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Новый Skoda Kodiaq показан полностью

Снимки появились в Сети совершенно случайно после того, как кто-то сфотографировал салон кроссовера.

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О новом Skoda Kodiaq известно уже немало. Относительной загадкой остается только его внешность.

Но вдруг в Сети появился снимок кроссовера без камуфляжа – его изображения на экране его же информационно-развлекательной системы.

Качество фотографии оставляет желать лучшего, но видно, что кроссовер будет иметь большую решетку радиатора и раздельные осветительные приборы по бокам от нее.

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Чуть ниже, под фарами, расположены вертикальные воздухозаборники, а между ними – огромный воздухозаборник бампера.

У Kodiaq по-прежнему обтекаемый кузов и рельефные колесные арки. На фотографиях также видна восходящая линия пояса, покатое ветровое стекло, плавно переходящее в наклоненную к задней части крышу.

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Кроссовер стал больше на 61 мм. Теперь его длина достигает 4758 мм. Но все эти дополнительные миллиметры ушли в багажник.

В салоне установлены 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 12,9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, расположенный в верхней части приборной панели. Рычаг переключения передач переместился с центральной консоли на рулевую колонку. Также появится новое беспроводное зарядное устройство для смартфонов, которое может одновременно заряжать два гаджета.

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Оснащаться кроссовер будет мягким гибридом на базе 1,5-литрового двигателя TSI мощностью 150 л.с. Будет и 2-литровый агрегат TSI мощностью 204 л.с., а также 2-литровый турбодизель мощностью 150 и 193 л.с.

Кроме того, появится новый мотор. Точнее гибридная установка на базе двигателя 1.5 TSI. Ее мощность составит 204 л.с., а запас хода только на электротяге – 100 км.

Фото: Carscoops.com

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За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

-4