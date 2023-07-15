Побеждаем глюки парктроника – необычный (и действенный) способ

Читателю «За рулем» помог «жидкий ключ». Полезная вещь!

После зимы на моем автомобиле Nissan Almera 2015 года с пробегом 122 тысячи км начал глючить парктроник. При включении задней передачи стал постоянно пищать зуммер, а на дисплее загорается сигнал о препятствии.

Хотел уже менять устройство. Но, немного подумав, обработал датчики «жидким ключом». После этой процедуры парктроник стал работать корректно.

А. Шувалов, г. Калуга

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Продлить жизнь автоматической коробки поможет очень простое действие.

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Фото: А. Шувалов