборудован тормозами, до 2000 кг с ножным стояночным тормозом и до 2500 кг с электрическим стояночным тормозом. Вот так!

Цены – от 3 789 900 рублей. Но даже с полным приводом (комплектация Comfort) можно уложиться в 4 миллиона (3 949 900 рублей).

У покосившейся избушки на шести сотках Kia Sorento будет смотреться чужеродно. Но он вряд ли там окажется. Хотя дачи бывают разными…
У покосившейся избушки на шести сотках Kia Sorento будет смотреться чужеродно. Но он вряд ли там окажется. Хотя дачи бывают разными…

Итог

Дачник на рыдване – стереотип из прошлого. Современные владельцы загородной недвижимости предпочитают хорошие автомобили. Если нужны стройматериалы в большом объеме, их заказывают с доставкой, картофель мешками возят единицы, а несколько банок с соленьями можно доставить домой на любой машине. А когда она комфортная, современная, красивая, безопасная, экономичная и при этом быстрая, дачные вояжи доставляют больше удовольствия.

Впрочем, в этой подборке мы собрали автомобили, которые способны возить не только пассажиров. Вы это уже заметили.

  • «За рулем» можно смотреть и в YouTube.

Фото: фирмы-производители и «За рулем»

Lada Niva Travel – бывшая Chevrolet Niva. И десятки лет ее владельцы мечтают о более мощном двигателе. Он бы сделал автомобиль еще популярнее.
Haval Dargo собирают в Туле. Начали официально продавать в России 9 июня 2022 года. И этот автомобиль до сих пор вызывает любопытство.
Если бы мне не приходилось ездить на Mitsubishi Outlander по бездорожью, я бы не поверил, что этот кроссовер способен на что-то серьезное. Но он способен!
На фирменных фотографиях GMW Poer KingKong в городской среде. Но в городе этому «зверю» тесновато – ему нужна природа.
У покосившейся избушки на шести сотках Kia Sorento будет смотреться чужеродно. Но он вряд ли там окажется. Хотя дачи бывают разными…

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За рулем в Дзен
За РулемПименов Илья
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