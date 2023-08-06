Возможно, лучший Москвич в истории (он так и не появился)

Перспективное семейство моделей должно было развиться из запущенного в 1970-е проекта Дельта.

В новом номере журнала «За рулем» Сергей Канунников подробно вспоминает историю разработки нового семейства Москвичей. В частности, рассказывает о варианте под названием Москвич-С3 – он был оснащен самым мощным мотором.

Приоткроем некоторые секреты, которые таит эта статья.

В начале 1970-х на АЗЛК уже думали над тем, что будет после Москвича-2140, который готовился пойти по конвейеру. В 1974-м появились первые эскизы и масштабный макет автомобиля проекта Дельта. Обкатав ходовой образец Москвич-С1, концепцию решили немного упростить, приблизив к реальности.

В марте 1976‑го появился полноразмерный несимметричный макет Москвич-С2. Из него в итоге появился живой Москвич-С3. Его сделали уже в трех экземплярах: для испытаний, для краш-теста и выставочный.

На этой машине пробовали и самый мощный в гамме модернизированных двигатель рабочим объемом 2 литра Он имел степень сжатия 9,0 и развивал при 5500 об/мин 112 л.с. По тем временам – здорово!

«Некоторые на заводе посчитали стилистику Москвича-С3 приземленной. Но автомобиль выглядел оригинально и стал, по сравнению с серийным Москвичом‑2140, огромным скачком вперед. Что очевидно было даже в сравнении с новым французским хэтчбеком Simca 1307, ставшим в 1976 году Автомобилем года в Европе и прототипом для Москвича‑2141», – рассказывает эксперт «За рулем».

Почему же проект Дельта, который мог бы вывести АЗЛК на новый уровень, так и не взлетел? Читайте в августовском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Канунникова «Дельта планы» из журнала «За рулем» за август 2023 года.

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