Конкурс с призом! – вы знаете, как сделать из кроссовера суперский внедорожник?

За ответ на задачу № 181 «Лишняя деталь» из апрельского выпуска «За рулем» Дмитрий Соболев из г. Новосибирска получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme Flow. А теперь – новое задание!

ЗАДАЧА № 184

Супервнедорожник

Максимыч рассказывает коллегам о своих отпускных планах: «Собираюсь на своем Кашкае посетить Кавказ. Да не только на пляже загорать. Хочу по горам поездить, глубинную красоту края увидеть. И есть у меня задумка одна, как проходимость машины повысить. Как приеду на побережье, так пару колес сниму, четыре гайки отверну, кое-что демонтирую – и поедет мой Qashqai по горным грунтовкам, как багги. Вот только сомневаюсь, прикручивать ли потом назад деталюшки или до дома подождать».

Что скажете о такой «рацухе»?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 августа 2023 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из апрельского выпуска журнала «За рулем».

Читателям предстояло рассказать, что можно выкинуть из автомобиля для увеличения мощности его двигателя.

Пришло огромное количество писем – свидетельство того, что мощности всегда не хватает и фраза о русском и быстрой езде не устарела.

Большая часть читателей ополчились на каталитический нейтрализатор отработавших газов. Видно, не все еще готовы к защите чистоты воздуха в наших городах и весях.

А наиболее полно перечислил всех «врагов мощности» автор письма, который и стал призером конкурса.

Впуск, выпуск, ремень...

Двигатель внутреннего сгорания – это машина, преобразующая энергию сгорания топлива в механическую энергию. Исходя из этого очевидно, что чем качественнее сгорание, тем выше будут мощностные показатели. Давным-давно установлен факт: для сгорания 1 кг углеводородного топлива необходимо 14,7 кг воздуха.

Несмотря на все ухищрения, сжечь всё топливо в цилиндре до конца все равно не получается, и, дабы не загубить природу выхлопными газами, придумали устанавливать в выхлопной системе каталитический нейтрализатор. В его сотах углеводороды, которые не сгорели в цилиндре, догорают, а частицы благородных металлов на поверхности сот выступают катализаторами процесса окисления.

Cреди обычных «гражданских» двигателей встречаются такие, у которых нет ни фильтров на впуске, ни разветвленных глушителей на выпуске. В лодочных моторах воздух идет сразу в карбюратор, а выхлоп происходит под воду, через колонку или даже ступицу винта, что и снижает шум.

Всё вроде бы хорошо, но каталитический нейтрализатор – серьезное препятствие для отработавших газов, ведь часть их должна догореть, а еще нужно «протиснуться» через соты. Таким образом, затрудненный выход выхлопных газов ухудшает вентиляцию цилиндра и снижает коэффициент наполнения свежей смесью.

Удаление каталитического нейтрализатора дает тот самый проход без препятствий отработавшим газам, а, следовательно, и более свободный приток свежего воздуха. Чем больше будет воздуха без примесей, тем полнее будет сгорание топлива, тем выше будет мощность. Для дальнейшего поиска лошадиных сил можно отказаться от резонатора и глушителя. Двигателю будет «дышать» еще легче, но от такого автомобиля ­возрастет звуковое «загрязнение».

дает тот самый проход без препятствий отработавшим газам, а, следовательно, и более свободный приток свежего воздуха. Чем больше будет воздуха без примесей, тем полнее будет сгорание топлива, тем выше будет мощность. Для дальнейшего поиска лошадиных сил можно отказаться от резонатора и глушителя. Двигателю будет «дышать» еще легче, но от такого автомобиля ­возрастет звуковое «загрязнение». Развивая мысль, предположим, что героям задачи плевать не только на природу и здоровье, но и на саму машину. Тогда они могут выкинуть еще и воздушный фильтр , который тоже является препятствием, только уже на входе. Сопротивление, которое он создает, задерживает поступление воздуха в цилиндры, это сказывается на сгорании топлива, а значит, и на мощности. Даже так называемые фильтры нулевого сопротивления на самом деле всё же немного затрудняют поступление ­воздуха.

, который тоже является препятствием, только уже на входе. Сопротивление, которое он создает, задерживает поступление воздуха в цилиндры, это сказывается на сгорании топлива, а значит, и на мощности. Даже так называемые фильтры нулевого сопротивления на самом деле всё же немного затрудняют поступление ­воздуха. Еще можно снизить внутреннее трение в двигателе. Для этого можно выкинуть маслосъемные поршневые кольца . Ненадолго, но мощность, за счет снижения трения, возрастет.

. Ненадолго, но мощность, за счет снижения трения, возрастет. Допустим, что герои задачи захотели выжать из мотора максимум. Тогда можно снять ремень (или ремни) генератора, кондиционера и гидроусилителя руля. Двигатель больше не будет тратить мощность на вращение этих потребителей и направит ее в интересах водителя. Можно ехать, пока аккумулятор не разрядится – главное, чтобы водяной насос вращался от ремня или цепи ГРМ.

Дмитрия Соболева поздравляем с победой!

Что будет, если удалить каталитический нейтрализатор, подробно рассмотрено тут.

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Фото: фирмы-производители