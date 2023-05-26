Китайский Volkswagen против российского – почувствуйте разницу

Jetta VA3 – копия седана Volkswagen Polo, который выпускали у нас. Но если присмотреться внимательно, можно заметить много отличий.

Знакомые агрегаты

Под капотом VA3 работает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 110 л.с. Конструктивно этот мотор схож с турбомотором 1.4 и атмосферником 1.6, которые ставили на наши Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Так что можно рассчитывать, что сюрпризов (в плане надежности) этот агрегат не преподнесет. Кроме того, двигатели унифицированы по расходным материалам и многим запчастям.

Вместе с этим мотором трудится и знакомая нам коробка передач — шестиступенчатый автомат Aisin серии TF-80. Джетте этого силового агрегата хватает. Дефицита тяги нет, и расход топлива невелик. На трассе Jetta VA3 спокойно укладывается в 6 л/100 км, а в смешанном режиме – в 8 л/100 км.

Что важно, у Джетты есть заводская гарантия. Она составляет 2 года или 100 тысяч км.

Та же платформа

Jetta VA3 построен на той же платформе PQ25, что и Volkswagen Polo и Skoda Rapid российской сборки. Это означает неплохую выносливость ходовой части и унификацию по многим деталям. Если что-то выйдет из строя, купить стойки стабилизатора, амортизаторы или колодки будет несложно.

Volkswagen Polo всегда отличался эталонным поведением на дороге. Jetta VA3 сохранила эту особенность. Так же, как у нашего Фольксвагена, у «китайца» подвеска довольно жестко отрабатывает мелкие неровности. Но на более серьезных ухабах пробоев нет.

Несмотря на иной объем, этот полуторалитровый атмосферник из знакомого нам семейства моторов ЕА211.

Внутри попроще

Архитектурой передней панели VA3 напоминает Polo. Приборы – тоже от Polo, только от предыдущего (2010 года выпуска). Но на этом сходство заканчивается.

Интерьер сильно упрощен. Это видно и по материалам в целом, и по отдельным деталям. У крышки вещевого ящика и потолочных ручек нет микролифта. Бокс между передними сиденьями похож внешне, но хлипкий и без ворсовой обивки внутри.

Эргономика водительского места всегда была одним из главных достоинств Polo. Но у «китайца» нет регулировки руля по вылету. Так что удобно устроиться за рулем удастся не всем.

Багажник вместительный, но тоже упрощенный. Нет кнопки снаружи и рукоятки на внутренней обивке. Закрывать его неудобно.

За спинками второго ряда – металлическая перегородка. Сиденья нельзя разложить, чтобы перевозить длинномеры.

Интерьер хуже по качеству сборки и материалам. Сэкономили на многих деталях. Сиденья второго ряда нельзя разложить, чтобы перевозить длинномеры. Мешает металлическая перегородка.

Окраска и шумоизоляция

Кузов Джетты VA3 окрашен хорошо, но только снаружи. На внутренние поверхности краски явно пожалели. Сварные швы замазаны неаккуратно.

Сэкономили и на шумоизоляции. На тыльной стороне капота голый металл. Из-за этого двигатель хорошо слышно во всем диапазоне оборотов.

Volkswagen Polo и так не был тихим. Джетта заметно громче. Сильный гул от колес, постоянный шум из-под днища. Дверные уплотнители хуже изолируют салон и от внешних шумов. А значит, будут не так эффективно защищать от влаги и грязи.

Не этого ждешь от Фольксвагена, хотя и под другим брендом.

Наш лучше?

Китайский Jetta VA3 хоть и очень похож на наших Фольксваген Поло и Шкоду Рапид, но все же не их копия. Скорее, упрощенная и удешевленная версия. Но это вовсе не значит, что Jetta VA3 дешево стоит.

Базовая версия Enjoyment с пластиковым рулем, простым отопителем и отсутствием каких-то обогревов оценивается в полтора миллиона. Более продвинутая Glory – в 1,7-1,8 млн рублей.

Дороговато, но все же ниже нынешней психологической планки в 2 миллиона рублей. А значит, можно рассматривать как вариант для покупки.