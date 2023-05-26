#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Путешествуй!»: самый масштабный турфестиваль в России«Путешествуй!»: самый масштабный турфестиваль в России
Более 50 стендов из российских регионов и из-за...
Стало известно, когда новая Lada Vesta получит ESPСтало известно, когда новая Lada Vesta получит ESP
Система будет зарубежная.
Lada Vesta NG – первое видео новинки! Когда ее начнут продавать?Lada Vesta NG – первое видео новинки! Когда ее начнут продавать?
На конференции в Санкт-Петербурге АВТОВАЗ...

Китайский Volkswagen против российского – почувствуйте разницу

Jetta VA3 – копия седана Volkswagen Polo, который выпускали у нас. Но если присмотреться внимательно, можно заметить много отличий.

Знакомые агрегаты

За РулемSkoda, но из Китая: стоит недорого, расход — 6,8 л/100 км

Под капотом VA3 работает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 110 л.с. Конструктивно этот мотор схож с турбомотором 1.4 и атмосферником 1.6, которые ставили на наши Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Так что можно рассчитывать, что сюрпризов (в плане надежности) этот агрегат не преподнесет. Кроме того, двигатели унифицированы по расходным материалам и многим запчастям.

Вместе с этим мотором трудится и знакомая нам коробка передач — шестиступенчатый автомат Aisin серии TF-80. Джетте этого силового агрегата хватает. Дефицита тяги нет, и расход топлива невелик. На трассе Jetta VA3 спокойно укладывается в 6 л/100 км, а в смешанном режиме – в 8 л/100 км.

Что важно, у Джетты есть заводская гарантия. Она составляет 2 года или 100 тысяч км.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемРеклама автомобилей: раздражает, смешит или шокирует?За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Та же платформа

Jetta VA3 построен на той же платформе PQ25, что и Volkswagen Polo и Skoda Rapid российской сборки. Это означает неплохую выносливость ходовой части и унификацию по многим деталям. Если что-то выйдет из строя, купить стойки стабилизатора, амортизаторы или колодки будет несложно.

Volkswagen Polo всегда отличался эталонным поведением на дороге. Jetta VA3 сохранила эту особенность. Так же, как у нашего Фольксвагена, у «китайца» подвеска довольно жестко отрабатывает мелкие неровности. Но на более серьезных ухабах пробоев нет.

Несмотря на иной объем, этот полуторалитровый атмосферник из знакомого нам семейства моторов ЕА211.
Несмотря на иной объем, этот полуторалитровый атмосферник из знакомого нам семейства моторов ЕА211.

Внутри попроще

За РулемГарантия на авто по параллельному импорту: к кому и куда обращаться?

Архитектурой передней панели VA3 напоминает Polo. Приборы – тоже от Polo, только от предыдущего (2010 года выпуска). Но на этом сходство заканчивается.

Интерьер сильно упрощен. Это видно и по материалам в целом, и по отдельным деталям. У крышки вещевого ящика и потолочных ручек нет микролифта. Бокс между передними сиденьями похож внешне, но хлипкий и без ворсовой обивки внутри.

Эргономика водительского места всегда была одним из главных достоинств Polo. Но у «китайца» нет регулировки руля по вылету. Так что удобно устроиться за рулем удастся не всем.

Багажник вместительный, но тоже упрощенный. Нет кнопки снаружи и рукоятки на внутренней обивке. Закрывать его неудобно.

За спинками второго ряда – металлическая перегородка. Сиденья нельзя разложить, чтобы перевозить длинномеры.

Интерьер хуже по качеству сборки и материалам. Сэкономили на многих деталях.
Интерьер хуже по качеству сборки и материалам. Сэкономили на многих деталях.
Сиденья второго ряда нельзя разложить, чтобы перевозить длинномеры. Мешает металлическая перегородка.
Сиденья второго ряда нельзя разложить, чтобы перевозить длинномеры. Мешает металлическая перегородка.

Окраска и шумоизоляция

За РулемКак Camry, только круче – новая Toyota уже в продаже

Кузов Джетты VA3 окрашен хорошо, но только снаружи. На внутренние поверхности краски явно пожалели. Сварные швы замазаны неаккуратно.

Сэкономили и на шумоизоляции. На тыльной стороне капота голый металл. Из-за этого двигатель хорошо слышно во всем диапазоне оборотов.

Volkswagen Polo и так не был тихим. Джетта заметно громче. Сильный гул от колес, постоянный шум из-под днища. Дверные уплотнители хуже изолируют салон и от внешних шумов. А значит, будут не так эффективно защищать от влаги и грязи.

Не этого ждешь от Фольксвагена, хотя и под другим брендом.
Не этого ждешь от Фольксвагена, хотя и под другим брендом.

Наш лучше?

Китайский Jetta VA3 хоть и очень похож на наших Фольксваген Поло и Шкоду Рапид, но все же не их копия. Скорее, упрощенная и удешевленная версия. Но это вовсе не значит, что Jetta VA3 дешево стоит.

Базовая версия Enjoyment с пластиковым рулем, простым отопителем и отсутствием каких-то обогревов оценивается в полтора миллиона. Более продвинутая Glory – в 1,7-1,8 млн рублей.

Дороговато, но все же ниже нынешней психологической планки в 2 миллиона рублей. А значит, можно рассматривать как вариант для покупки.

Несмотря на иной объем, этот полуторалитровый атмосферник из знакомого нам семейства моторов ЕА211.
Интерьер хуже по качеству сборки и материалам. Сэкономили на многих деталях.
Сиденья второго ряда нельзя разложить, чтобы перевозить длинномеры. Мешает металлическая перегородка.
Не этого ждешь от Фольксвагена, хотя и под другим брендом.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемВиноградов Александр
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о Volkswagen Polo (17)

За РулемБезымянный
Volkswagen Polo  2015/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.

Недостатки:

По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.

Комментарий:

Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske

Написать отзыв