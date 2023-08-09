Хорошие авто дешевле миллиона – все варианты
Вторичный рынок демонстрирует небывалый подъем. Если новых машин за полгода продали около 400 тысяч, то подержанных только в июне – 580 тысяч. А за шесть месяцев число сделок превысило 3 миллиона. Есть все шансы, что солидный результат 2022 года – 4,86 млн сделок – будет существенно превзойден.
Новые и старые
Понятно, чем вызван спрос на подержанные машины. Не только дефицитом новых, но и задранными ценами: в массовом сегменте среди машин ценою 1–2 млн рублей новых иномарок раз-два и обчелся. То, что два года назад продавали за полтора, теперь стоит не меньше двух с половиной.
Если разобраться, что больше всего покупают новым, а что подержанным, картина становится ясной.
Среди новых машин, продаваемых официально, самые востребованные, по данным AEB, – Гранта и Нива (98 и 38 тысяч соответственно). А следующие десять позиций занимают десять моделей китайских кроссоверов, все вместе – около 115 тысяч штук. Самые недорогие из них – Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro – в простейших комплектациях стоят около 2 млн.
Для ввезенных по параллельному импорту полной статистики нет, но известны пять самых популярных марок: Toyota, Hyundai, BMW и Mercedes-Benz, Mitsubishi. Самые продаваемые модели – Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Среди этого набора, как мы понимаем, дешевых нет, за 3 млн рублей отдают Mitsubishi ASX с передним приводом.
Топ‑10 вторичного рынка на этом фоне приятно удивит: единственный «кроссовер» здесь – это Лада 4×4. Самые продаваемые подлинные кроссоверы с пробегом – Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai с медианной ценой 1,5 млн рублей.
Доля Лады на вторичке от месяца к месяцу варьируется в диапазоне 21–25%. Toyota уступает примерно в два раза, причем основной вклад делают не кроссоверы, а Corolla и Camry четырех-пяти поколений.
Средневзвешенная цена нового автомобиля за первые четыре месяца 2023 года достигла 2,6 млн рублей. Подержанного – в диапазоне 0,8–1,1 млн рублей.
Выбор по средствам
Обратимся к июньскому исследованию СберСтрахования, охватившему 10 тысяч человек из 37 больших городов. Его итог: россияне готовы купить автомобиль в среднем за 914 тысяч рублей, 78% из них – с пробегом, 12% – новый, остальные колеблются. За полгода россияне набрали автокредитов на рекордные 600 миллиардов рублей.
На вторичном рынке нет какой-то нижней планки. За 20–30 тысяч рублей можно купить «шестерку» 1995 года или праворульную Короллу 1988‑го – катайся не хочу!
За 914 тысяч рублей выбор намного шире, с запасом хватит аж на десятилетний Renault Duster с пробегом под 200 тысяч км.
А вот среди новых машин за те же 914 тысяч рублей вы найдете только две модели – это Лада Гранта и Нива Legend. Удивительное совпадение – это самые продаваемые машины 2023 года!
Перспективы, прямо сказать, не радужные. Валютные курсы растут, с 1 августа подняли утильсбор на легковые автомобили, так что они еще подорожают. Хотя и без того не собирались дешеветь. Ожидать, что вдруг потеряют в цене машины, которые собирают в России, тоже никаких оснований.
Средние цены машин с пробегом, тыс. рублей
|
Модель
|
Возраст 10 лет
|
Возраст 5 лет
|
Лада 2114
|
255
|
—
|
Лада Приора
|
430
|
690
|
Лада Гранта
|
415
|
650
|
Лада 4×4
|
450
|
690
|
Лада Ларгус
|
650
|
975
|
Renault Logan
|
550
|
840
|
Renault Duster
|
890
|
1305
|
Kia Rio
|
870
|
1360
|
Volkswagen Polo
|
740
|
1110
|
Nissan Qashqai
|
1020
|
1610
|
Ford Focus
|
840
|
1290
|
УАЗ Патриот
|
530
|
1050
Топ-10 автомобилей с пробегом январь-май 2023 (данные Автостата)
|
Модель (все поколения)
|
Продано, штук
|
Ford Focus
|
48 015
|
Лада 2114
|
45 799
|
Hyundai Solaris
|
44 554
|
Kia Rio
|
44 393
|
Toyota Corolla
|
39 951
|
Лада Приора
|
38 834
|
Лада 2107
|
37 776
|
Toyota Camry
|
37 543
|
Лада 4×4
|
34 779
|
Лада Гранта
|
30 968
- На чем в 2023 году ездят россияне? Вы удивитесь!
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