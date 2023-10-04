В огонь и в воду – вот что творит новая амфибия (+ видео)

Курганмашзавод запустил серийное производство плавающего бронетранспортера на гусеничном ходу БТ-3Ф.

Транспорт «черных беретов»

Боевая машина с индексом БТ-3Ф нужна, прежде всего, для повышения мобильности и защищенности морской пехоты. Но может быть использована и в сухопутных войсках.

Новинка создана на базе боевой машины БМП-3Ф (модификации БМП-3М для морской пехоты) и унаследовала от нее алюминиевую броню, ходовую часть, дизельный двигатель мощностью 500 л.с., трансмиссию, водометные движители.

Не удивительно, что бронетранспортер обладает лучшими чертами прототипа: высокой подвижностью, защищенностью и, главное, плавучестью (скорость на воде до 10 км/ч при волнении до 3 баллов).

Бронетранспортер оборудован устройством для буксировки артиллерийских систем.

Корпус БТ-3Ф отличается от БМП-3Ф развитой рубкой и отсутствием башни с вооружением. Это позволило рационально использовать его внутреннее пространство. В результате бронетранспортер может принять на борт двух членов экипажа и до пятнадцати десантников!

Помимо перевозки «черных беретов» или пехотинцев боевую машину можно использовать для транспортировки грузов, боеприпасов, топлива в специальной мягкой таре и буксировки артиллерийских систем.

Бронетранспортер с пулеметом в дистанционно управляемом модуле. Скорость на воде до 10 км/ч.

С учетом особенностей современных конфликтов усилена защита бронетранспортера. Корпус из алюминиевой брони дополнен стальными экранами и противокумулятивными решетками, что обеспечивает защиту от поражающего действия боеприпасов крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Истребитель танков и укреплений

Гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф оснащают собственным вооружением. В базовом варианте — два курсовых 7,62-миллиметровых пулемета ПКТМ и крупнокалиберный 12,7-миллиметровый пулемет Корд в дистанционно управляемом модуле.

Есть модификация и с более грозным оружием. Вместо пулемета на крыше бронетранспортера монтируют комплекс управляемого вооружения.

Бронетранспортер-амфибия оснащен дополнительными экранами и противокумулятивными решетками спереди и по бортам. Дальность стрельбы ПТРК Корнет кумулятивными ракетами до 8 км, фугасными (мощность 7 кг в тротиловом эквиваленте) — до 10 км.

Он состоит из двух пусковых установок ПТРК Корнет. Управляемые ракеты с полуавтоматическим или автоматическим наведением могут быть противотанковыми с тандемной кумулятивной боевой частью или с фугасной боевой частью.

С таким арсеналом БТ-3Ф может подавлять и бронетехнику, и огневые точки противника.

БТ-3Ф оборудован откидными энергопоглощающими сиденьями.

Бронетранспортер хорошо оборудован. Есть энергопоглощающие кресла, отопитель, кондиционер, радиостанция, аппаратура внутренней связи, панорамный прицел командира, система видеонаблюдения кругового обзора с выводом изображения на видеосмотровые устройства водителя и десанта.

БТ-3Ф вмещает до 15 десантников.

Характеристики плавающего бронетранспортера БТ-3Ф

Длина/ширина/высота 6715/3300/3000 мм Дорожный просвет 450 мм Число мест: экипаж + десант 2+15 чел Масса 18 900 кг Максимальная скорость 70 км/ч на суше, 10 км/ч на воде Запас хода по шоссе 600 км Двигатель/мощность УТД-29/500 л.с. Бронирование алюминиевая броня

+ бортовые экраны

+ противокумулятивные решетки Вооружение: тип/калибр два курсовых пулемета ПКТМ/7,62 мм

+ пулемет Корд/12,7 мм или ПТРК Корнет-Э Боекомплект 2х2000 патронов

+ 1000 патронов или 2 пусковые установки

Секреты военной техники – как и зачем бронируют грузовики, читайте тут.