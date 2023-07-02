Toyota Corolla с пробегом: 3 минуса, о которых молчат владельцы
Toyota Corollа поколения E160/Е170 (2012–2019 гг.) до этого года не раз становилась мировым бестселлером. Но теперь ее сместила Tesla Model Y. Кроме того, у клиентов начал снижаться уровень лояльности к Toyota.
Тем не менее, у нас этот бренд любят, правда, предпочитают больше Camry, чем Corolla. Надежно, ликвидно. Но, глядя на слабые места модели, можно усомниться в первой аксиоме. А вдруг уже через год ликвидность пошатнется на фоне роста популярности кроссоверов и цен на новые китайские автомобили, которые сегодня, судя по отзывам, не менее надежны?
Эти вопросы сложно себе не задать после того, как эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев рассказал об особенностях Corolla E160/Е170.
1. Качество материалов, из которых делался автомобиль, не самое высокое. Это касается и деталей кузова, которые не очень стойки к коррозии, а также простецкой обивки салона, которая больше подошла бы бюджетному автомобилю. Шумоизоляция тоже не из лучших в классе.
2. Вопросы сегодня вызывает и популярный 1,6-литровый двигатель Короллы (1ZR-FE 1.6, 122 л.с.). У него подтекает помпа, но это не страшно – стоит она 3-4 тысячи рублей. Гораздо неприятнее, что цепь ГРМ двигателя может потребовать замены при пробеге 100 тысяч км. Звездочки ее распредвалов объединены с дорогими приводами фазовращателей. Так что для полноценной замены нужно разобрать половину мотора, что сегодня недешево (раньше на эту особенность никто и не смотрел). Либо можно поменять только цепь ГРМ и, наверное, перепродать автомобиль, пока не вылезла проблема фазовращателей.
3. Есть слабые места и в подвеске. При езде по корявым дорогам быстро сдаются стойки и втулки стабилизатора, а также опорные подшипники стоек.
О других особенностях Toyota Corollа E160/Е170 читайте в июльском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.
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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Toyota Corolla XI: 2012–2019», опубликованной в журнале «За рулем» №7/2023.
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Отзывы о Toyota Corolla (6)
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Для меня нет.
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.