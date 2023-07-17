Новый закон о камерах – что изменится на дорогах?

Как минимум один плюс для водителей очевиден, считает эксперт «За рулем».

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:

— Госдума вроде бы приняла закон, ограничивающий применение камер фиксации нарушений. Что-то поменяется?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор:

– Поправки к законам, регламентирующим применение автоматических комплексов фиксации нарушений, действительно ужесточают требования по их установке. Камеры, в том числе мобильные, нельзя будет ставить где кому захотелось. Определен перечень из десяти оснований для их размещения, установку надо согласовать с ГИБДД, владельцем дороги и местными властями.

Но несколько размытых моментов осталось. Например, оговорено, что зона контроля «загородной» камеры не должна начинаться ближе, чем через 150–300 м после знака об окончании населенного пункта. Для чего эта непонятная вилка?

Явный плюс в том, что закон позволит оспорить наложение штрафа – обосновав, что камера установлена «в неположенном месте» или не обозначена табличкой.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].