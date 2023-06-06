Стало известно какие иранские автомобили уже в России

Официальные дистрибьюторы представили иранские модели, которые летом поступят в продажу. Поставлять и продавать их будут официально, а первые партии новых машин уже в автосалонах.

Нет особых сомнений, что по ходу лета весь обещанный товар появится у дилеров в большинстве крупных городов центральной части России.

Московская компания «Рольф» в конце апреля объявила, что стала эксклюзивным партнером бренда IKCO (прежнее название, более нам знакомое – Iran Khodro). Поставками автомобилей марки SAIPA занялись сразу два дистрибьютора – петербургская фирма «Бест Моторс» и минская «Лаки Кэренси». Модельный ряд в мае уже был представлен на сайтах компаний, но без привязки к ценам конкретных комплектаций.

Сколько будут стоить иранские авто

Определить ценовой диапазон несложно. Например, «Рольф» еще до начала официальных продаж торговал «подержанными» IKCO Tara, ввезенными по схеме параллельного импорта. «Подержанность» заключается в заявленных пробегах 1000–1300 км (своим ходом по Ирану до порта?). Седаны Iran Khodro Tara 2022 года выпуска со 113‑сильным мотором и автоматической коробкой передач предлагали за 1,3–1,45 млн рублей.

Эту же модель с зимы продает ростовский дилер «Дон Моторс» – в фиксированной комплектации за 1,4 млн. А седан IKCO Dena+ (150 л. с., АКП) выставлен за 1,5 млн.

Настораживает, что на Тары, ввезенные по контракту с производителем, рекомендованная цена заявлена выше. Машина с МКП оценена в 1,53 млн, с автоматом – в 1,7 млн рублей.

Три анонсированные модели SAIPA – два седана и хэтчбек, судя по их родословным, расположатся в том же ценовом диапазоне. На прозвучавшее «от 1 млн» в том смысле, что самую простую модель можно будет купить за миллион, рассчитывать не стоит.

Компактный седан Saina в Иране продают за 700–800 тысяч рублей (в пересчете с риала). Доставка, растаможка, НДС, утильсбор, дилерская наценка – накиньте минимум еще 500 тысяч. При небольших объемах продаж на ценах отразятся и расходы на получение одобрения типа транспортного средства (ОТТС) в НАМИ – комплекс испытаний, включающий обязательные краш-тесты, стартовал в апреле.

Строго говоря, 1,5–1,7 млн – это цены моделей Kia Rio и Skoda Rapid конца прошлого года. То есть «иранцы» конкурируют не с Грантой и Вестой (Гранта дешевле, Веста NG из первой партии дороже), а сами с собой. На нынешний момент среди новых машин этот ценовой сектор почти пуст: ввозимые из Казахстана Акценты-Солярисы стоят под 2 миллиона.

Сколько иранских автомобилей планируется продавать в России

Намерения IKCO пока довольно осторожные: продать 2000 машин, в некоем будущем расширять модельный ряд – вплоть до коммерческой техники.

У SAIPA размах более серьезный: 5000 автомобилей в первый год, в дальнейшем по 20 тысяч – первоначальный контракт рассчитан на три года. Фирма «Бест Моторс» сообщила о создании 120 дилерских центров на пространстве от Калининграда до Перми. И подыскивает площадку для крупноузловой сборки.

В отдаленной перспективе – расширение линейки продаваемых машин за счет иных моделей SAIPA, а также нескольких пикапов ее дочерней компании Zamyad. Заметим, что ни SAIPA, ни IKCO не предлагают кроссоверы (а они есть) – видимо, потому что кроссоверов у нас теперь и так избыток.

Вопрос с гарантией пока открытый: двухлетняя «дилерская» будет точно, но возможна и полноценная заводская – 3 года или 100 тысяч км.

Кто будет покупать иранские машины

Самый сложный вопрос: зайдут ли вообще «иранцы» российскому потребителю?

На этот счет есть два полярных мнения. Одни эксперты вспоминают, что Iran Khodro к нам уже приходил в 2006–2008 годах, и заметного успеха с моделью Samand не добился. Не добьется и сейчас, так как покупатели в курсе, что в основе современных моделей IKCO и SAIPA – шасси и агрегаты двадцатилетней давности.

На это можно возразить, что в основе Гранты – шасси и агрегаты Калины, которую выпускали с 2004 года, а вообще конструкция уходит корнями в 1984 год и к Спутнику ВАЗ‑2108. И ничего, Гранта как была, так и остается лидером продаж.

Так что дело не в архаичной технике, а в привлекательном (либо нет) соотношении «цена/набор качеств». Ну и надо учитывать, что рынок седанов и хэтчбеков в сегменте 1,5–2 млн рублей сейчас далек от насыщения. Так что у иранских компаний есть шансы занять нишу. При разумных ценах, естественно.

Иранские авто, которые уже в России

О некоторых особенностях иранского автопрома мы уже рассказывали (ЗР № 10, 2022), но сейчас подробностей стало больше.

И IKCO, и SAIPA занимаются сборкой машин иных марок, а свои собственные модели разрабатывают на старых европейских, японских и корейских платформах, «унаследованных» от моделей, которые собирали ранее. Локализация производства очень высокая – свыше 90%, так что почти все главные агрегаты также изготавливают в Иране. И все они тоже, по большому счету, у кого-то заимствованы и по ходу лет модернизированы.

В сумме имеем машины простой конструкции, с архаичными и неприхотливыми двигателями и коробками передач. Для «бюджетного» сегмента – то, что надо. Можно ли считать, что 1,5 млн рублей – это для россиян как бы недорого? Рынок покажет.

IKCO Tara

IKCO Tara

Модель 2020 года. Размером чуть крупнее Весты. Продукт глубокой модернизации Peugeot 301, с которым многие детали, включая некоторые кузовные, взаимозаменяемы. Двигатель семейства TU5 1.6 (113 л. с.) – его разновидности на Peugeot и Ситроенах применяли до 2015 года. Мотор из числа благополучных: чугунный блок, 16 клапанов, есть гидрокомпенсаторы, вполне надежный (если не считать капризные катушки зажигания), с ресурсом 300 тысяч км. Иранская ипостась от прародителя отличается фазорегуляторами собственной конструкции. Механическая пятиступка также от Peugeot/Citroen. Шестиступенчатый автомат – лицензионный Aisin китайской сборки.

Простая комплектация (для машин с МКП): две фронтальные подушки безопасности, АБС, ESP, кондиционер, круиз-контроль, сенсорный экран 7 дюймов, обогрев зеркал, задние датчики парковки, все стеклоподъемники электрические. В богатой появляются датчики дождя и света, люк в крыше и еще две подушки.

IKCO Dena+ (Dena Plus)

Модель упоминали в контексте вероятного начала продаж в России. Потомок того самого Саманда, который продавался у нас и который, в свою очередь, потомок Peugeot 405. Словом Plus или знаком «+» обозначают рестайлинг 2017 года.

IKCO Dena

Возможных двигателей два: EF7‑NA 1.6 (113 л. с.) и его турбоверсия EF7‑TC (150 л. с.) – оба в основе имеют тот же TU5, оба битопливные и конструктивно рассчитаны на применение компримированного природного газа (КПГ). Насчет надежности атмосферного можно не беспокоиться, о наддувном ясности нет. Набор коробок передач тот же – МКП или шестиступенчатый автомат.

Dena+ также чуть крупнее Весты, по оснащению схожа с Тарой.

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