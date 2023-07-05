Секрет полноприводных кроссоверов, о которых не знают владельцы
Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:
– Зачем нужны полноприводные автомобили, если при пробуксовке даже одного колеса они не смогут двигаться без подключения блокировки?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– Не соглашусь. Такова разве что наша Нива, у которой свободные межколесные дифференциалы и нет никакой противобуксовочной электроники.
Но даже в ней достаточно заблокировать вручную межосевой дифференциал, и машина поедет дальше – потому что будут «грести» как минимум два колеса.
У абсолютного большинства современных кроссоверов с полным приводом есть системы контроля тяги и курсовой устойчивости. Полностью заменить межколесные блокировки они не смогут, но частично их имитировать – вполне.
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].
- Передний привод против полного: тест вне дорог и неожиданные выводы экспертов тут.
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Фото: Renault и «За рулем»
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен