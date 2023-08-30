Как будут реанимировать завод Hyundai в Петербурге – расследование «За рулем»

В Минпромторг пришло письмо из Калининградской области – с предложением вдохнуть новую жизнь в простаивающие заводы Hyundai в Петербурге.

Письмо, адресованное в Минпромторг руководством Калининградской области, подготовлено после консультаций с Автотором, который является одним из ключевых предприятий региона.

Речь в письме идет о сборочном заводе Hyundai (HMMR), о моторном заводе Hyundai WIA (который толком и не успел поработать, так как был запущен осенью 2021 года) и о заводе GM, который был куплен корейцами в расчете на дальнейшее расширение производства.

В чем проблема

В том, что локализация, которую мы требуем от наших автозаводов, – крайне сложная задача. Особенно для каждого завода в отдельности – когда один завод готов локализовать одни комплектующие, а другой завод – другие.

При небольших объемах производства поставщикам комплектующих всё это невыгодно. Решить проблему можно, только объединив усилия. И расписав процесс локализации на десяток лет вперед.

Что делает Автотор

Автотор уже вложил не менее 20 миллиардов рублей в серьезную локализацию производства. Это собственный литейный завод (алюминий, сталь, чугун), своя мехобработка, свое производство пластмасс (от бамперов до решеток радиаторов), новое окрасочное производство, производство электродвигателей – и так далее.

Часть уже запущена, часть – на стадии строительства или запуска. Сейчас в 12 новых корпусах нужно устанавливать оборудование, которое было уже заказано, а кое-что даже предоплачено. На это в ближайшее время потребуется еще от 70 до 100 млрд рублей – бешеные деньги. Причем заемные.

Чем эти производства загружать? Как в новой обстановке оправдать все вложения?

Что предлагает Автотор

Автотор предлагает перезапустить замороженный сборочный завод Hyundai. Как вариант – можно выпускать автомобиль на газомоторном топливе. Эта программа, в частности, очень интересна Газпрому, так как перед ним поставлена задача газификации транспорта.

Это не Hyundai на газу! Выпускать автомобили Hyundai без участия корейцев невозможно. Речь о принципиально ­других машинах.

Какие варианты?

Перестраивается сварочное и сборочное производство под автомобили BAIC.

Автотор поставляет силовую начинку – мотор, работающий на газу.

Другие (бывшие) поставщики – детали интерьера и прочие «мелочи».

Росатом – батарею и систему управления ею.

Как уверяет Автотор, китайцы из фирмы BAIC согласны адаптировать свои автомобили под нашу силовую установку.

Как адаптировать?

Небольшой мотор – допустим, мотоциклетный Kawasaki (китайский).

Он работает только на подзарядку батареи.

Идеальный рабочий режим, минимальный расход.

Бензин или газ (могут быть варианты).

Небольшая (и поэтому легкая) батарея.

Мотор заряжает батарею. Батарея питает тяговые электромоторы. Нет зависимости от розетки. Либо бензобак, либо газовый бак. Либо симбиоз. Ресурс – огромный.

Подобный гибридный мотор можно потом ставить и на другие автомобили – в том числе, бэушные. Это та самая программа ремоторизации, о которой говорит Автотор.

Что для этого нужно

Некое политическое решение. Договоренности и решения на уровне правительства. Ведь заводы принадлежат корейцам – а те свои решения по дальнейшим активностям пока не приняли.

А еще нужна новая методика подсчета глубины локализации и (возможно) новые преференции для компаний, которые участвуют в подобных масштабных проектах. Например, нужна программа по удешевлению кредитов.

Выпускать можно до 200 тысяч автомобилей в год – это примерно соответствует проектной мощности завода HMMR.

Чего хотят корейцы

Их цель – либо сохранить за собой петербуржские заводы в нынешнем замороженном состоянии до нормализации мировой обстановки, либо выгодно продать с возможностью обратного выкупа в течение пяти-шести лет. Потому что корейцы очень надеются на успокоение взаимоотношений между странами и на возвращение на российский рынок, который для них важен.

Чего не хотят корейцы

Не хотят, чтобы завод достался кому-то из китайцев. Потому что тогда завод кардинально переделают – и обратно корейцы его уже никогда не получат, ибо китайцы свою выгоду знают.

И почти живые Hyundai

По моим данным, на заводе HMMR находится несколько десятков тысяч комплектов автомобилей Kia и Hyundai – которые можно либо хранить дальше, либо собрать и продать. Это серьезный актив, который тоже кому-то достанется. Не выбрасывать же.