Секрет полноприводных кроссоверов, о которых не знают владельцы

Как далеко можно уехать без подключения блокировки – вы тоже задумывались об этом?

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:

– Зачем нужны полноприводные автомобили, если при пробуксовке даже одного колеса они не смогут двигаться без подключения блокировки?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Не соглашусь. Такова разве что наша Нива, у которой свободные межколесные дифференциалы и нет никакой противобуксовочной электроники.

Но даже в ней достаточно заблокировать вручную межосевой дифференциал, и машина поедет дальше – потому что будут «грести» как минимум два колеса.

У абсолютного большинства современных кроссоверов с полным приводом есть системы контроля тяги и курсовой устойчивости. Полностью заменить межколесные блокировки они не смогут, но частично их имитировать – вполне.

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Фото: Renault и «За рулем»