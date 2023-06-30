Названы новые неудачники краш-тестов

Эти машины выглядят круто, но защищают людей плохо, особенно задних пассажиров.

Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS, США) протестировал пять небольших пикапов с учетом безопасности задних пассажиров. И ни один из них не получил высшую оценку «Хорошо».

Это Nissan Frontier (оценка «Приемлемо»), Ford Ranger (оценка «Минимально»), Chevrolet Colorado (оценка «Плохо»), Jeep Gladiator (оценка «Плохо»), Toyota Tacoma (оценка «Плохо»).

Все эти пикапы обеспечивают хороший уровень безопасность водителя, но оценки безопасности задних пассажиров были низкими. У Chevrolet Colorado, Ford Ranger, Nissan Frontier и Toyota Tacoma ограничители натяжения ремней позволяли головам манекенов почти доставать до спинки переднего сиденья.

Проблема с Jeep Gladiator заключалась в отсутствии боковых шторок безопасности, из-за чего сидящий сзади манекен сильно травмировался.

У Ford Ranger манекен проскальзывал под ремнем безопасности. Он поднимался на живот, что увеличило риск внутренних повреждений.

Эти пикапы — не единственные автомобили, которые провалили новые краш-тесты. Когда IIHS испытывал малолитражные автомобили, ни один из них не получил оценку «хорошо».

Фото, видео: Youtube