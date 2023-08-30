Как будут реанимировать завод Hyundai в Петербурге – расследование «За рулем»
Письмо, адресованное в Минпромторг руководством Калининградской области, подготовлено после консультаций с Автотором, который является одним из ключевых предприятий региона.
Речь в письме идет о сборочном заводе Hyundai (HMMR), о моторном заводе Hyundai WIA (который толком и не успел поработать, так как был запущен осенью 2021 года) и о заводе GM, который был куплен корейцами в расчете на дальнейшее расширение производства.
В чем проблема
В том, что локализация, которую мы требуем от наших автозаводов, – крайне сложная задача. Особенно для каждого завода в отдельности – когда один завод готов локализовать одни комплектующие, а другой завод – другие.
При небольших объемах производства поставщикам комплектующих всё это невыгодно. Решить проблему можно, только объединив усилия. И расписав процесс локализации на десяток лет вперед.
Что делает Автотор
Автотор уже вложил не менее 20 миллиардов рублей в серьезную локализацию производства. Это собственный литейный завод (алюминий, сталь, чугун), своя мехобработка, свое производство пластмасс (от бамперов до решеток радиаторов), новое окрасочное производство, производство электродвигателей – и так далее.
Часть уже запущена, часть – на стадии строительства или запуска. Сейчас в 12 новых корпусах нужно устанавливать оборудование, которое было уже заказано, а кое-что даже предоплачено. На это в ближайшее время потребуется еще от 70 до 100 млрд рублей – бешеные деньги. Причем заемные.
Чем эти производства загружать? Как в новой обстановке оправдать все вложения?
Что предлагает Автотор
Автотор предлагает перезапустить замороженный сборочный завод Hyundai. Как вариант – можно выпускать автомобиль на газомоторном топливе. Эта программа, в частности, очень интересна Газпрому, так как перед ним поставлена задача газификации транспорта.
Это не Hyundai на газу! Выпускать автомобили Hyundai без участия корейцев невозможно. Речь о принципиально других машинах.
Какие варианты?
- Перестраивается сварочное и сборочное производство под автомобили BAIC.
- Автотор поставляет силовую начинку – мотор, работающий на газу.
- Другие (бывшие) поставщики – детали интерьера и прочие «мелочи».
- Росатом – батарею и систему управления ею.
Как уверяет Автотор, китайцы из фирмы BAIC согласны адаптировать свои автомобили под нашу силовую установку.
Как адаптировать?
- Небольшой мотор – допустим, мотоциклетный Kawasaki (китайский).
- Он работает только на подзарядку батареи.
- Идеальный рабочий режим, минимальный расход.
- Бензин или газ (могут быть варианты).
- Небольшая (и поэтому легкая) батарея.
Мотор заряжает батарею. Батарея питает тяговые электромоторы. Нет зависимости от розетки. Либо бензобак, либо газовый бак. Либо симбиоз. Ресурс – огромный.
Подобный гибридный мотор можно потом ставить и на другие автомобили – в том числе, бэушные. Это та самая программа ремоторизации, о которой говорит Автотор.
Что для этого нужно
Некое политическое решение. Договоренности и решения на уровне правительства. Ведь заводы принадлежат корейцам – а те свои решения по дальнейшим активностям пока не приняли.
А еще нужна новая методика подсчета глубины локализации и (возможно) новые преференции для компаний, которые участвуют в подобных масштабных проектах. Например, нужна программа по удешевлению кредитов.
Выпускать можно до 200 тысяч автомобилей в год – это примерно соответствует проектной мощности завода HMMR.
Чего хотят корейцы
Их цель – либо сохранить за собой петербуржские заводы в нынешнем замороженном состоянии до нормализации мировой обстановки, либо выгодно продать с возможностью обратного выкупа в течение пяти-шести лет. Потому что корейцы очень надеются на успокоение взаимоотношений между странами и на возвращение на российский рынок, который для них важен.
Чего не хотят корейцы
Не хотят, чтобы завод достался кому-то из китайцев. Потому что тогда завод кардинально переделают – и обратно корейцы его уже никогда не получат, ибо китайцы свою выгоду знают.
И почти живые Hyundai
По моим данным, на заводе HMMR находится несколько десятков тысяч комплектов автомобилей Kia и Hyundai – которые можно либо хранить дальше, либо собрать и продать. Это серьезный актив, который тоже кому-то достанется. Не выбрасывать же.
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