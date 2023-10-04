В огонь и в воду – вот что творит новая амфибия (+ видео)
Транспорт «черных беретов»
Боевая машина с индексом БТ-3Ф нужна, прежде всего, для повышения мобильности и защищенности морской пехоты. Но может быть использована и в сухопутных войсках.
Новинка создана на базе боевой машины БМП-3Ф (модификации БМП-3М для морской пехоты) и унаследовала от нее алюминиевую броню, ходовую часть, дизельный двигатель мощностью 500 л.с., трансмиссию, водометные движители.
Не удивительно, что бронетранспортер обладает лучшими чертами прототипа: высокой подвижностью, защищенностью и, главное, плавучестью (скорость на воде до 10 км/ч при волнении до 3 баллов).
Корпус БТ-3Ф отличается от БМП-3Ф развитой рубкой и отсутствием башни с вооружением. Это позволило рационально использовать его внутреннее пространство. В результате бронетранспортер может принять на борт двух членов экипажа и до пятнадцати десантников!
Помимо перевозки «черных беретов» или пехотинцев боевую машину можно использовать для транспортировки грузов, боеприпасов, топлива в специальной мягкой таре и буксировки артиллерийских систем.
С учетом особенностей современных конфликтов усилена защита бронетранспортера. Корпус из алюминиевой брони дополнен стальными экранами и противокумулятивными решетками, что обеспечивает защиту от поражающего действия боеприпасов крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
Истребитель танков и укреплений
Гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф оснащают собственным вооружением. В базовом варианте — два курсовых 7,62-миллиметровых пулемета ПКТМ и крупнокалиберный 12,7-миллиметровый пулемет Корд в дистанционно управляемом модуле.
Есть модификация и с более грозным оружием. Вместо пулемета на крыше бронетранспортера монтируют комплекс управляемого вооружения.
Он состоит из двух пусковых установок ПТРК Корнет. Управляемые ракеты с полуавтоматическим или автоматическим наведением могут быть противотанковыми с тандемной кумулятивной боевой частью или с фугасной боевой частью.
С таким арсеналом БТ-3Ф может подавлять и бронетехнику, и огневые точки противника.
Бронетранспортер хорошо оборудован. Есть энергопоглощающие кресла, отопитель, кондиционер, радиостанция, аппаратура внутренней связи, панорамный прицел командира, система видеонаблюдения кругового обзора с выводом изображения на видеосмотровые устройства водителя и десанта.
Характеристики плавающего бронетранспортера БТ-3Ф
|Длина/ширина/высота
|6715/3300/3000 мм
|Дорожный просвет
|450 мм
|Число мест: экипаж + десант
|2+15 чел
|Масса
|18 900 кг
|Максимальная скорость
|70 км/ч на суше, 10 км/ч на воде
|Запас хода по шоссе
|600 км
|Двигатель/мощность
|УТД-29/500 л.с.
|Бронирование
| алюминиевая броня
+ бортовые экраны
+ противокумулятивные решетки
|Вооружение: тип/калибр
| два курсовых пулемета ПКТМ/7,62 мм
+ пулемет Корд/12,7 мм или ПТРК Корнет-Э
|Боекомплект
| 2х2000 патронов
+ 1000 патронов или 2 пусковые установки
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