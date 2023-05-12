Топ-5 лучших автомобилей для дачи в 2023-м
Дачник без машины стал исчезающим видом. На электричке на дачу если и наездишься, то не навозишься. Так же – и с дачи.
Естественно, каждый дачник задумывается о приобретении автомобиля. Пять вариантов на вторичном рынке мы уже нашли. Сегодня пройдемся по «первичке».
Условия те же: машина должна быть вместительной, надежной, относительно доступной и простой – чтобы не сокрушаться о каждой царапине. Хотя, пока кузов новый, царапины расстраивают на любой, даже самой бюджетной машине…
1. Lada Niva Travel – проходимость превыше всего
Просто Нива, которая ныне носит имя Legend, мала. Маленький багажник, затрудненный доступ на второй ряд сидений… Пятидверную (длиннобазную) Ниву не выпускают, хотя могут вернуть на конвейер в конце 2023 – начале 2024 года. Но в строю остается Lada Niva Travel (бывшая Chevrolet Niva). По проходимости едва ли уступает классической Ниве, но чуть вместительнее.
Объем багажного отсека – 320 литров, 650 при разложенных задних сиденьях. Длина салона до спинки переднего сиденья – 1330 мм. При большом желании можно положить двухметровые доски. Не поместятся – приоткрыть пятую дверь (открывается вбок). Главное, не забыть зафиксировать ее и груз. Длинномеры можно положить и на крышу (до 100 кг). Часто этот автомобиль можно увидеть с прицепом. Если он не оборудован тормозами, масса может составлять 600 кг. С тормозами – до 1200 кг.
Главный минус машины – устаревший, маломощный двигатель (80 л.с.). Автомобиль комплектуется только механической коробкой передач. По паспортным данным Niva Travel расходует 10,2 литра на 100 км пути в смешанном цикле. В реальности – намного больше.
И надежность у этой модели так себе – это не секрет. Благо, запчасти общедоступны.
Цены – от 1 042 900 рублей.
2. Haval Dargo – комфортная брутальность
У Haval Dargo с мощностью и динамикой порядок. Под капотом 2,0-литровый двигатель, развивающий 192 л.с. В сочетании с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач он способен разогнать кроссовер до 100 км/ч за 9 секунд. Расход топлива в смешанном цикле – 8,3 литра на 100 км пути. Интеллектуальный полный привод с 8 режимами. Хорошая геометрическая проходимость. Внушительный набор систем, повышающих комфорт и безопасность. И внешний вид, говорящий нам, что на этом автомобиле можно отправляться хоть на край света.
Объем багажного отсека маловат для автомобиля таких размеров. Это 333 литра в комплектации с полноценным запасным колесом или 371 литр с докаткой. При сложенных задних сиденьях – 1342/1404 литра. Объемом багажника по китайской традиции конструкторы пожертвовали ради просторного салона.
Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов) – 1500/710 кг.
О надежности (или ненадежности) модели говорить пока рано: Dargo начали продавать в России в августе 2021 года. Но уже давно ясно, что этот автомобиль не назовешь экономичным, и оставляет желать лучшего шумоизоляция.
Цены – от 2 699 000 рублей.
Мнение эксперта
Петр Баканов, автоэксперт:
– Дача – дело зачастую семейное, так что дачный автомобиль должен быть просторным, с большим салоном. Неплохо, когда есть рейлинги на крыше для перевозки длинномеров и фаркоп для прицепа.
3. Mitsubishi Outlander – все еще достоин внимания
У дилеров Mitsubishi все еще можно найти в продаже среднеразмерный кроссовер Outlander. Модель уже не новая, мягко говоря (третье поколение представлено больше 10 лет назад, в 2014 и 2020 годах были рестайлинги). Но по своим рабочим качествам это все еще интересная машина. Во-первых, Outlander представлен и в пяти-, и в семиместной версиях. Во-вторых, в нем комфортно, и не только на асфальте. Клиренс достигает 215 мм. А интеллектуальный полный привод S-AWC стал легендарным. Проходимость у Outlander для кроссовера действительно хороша.
Объем багажного отсека зависит от версии. У машин с двухлитровым двигателем это 591 литр с разложенными сиденьями, 1754 – со сложенными. Если под капотом 2.4 MIVEC (и полный привод, соответственно) – 477/1608 литров. Сиденья складываются в ровный пол, под полом багажника находится органайзер с отсеками для мелочей. Для перевозки грузов Outlander удобен.
