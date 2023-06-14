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Загадка: кому нужна машина без руля и без мотора?

Подсказка: такую «технику» использовали исключительно в теплое время года.

За РулемСамое странное название на карте России: вы о таком слышали?

Так называемые «купальные машины» пришли в Россию на рубеже XIX и ХХ веков – чаще их называли купальными фургонами. Сегодня мало кто поверит, что приличные члены общества той эпохи (и в первую очередь – дамы) ни за что не стали бы раздеваться на пляже до купального костюма, каким бы закрытым он ни был.

С целью борьбы за нравственность и были придуманы машины для купания – своего рода крытые повозки с большими колесами и ступеньками.

Чтобы искупаться, скажем, где-то под Сестрорецком, дама забиралась в эту машину, где меняла уличное одеяние на пляжное. Тем временем лошадка завозила повозку в воду и разворачивала ее – теперь дама могла войти в воду, будучи защищенной от посторонних взоров и комментариев. Тем, кто вообще не умел плавать, обвязывали веревку вокруг талии – второй конец крепили к повозке.

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За РулемНеизвестная версия «буханки»: что ее отличало от обычного УАЗ-452?

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый Москвич повышенной проходимости?

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  • Как назывался один из первых дорожных знаков, стандартизированных в Российской империи на основе международной конвенции 1909 года, рассказано тут.
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Фото: из архива автора

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За РулемКолодочкин Михаил
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