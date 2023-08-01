Конкурс с призом! – как снизить расход топлива, знаете?

За ответ на задачу № 182 «Где масло?» из майского выпуска «За рулем» Екатерина Хохлова из Москвы получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme Flow. А теперь – новое задание!

ЗАДАЧА № 185

Что творит Kalos?

Рассказывает как-то Юрий коллегам: «Ездил я еще в конце нулевых в ноябре на Кипр. Денег особо нет, а по острову попутешествовать хочется. Взял напрокат самую дешевую машинку – заезженный Daewoo Kalos. День поездил – что-то невероятное творится. Расход топлива бешеный, кое-что в показаниях приборов напрягает. А возвращать автомобиль, торговаться с прокатной фирмой, нет ни времени, ни достаточных знаний английского языка. И тут вспомнил я, как в подобных случаях из ситуации выходят зимой наши автолюбители. Помогло, доездил с нормальным расходом бензина и сдал машину в аэропорту, только вынул кое-что, во избежание вопросов лишних».

Что было с машиной и что сделал Юрий?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 сентября 2023 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected] Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного 1 мая.

В очередной задаче читателям предстояло определить причину необычного поведения датчика давления масла, который вовремя не предупредил об аварийном падении уровня в поддоне.

Вот самый полный и правильный ответ.

В задаче поднимается очень важная проблема – будет замечательно, если о ней узнают многие владельцы Renault моделей Logan и Sandero II, а также Duster. На этих машинах индикатор недостаточного давления масла в комбинации приборов загорается на непродолжительное время в режиме самодиагностики при включении зажигания, а потом гаснет и срабатывает только на оборотах свыше 2000 в минуту.

Падение давления масла чревато серьезными последствиями для двигателя – интенсивный износ деталей, задиры, проворот вкладышей, в результате чего мотор потребует сложного и дорогостоящего ремонта.

Не все индикаторы в комбинации приборов имеют однозначную связь с контролируемой величиной.

Традиционно контрольная лампочка была связана с датчиком давления масла напрямую. Например, на Жигулях контроль давления масла прост – если оно мало, то контакты датчика замкнуты, при включенном зажигании ток идет через лампочку в комбинации приборов и через датчик на массу – индикатор горит. При повышении давления контакты размыкаются, цепь разрывается, лампочка гаснет – значит, всё нормально.

На Логане второго поколения с электронной комбинацией приборов такой прямой связи нет. Между датчиком и индикатором имеется электронный блок управления, который инициирует включение контрольной лампы в соответствии с заложенным в него алгоритмом.

Неизвестно, чем руководствовались конструкторы Renault – то ли желанием не тревожить лишний раз водителя и избежать записи в памяти блока управления (ЭБУ) случайных ошибок, то ли недосмотрели разработчики программного обеспечения, то ли ещё по каким-то соображениям, но лампочка загорится и предупредит о недостаточном давлении масла только когда двигатель раскрутится до 2000 об/мин. Причем надо не просто коротко нажать на педаль газа, а подержать её в таком положении некоторое время.

С этой особенностью и столкнулся герой задачи. Двигаясь накануне в грозу по горной каменистой грунтовке, он из-за грома и шума дождя не услышал удар камня по поддону, отчего тот треснул. За оставшуюся дорогу и за ночную стоянку масло из двигателя вытекло. Мокрая от дождя земля или асфальт не позволили с первого взгляда заметить масляное пятно под машиной, а продолжающийся ливень не способствовал хождению вокруг автомобиля, заставив Степаныча побыстрее юркнуть в салон.

Обороты при прогреве машины были небольшими и превысили 2000 лишь после начала движения. Тогда и зажглась лампочка. Всё время до этого двигатель работал в режиме масляного голодания. К счастью, благодаря малой нагрузке он не «стуканул», но ресурса агрегату это явно не прибавило.

Владельцы Renault могут перенастроить электронный блок и понизить порог срабатывания лампы давления масла у дилера и самостоятельно. Для этого надо через диагностический разъем подключиться к «мозгам», войти с помощью программы, например, ddt4all, в настройки ЭБУ и ввести желаемое значение оборотов, при которых должен срабатывать индикатор. Оптимально установить данную величину чуть ниже оборотов холостого хода, чтобы и не пропустить проблему, и избежать ложных тревог, которые запишутся в память бортового компьютера.

Екатерину Хохлову поздравляем с победой!