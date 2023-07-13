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Назван практичный кроссовер от 150 000 рублей

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При разработке Chery Tiggo T11 (2006–2016 годы выпуска) пристально присматривались к RAV4 – именно у этой модели заимствованы общие пропорции и многие конструктивные решения «китайца».

До 2013 года Tiggo T11 собирали в Калининграде и Таганроге (в том числе под именем Vortex Tingo).

Рестайлинговую версию (с 2013 года; обозначена литерами FL) ввозили из Китая. Еще раз слегка ее осовременив, с 2017 года у нас продавали как Tiggo 3.

Подавляющее большинство машин – с передним приводом, свыше 80% – с механической коробкой передач.

Chery Tiggo T11
Chery Tiggo T11

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Достоинства

  • Цены стартуют со 150 тысяч рублей.
  • Уровень комфорта и оснащения выше, чем у Нивы.
  • Простые и надежные двигатели.
Чехол с запаской расположен на распашной двери. С годами дверь, естественно, провисает – нужна регулировка. В багажнике заявлено 520 л, в реальности – около 400 л.
Чехол с запаской расположен на распашной двери. С годами дверь, естественно, провисает – нужна регулировка. В багажнике заявлено 520 л, в реальности – около 400 л.

Недостатки

  • Быстро ржавеет, часто ломается.
  • Нет надежной автоматической коробки.

Моторы

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Все моторы – бензиновые, атмосферные. Первоначальный – адаптированный Mitsubishi 2.4 (129 л. с.). С 2008 года поэтапно внедряли двигатели Acteco, разработанные совместно с фирмой AVL: 1.6 (119 л. с.), 1.6 (126 л. с.), 1.8 (132 л. с.) и 2.0 (136 л. с.). Только у 126‑сильного мотора привод ГРМ цепной и достаточно долговечный. А ремни зачастую не выдерживали установленный заводом срок плановой замены.

С точки зрения ресурса предпочтителен мотор 2.4, но его перестали применять в 2007 году, и почти все машины с ним набегали минимум 200 тысяч км. У двигателя 1.8 выявлен ряд недостатков, главный из которых – разрушительные последствия перегрева. А перегрев возникает из-за капризов ненадежных термостата и вентилятора или банальных утечек в системе охлаждения.

Тем не менее, все моторы несложны в ремонте и жуткими врожденными недугами не страдают. Ресурс – свыше 250 тысяч км.

Основную массу проблем создают катушки зажигания, высоковольтные провода, топливные и водяные насосы и некоторые датчики.

Коробка передач

Автоматические коробки передач – ахиллесова пята. Поначалу гамма состояла из механики и классического гидроавтомата. На ранних МКП быстро развивался износ, приводивший к посторонним шумам и затрудненным переключениям к 40–60 тысячам км. Позже стало лучше, и железо в целом выдерживает 200–250 тысяч км.

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Автомат о четырех ступенях – Renault DP0. Задумчивый, капризный и ломкий, главные достоинства – простота и ремонтопригодность.

После рестайлинга появились вариатор (встречается на машинах 2014 года) и пятиступенчатый робот (единичные экземпляры) – всё собственной конструкции Chery, но с обилием европейских и японских компонентов. Лестных слов эти агрегаты также не заслужили: различные недомогания вылезали к 50 тысячам км.

В системе 4×4 было что-то не так с балансировкой карданного вала – возникали вибрации. Отредактировали в 2008 году, переместив муфту и добавив подвесной подшипник. На внедорожные подвиги Tiggo не способен – полный ­привод у него «паркетный».

Эксплуатационные болячки

  • Общий характер напоминает Нивы и УАЗы – обилие мелких поломок в самых разных узлах и невысокий ресурс многих компонентов. Плюс скрипящий и бренчащий салон.
  • Подвеска откровенно сыпучая – после 60 тысяч км в негодность часто приходят амортизаторы, шаровые опоры, сайлентблоки, рулевые тяги. К 80 тысячам км стучит или течет рулевая рейка, подтекает насос ГУР, закисают задние тормозные суппорты и генераторы.
  • Обилие отказов по электрике, включая затухание магнитолы или всей приборной панели (часто удается вылечить несколькими днями просушивания).

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За РулемЗиновьев Сергей
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