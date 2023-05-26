Китайский Volkswagen против российского – почувствуйте разницу
Знакомые агрегаты
Под капотом VA3 работает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 110 л.с. Конструктивно этот мотор схож с турбомотором 1.4 и атмосферником 1.6, которые ставили на наши Volkswagen Polo и Skoda Rapid.
Так что можно рассчитывать, что сюрпризов (в плане надежности) этот агрегат не преподнесет. Кроме того, двигатели унифицированы по расходным материалам и многим запчастям.
Вместе с этим мотором трудится и знакомая нам коробка передач — шестиступенчатый автомат Aisin серии TF-80. Джетте этого силового агрегата хватает. Дефицита тяги нет, и расход топлива невелик. На трассе Jetta VA3 спокойно укладывается в 6 л/100 км, а в смешанном режиме – в 8 л/100 км.
Что важно, у Джетты есть заводская гарантия. Она составляет 2 года или 100 тысяч км.
Та же платформа
Jetta VA3 построен на той же платформе PQ25, что и Volkswagen Polo и Skoda Rapid российской сборки. Это означает неплохую выносливость ходовой части и унификацию по многим деталям. Если что-то выйдет из строя, купить стойки стабилизатора, амортизаторы или колодки будет несложно.
Volkswagen Polo всегда отличался эталонным поведением на дороге. Jetta VA3 сохранила эту особенность. Так же, как у нашего Фольксвагена, у «китайца» подвеска довольно жестко отрабатывает мелкие неровности. Но на более серьезных ухабах пробоев нет.
Внутри попроще
Архитектурой передней панели VA3 напоминает Polo. Приборы – тоже от Polo, только от предыдущего (2010 года выпуска). Но на этом сходство заканчивается.
Интерьер сильно упрощен. Это видно и по материалам в целом, и по отдельным деталям. У крышки вещевого ящика и потолочных ручек нет микролифта. Бокс между передними сиденьями похож внешне, но хлипкий и без ворсовой обивки внутри.
Эргономика водительского места всегда была одним из главных достоинств Polo. Но у «китайца» нет регулировки руля по вылету. Так что удобно устроиться за рулем удастся не всем.
Багажник вместительный, но тоже упрощенный. Нет кнопки снаружи и рукоятки на внутренней обивке. Закрывать его неудобно.
За спинками второго ряда – металлическая перегородка. Сиденья нельзя разложить, чтобы перевозить длинномеры.
Окраска и шумоизоляция
Кузов Джетты VA3 окрашен хорошо, но только снаружи. На внутренние поверхности краски явно пожалели. Сварные швы замазаны неаккуратно.
Сэкономили и на шумоизоляции. На тыльной стороне капота голый металл. Из-за этого двигатель хорошо слышно во всем диапазоне оборотов.
Volkswagen Polo и так не был тихим. Джетта заметно громче. Сильный гул от колес, постоянный шум из-под днища. Дверные уплотнители хуже изолируют салон и от внешних шумов. А значит, будут не так эффективно защищать от влаги и грязи.
Наш лучше?
Китайский Jetta VA3 хоть и очень похож на наших Фольксваген Поло и Шкоду Рапид, но все же не их копия. Скорее, упрощенная и удешевленная версия. Но это вовсе не значит, что Jetta VA3 дешево стоит.
Базовая версия Enjoyment с пластиковым рулем, простым отопителем и отсутствием каких-то обогревов оценивается в полтора миллиона. Более продвинутая Glory – в 1,7-1,8 млн рублей.
Дороговато, но все же ниже нынешней психологической планки в 2 миллиона рублей. А значит, можно рассматривать как вариант для покупки.
- 4 практичные модели взамен «китайцев» – от 1,4 млн рублей.
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Отзывы о Volkswagen Polo (17)
Достоинства:
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
Недостатки:
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Комментарий:
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske