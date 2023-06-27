Назван беспроблемный и недорогой кроссовер: ресурс — 400 000 км и выше

Главное достоинство автомобиля Citroen C-Crosser – он на 10–15% дешевле, чем его же аналог, выпускавшийся под японской маркой.

Кроссовер Citroen C-Crosser, равно как и Peugeot 4007, – французские клоны популярного у нас в стране Mitsubishi Outlander поколения XL. И шасси, и большинство агрегатов у всех троих общие. Различия – в дизайне, оснащении и ином наборе сочетаний «мотор-коробка». Так, у С‑Кроссера нет пары из двигателя 3.0 и гидроавтомата. Но есть турбодизель с роботом.

Все три модели для российского рынка до 2010 года собирали в Японии, затем в Калуге. Запчасти для Citroen и Peugeot в среднем дешевле, чем для Mitsubishi, хотя найти их сейчас сложнее.

Citroen C–Crosser (2008-2012 г.в.).

Достоинства

Надежная машина.

Очень щедрое оснащение в базе.

Просторный и комфортный салон.

Есть нарекания к эргономике: руль не регули-руется по вылету, клавиши стеклоподъемников не подсвечены, кнопки обогрева сидений на самих сиденьях трудно найти на ощупь – и так далее.

Недостатки

Неубедительная защита от коррозии снизу.

Слабая шумоизоляция.

Маловат багажник – 441 л.

Моторы

Атмосферники Mitsubishi 2.0 (4B11, 147 л. с.) и 2.4 (4В12, 170 л. с.) заслужили самые лестные отзывы. Легко принимают АИ‑92, и до 200–250 тысяч км с ними обычно ничего не происходит. К 150 тысячам км может растянуться цепь ГРМ да возникают локальные течи. Можно даже не регулировать тепловые зазоры, хотя и нужно. Затем приходит время что-то делать с поршневыми кольцами и маслосъемными колпачками (нарастает угар масла). Ресурс – свыше 350 тысяч км.

Альтернатива – дизель Peugeot 2.2 в 156‑сильной версии с одним турбокомпрессором. На вторичке крайне редок. Слабости типично дизельные: чувствительная топливная аппаратура, забиваются отходами сажевый фильтр и клапан EGR, текут теплообменники, быстро ­сдается демпферный шкив.

В остальном прекрасный мотор с ресурсом свыше 400 тысяч км. Его сочетание с роботом часто называют оптимальным. Может быть, но только до пробегов 120–150 тысяч км, пока у робота не начинаются старческие недомогания.

Коробка передач

Под французскими индексами F1CJA/W1CJA скрывается JF011E – пожалуй, самый крепкий из вариаторов Jatco. Жизнестойкость его прямо зависит от года выпуска С‑Кроссера: на машинах до 2011-го стоял выносной радиатор, после – простой теплообменник, с которым перегревы стали обычным явлением. Не обязательно стоять в жару в пробке, достаточно часок проехать на высокой скорости – и CVT перейдет в аварийный режим.

От режимов работы и тщательности обслуживания зависит износ всего, так что ресурс неопределенный. Известны «одиннадцатые» Jatco, убитые до 100 тысяч км, но есть и такие, что без вмешательств дожили до 250 тысяч. ­Проблема вторички: невозможно узнать, как прежние владельцы обращались с вари­атором.

Примерно то же можно сказать и о сочетаемом с дизелем роботе Getrag 6DCT470 с двумя сухими сцеплениями. Это неплохой агрегат, заточенный на большой крутящий момент – его ставили на спортседан Mitsubishi Lancer Evolution X. Но обещанные 200 тысяч км не всегда достижимы. Сцепление обычно надо менять еще до 150 тысяч км.

МКП (пять или шесть ступеней) надежные, чаще встречаются в комбинации с моторами 2.4 и полным приводом. У Peugeot 4007, кстати, механика дружит только с дизелем.

Подключением задних колес ведают электроника и муфта, которая легко перегревается. Имитация блокировки «центра» работает хорошо, но в тяжелые грязи лучше не соваться. И диагонального вывешивания – избегать.

Эксплуатационные болячки

Подвеска крепкая, но жестковатая и тряская. К 100 тысячам км сдаются стойки и втулки стабилизатора, иногда рулевые наконечники и амортизаторы. При активной манере езды быстро изнашиваются тормозные колодки.

Много нареканий по электрике: сбои в блоке микроклимата, стеклоподъемников, управления аудиосистемой на руле. На старых машинах барахлит блок ETACS (система контроля электрики): тогда уже может захандрить всё, включая фары и стеклоочиститель. Эта же беда и у Аутлендера, лечится заменой блока.

Euro NCAP: для С‑Кроссера не проводился. Outlander показал четыре звезды (2007).

Самое массовое предложение на вторичке: C-Crosser 2.4 CVT 4×4

Оптимальный выбор: C-Crosser 2.0 МКП 4×2

За те же деньги: Hyundai ix35, Mazda CX-7, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan

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Фото: Citroen