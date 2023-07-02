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Как «разрулить» ДТП с гужевым транспортом?

Вы удивитесь, но лет двести назад возмещать ущерб пострадавшим приходилось... пассажиру повозки!

За РулемСамое странное название на карте России: вы о таком слышали?

В пушкинские времена зимние скорости всегда были выше летних! Зимой ямщики, как правило, развивали скорость под 12 верст в час, летом – не более 10, осенью – 8. В среднем за сутки набегало 70–100 верст, хотя «бывалые ямщики» порой проезжали и по 250 верст.

«Стритрейсеров» тех времен, как правило, без разговоров отправляли на перевоспитание в полицейский участок. При наличии, говоря сегодняшним языком, ДТП кучер отправлялся под суд, лошадей у него отбирали, а потерпевшему оказывали помощь за счет… седока провинившегося экипажа.

За Рулем
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За РулемДороги и движение в СССР и царской России: что бы перенять?

И правильно: нечего всё на кучера валить.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как в СССР оплачивали проезд в общественном транспорте?

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  • Как назывался один из первых дорожных знаков, стандартизированных в Российской империи на основе международной конвенции 1909 года, рассказано тут.
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Фото: Виктор Будан/ТАСС

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За РулемКолодочкин Михаил
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