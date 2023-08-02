Новый кроссовер Haval уже в продаже – первые подробности

Если вам нужен максимум автомобиля за свои деньги, то Haval M6 выглядит честным предложением: среднеразмерный кроссовер за 2 млн рублей. Новый!

Haval объявил цены на среднеразмерный кроссовер М6.

За «шестерку» с механической коробкой просят 1,95 млн рублей, с роботом – 2,1 млн. Но после повышения утильсбора и при ослаблении рубля цены могут измениться.

Впрочем, на положение М6 в иерархии бренда это не повлияет. Базовый Jolion (от 1,9 млн) останется дешевле, а F7 (от 2,3 млн) – дороже.

Этой модели уже шесть лет, но она так и осталась единственной «М» в линейке марки.

Если вам нужно не обилие наворотов, а максимум автомобиля за свои деньги, то Haval M6 выглядит честным предложением. Цена – на уровне Джолиона в средней комплектации, а по размерам он почти как F7: длина 4664 мм. Какой еще среднеразмерный кроссовер сегодня купишь за 2 млн новым?

Турбомотор 1.5 выдает 143 силы, привод – только передний.

Приборка аналоговая, салон тканевый – удивительно для китайской машины!

Комплектация выверенная: без лишних понтов, но и никакой ущербности.

Есть система стабилизации, LED-фары, медиасистема, климат- и круиз-контроль, обогрев передних сидений, 17‑дюймовые литые диски, камера заднего вида и парктроник.

Жаль, что сэкономили на подушках безопасности – их только две.

Палитра цветов кузова более чем скромная – черный, белый и серый. Но их как раз и выбирает большинство покупателей.

Haval M6 пока не планируют собирать под Тулой, а станут возить из Китая.

План российского завода Haval на этот год – 100 тысяч машин, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году.