Если прицеп оборудован тормозами, Outlander способен тянуть до 1600 кг – отличный показатель.
Автомобиль долгое время сходил с конвейера российского завода Mitsubishi в Калуге и был бестселлером марки в России. Считается достаточно надежным.
Цены – от 3 289 000 рублей.
4. GWM Poer KingKong: большой!
Только что вышедший на российский рынок китайский пикап привлекает внимание не только своим названием. Во-первых, он действительно большой, как и положено Кинг-Конгу. Габаритная длина автомобиля – 5641 мм, длина кузова – 1820 мм, его внутренняя ширина – 1500 мм, высота бортов – 495 мм. Для сравнения: у немаленького UAZ Pickup только борт выше, а ширина и длина кузова значительно меньше. Заявленная грузоподъемность KingKong – 975 кг. Задний мост – на рессорах.
Во-вторых, у этого пикапа большая двойная кабина, настоящий «кингсайз», так что в салоне удобно не только водителю и переднему пассажиру. GMW Poer KingKong считается пятиместным.
В-третьих, неплохая проходимость. Автомобиль оснащается двухлитровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. или бензиновым мотором мощностью 190 л.с. Максимальный крутящий момент – 360 Нм при 1800 об/мин. И тот, и другой двигатель сочетается с 6-ступенчатой механикой и раздаткой Borg Warner. Полный привод можно подключать на скорости до 80 км/ч, понижающий ряд – остановившись. По данным производителя, дорожный просвет составляет 200 мм, угол въезда – 25°, съезда – 22°.
Этот автомобиль может буксировать прицеп массой 750 кг, если тот не оборудован тормозами, и целых 2250 кг, если прицеп с тормозами. И пока это рекордный показатель в нашей подборке.
Цены – от 2 999 000 рублей.
5. Kia Sorento – не только для дачи
Конечно, этот среднеразмерный кроссовер слишком хорош, чтобы быть только дачным автомобилем. Но он может быть им в числе прочего.
Он вместителен. Есть не только пятиместный, но и семиместный вариант. Емкость багажного отсека за спинками второго ряда в зависимости от исполнения – 705 или 910 литров. А если сложить спинки, можно получить уже 2155 литров объема с ровным полом – немногим меньше, чем в UAZ Patriot (а тот поражает объемом).
У автомобиля хороший выбор силовых агрегатов. Бензиновый 2.5 Smartsream MPI развивает 180 л.с. и 232 Нм, дизельный 2.2 Smartstream CRDI – 199 л.с. и 400 Нм, бензиновый 3.5 Smartstream MPI – 249 л.с. и 331,5 Нм. Роботизированная трансмиссия Smartstream 8DCT с двумя сцеплениями «мокрого» типа помогает избежать перегревов при длительных нагрузках. Можно выбрать и 6-ступенчатый автомат.
У автомобиля есть селектор режимов движения Drive Mode, полный набор современных систем, повышающих безопасность и комфорт, продвинутая мультимедийная система и возможность дистанционного управления некоторыми функциями автомобиля.
Sorento динамичен. Полноприводная версия с бензиновым 3.5 может разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. С другими двигателями – за 10 с небольшим. Комбинированный расход топлива заявлен на уровне 10 литров на 100 км пути у самых мощных версий и 6,1 литра – у варианта с дизельным двигателем.
По-моему, он красив.
Kia Sorento может буксировать прицеп до 750 кг, если тот не оборудован тормозами, до 2000 кг с ножным стояночным тормозом и до 2500 кг с электрическим стояночным тормозом. Вот так!
Цены – от 3 789 900 рублей. Но даже с полным приводом (комплектация Comfort) можно уложиться в 4 миллиона (3 949 900 рублей).
Итог
Дачник на рыдване – стереотип из прошлого. Современные владельцы загородной недвижимости предпочитают хорошие автомобили. Если нужны стройматериалы в большом объеме, их заказывают с доставкой, картофель мешками возят единицы, а несколько банок с соленьями можно доставить домой на любой машине. А когда она комфортная, современная, красивая, безопасная, экономичная и при этом быстрая, дачные вояжи доставляют больше удовольствия.
Впрочем, в этой подборке мы собрали автомобили, которые способны возить не только пассажиров. Вы это уже заметили.
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Фото: фирмы-производители и «За рулем»
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