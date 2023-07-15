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Побеждаем глюки парктроника – необычный (и действенный) способ

Читателю «За рулем» помог «жидкий ключ». Полезная вещь!

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После зимы на моем автомобиле Nissan Almera 2015 года с пробегом 122 тысячи км начал глючить парктроник. При включении задней передачи стал постоянно пищать зуммер, а на дисплее загорается сигнал о препятствии.

Хотел уже менять устройство. Но, немного подумав, обработал датчики «жидким ключом». После этой процедуры парктроник стал работать корректно.

А. Шувалов, г. Калуга

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Фото: А. Шувалов

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За рулем в Дзен
За РулемРевин Алексей
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Отзывы о Nissan Almera (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Nissan Almera  2008
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

доступный по цене автомобиль произведенный за рубежом, не кривыми с бадуна руками, качество полностью соответствует каждому затраченному рублю. мягкий ход, не в пример Логану, хотя ходовка реновская.

Недостатки:

107 лошадей при её массе маловато, для быстрого обгона длинномера по трассе, да и по городу тоже.

Комментарий:

для этого авто идеал был бы движок 1,8, такие ставили на универсалы, но к сожалению в Россию их не поставляли. (в Испании вроде собирали)

-1