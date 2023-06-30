Названы новые неудачники краш-тестов

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Эти машины выглядят круто, но защищают людей плохо, особенно задних пассажиров.

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Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS, США) протестировал пять небольших пикапов с учетом безопасности задних пассажиров. И ни один из них не получил высшую оценку «Хорошо».

Это Nissan Frontier (оценка «Приемлемо»), Ford Ranger (оценка «Минимально»), Chevrolet Colorado (оценка «Плохо»), Jeep Gladiator (оценка «Плохо»), Toyota Tacoma (оценка «Плохо»).

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Все эти пикапы обеспечивают хороший уровень безопасность водителя, но оценки безопасности задних пассажиров были низкими. У Chevrolet Colorado, Ford Ranger, Nissan Frontier и Toyota Tacoma ограничители натяжения ремней позволяли головам манекенов почти доставать до спинки переднего сиденья.

Проблема с Jeep Gladiator заключалась в отсутствии боковых шторок безопасности, из-за чего сидящий сзади манекен сильно травмировался.

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У Ford Ranger манекен проскальзывал под ремнем безопасности. Он поднимался на живот, что увеличило риск внутренних повреждений.

Эти пикапы — не единственные автомобили, которые провалили новые краш-тесты. Когда IIHS испытывал малолитражные автомобили, ни один из них не получил оценку «хорошо».

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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