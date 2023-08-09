Хорошие авто дешевле миллиона – все варианты

На автомобиль россияне готовы потратить, согласно опросам, в среднем 914 тысяч рублей. Эксперт «За рулем» выяснил, что можно купить за такие деньги.

Вторичный рынок демонстрирует небывалый подъем. Если новых машин за полгода продали около 400 тысяч, то подержанных только в июне – 580 тысяч. А за шесть месяцев число сделок превысило 3 миллиона. Есть все шансы, что солидный результат 2022 года – 4,86 млн сделок – будет существенно превзойден.

Новые и старые

Понятно, чем вызван спрос на подержанные машины. Не только дефицитом новых, но и задранными ценами: в массовом сегменте среди машин ценою 1–2 млн рублей новых иномарок раз-два и обчелся. То, что два года назад продавали за полтора, теперь стоит не меньше двух с половиной.

Если разобраться, что больше всего покупают новым, а что подержанным, картина становится ясной.

Среди новых машин, продаваемых официально, самые востребованные, по данным AEB, – Гранта и Нива (98 и 38 тысяч соответственно). А следующие десять позиций занимают десять моделей китайских кроссоверов, все вместе – около 115 тысяч штук. Самые недорогие из них – Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro – в простейших комплектациях стоят около 2 млн.

Для ввезенных по параллельному импорту полной статистики нет, но известны пять самых популярных марок: Toyota, Hyundai, BMW и Mercedes-Benz, Mitsubishi. Самые продаваемые модели – Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Среди этого набора, как мы понимаем, дешевых нет, за 3 млн рублей отдают Mitsubishi ASX с передним приводом.

Топ‑10 вторичного рынка на этом фоне приятно удивит: единственный «кроссовер» здесь – это Лада 4×4. Самые продаваемые подлинные кроссоверы с пробегом – Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai с медианной ценой 1,5 млн рублей.

Доля Лады на вторичке от месяца к месяцу варьируется в диапазоне 21–25%. Toyota уступает примерно в два раза, причем основной вклад делают не кроссоверы, а Corolla и Camry четырех-пяти поколений.

Средневзвешенная цена нового автомобиля за первые четыре месяца 2023 года достигла 2,6 млн рублей. Подержанного – в диапазоне 0,8–1,1 млн рублей.

Выбор по средствам

Обратимся к июньскому исследованию СберСтрахования, охватившему 10 тысяч человек из 37 больших городов. Его итог: россияне готовы купить автомобиль в среднем за 914 тысяч рублей, 78% из них – с пробегом, 12% – новый , остальные колеблются. За полгода россияне набрали автокредитов на рекордные 600 миллиардов рублей.

На вторичном рынке нет какой-то нижней планки. За 20–30 тысяч рублей можно купить «шестерку» 1995 года или праворульную Короллу 1988‑го – катайся не хочу!

За 914 тысяч рублей выбор намного шире, с запасом хватит аж на десятилетний Renault Duster с пробегом под 200 тысяч км.

А вот среди новых машин за те же 914 тысяч рублей вы найдете только две модели – это Лада Гранта и Нива Legend. Удивительное совпадение – это самые продаваемые машины 2023 года!

Перспективы, прямо сказать, не радужные. Валютные курсы растут, с 1 августа подняли утильсбор на легковые автомобили, так что они еще подорожают. Хотя и без того не собирались дешеветь. Ожидать, что вдруг потеряют в цене машины, которые собирают ­в России, тоже никаких оснований.

Средние цены машин с пробегом, тыс. рублей

Модель Возраст 10 лет Возраст 5 лет Лада 2114 255 — Лада Приора 430 690 Лада Гранта 415 650 Лада 4×4 450 690 Лада Ларгус 650 975 Renault Logan 550 840 Renault Duster 890 1305 Kia Rio 870 1360 Volkswagen Polo 740 1110 Nissan Qashqai 1020 1610 Ford Focus 840 1290 УАЗ Патриот 530 1050

Топ-10 автомобилей с пробегом январь-май 2023 (данные Автостата)

Модель (все поколения) Продано, штук Ford Focus 48 015 Лада 2114 45 799 Hyundai Solaris 44 554 Kia Rio 44 393 Toyota Corolla 39 951 Лада Приора 38 834 Лада 2107 37 776 Toyota Camry 37 543 Лада 4×4 34 779 Лада Гранта 30 968