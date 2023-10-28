Уникальные Москвичи 4х4 – как и из чего их делали

Чем полноприводные Москвичи-2141 отличались от обычных и почему не пошли в серию

По мотивам Audi

Концепцию и компоновку Москвича-2141 в Москве создавали с оглядкой на Audi 100. Этот автомобиль был в 1980-х одним из самых передовых в своем классе.

От Audi у переднеприводного Москвича-2141 продольное расположение силового агрегата и передняя подвеска McPherson. А вот задняя подвеска иная: пружины и амортизаторы не объединены в стойки, как у Audi.

Как и немецкий автомобиль, Москвич планировали делать и в варианте с постоянным полным приводом. У завода с давними спортивными традициями было кому оценить спортивную машину со всеми ведущими колесами. Заводские гонщики и тестировали первые опытные полноприводные Москвичи.

Полноприводный базовый Москвич-21416.

Но машину делали не только для спорта. Базовый двигатель нового семейства, который проектировали в Москве и планировали устанавливать на Москвич-2141, развивал около 100 л.с. И именно полный привод, позволял полнее реализовать возможности такого мотора.

Базовому хэтчбеку с постоянным полным приводом присвоили имя Москвич-21416. Предполагали и аналогичный седан – Москвич-21426.

Лови момент!

При создании полноприводного автомобиля долго и тщательно тестировали разные варианты трансмиссий. Поначалу попробовали даже так называемую свободную трансмиссию – без межосевого дифференциала. Но такой автомобиль, как рассказывали заводские испытатели, вел себя на дороге, как дикий зверь. С ним с трудом справлялись даже высококвалифицированные гонщики.

Пробовали модификацию с блокировкой межосевого дифференциала. Такую схему тоже признали неудачной. Испытателям не понравились частые задержки с включением и выключением дифференциала. А это было не только неудобно, но и опасно.

По рассказам испытателей, для того чтобы «расцепить» шестерни дифференциала, иногда приходилось специально вращать на ходу рулем, чтобы снять момент с муфты. В повседневной эксплуатации это было неприемлемо.

Вскоре АЗЛК вышел на сотрудничество с известной британской компанией FFD, специализирующейся на полноприводных трансмиссиях. В Великобританию отправили два полноприводных Москвича, а заодно заводских инженера и испытателя. Там автомобили оснастили дифференциалами с вискомуфтами. Такая конструкция на рубеже 1990-х стала для полноприводных моделей очень популярной.

Полноприводные Москвичи заводские гонщики опробовали в ралли.

Оба Москвича-21416 с виксомуфтами вернулись в Москву. Их передали заводским гонщикам. Они участвовали на полноприводных машинах в ралли и делились опытом с инженерами. Кстати, на соревнованиях автомобили показали себя хорошо.

Но в итоге конструкторы АЗЛК остановились на более простых дифференциалах (межколесных и межосевом) повышенного трения типа Quaife. Новую конструкцию не скопировали, а доработали сообразно инженерным задачам и производственным возможностям. Пару автомобилей с дифференциалами повышенного трения передали гонщикам, которые вновь успешно использовали их на ралли.

Но трансмиссию тщательно и придирчиво доводили именно с прицелом на обычных водителей, которым предстояло эксплуатировать Москвич-21416 в повседневной жизни.

Дитя унификации

Полноприводную модификацию проектировали максимально унифицированной с переднеприводной. Именно это давало надежду на серийное производство.

Серийную коробку передач доработали, вмонтировав в нее дифференциал и изменив заднюю крышку под карданный вал, идущий к задней оси. Задний редуктор спроектировали на основе узла Москвича-2140. Приводы задних колес максимально унифицировали с передними.

Особенностью унифицированной трансмиссии стало то, что при движении назад задний привод не работал. О чем, естественно, надо было помнить, пытаясь выбраться, скажем, из сугроба.

Компоновка Москвича-2144.

Тормоза (спереди дисковые, сзади барабанные) были такими же, как на стандартном Москвиче-2141. Но полноприводный автомобиль, как и переднеприводный, при желании можно было оснастить дисковыми тормозами и сзади. Такие опытные и спортивные машины существовали.

Полноприводный Москвич-21416 получил независимую заднюю подвеску на косых рычагах и с амортизаторными стойками, сделанными на основе серийных узлов.

Бензобак разместили за задним правым колесом. Такое — не слишком удачное – решение считали временным. Планировали бак сложной формы, «обтекающий» задний карданный вал. Но наладить производство такого элемента было непросто.

Москва — Омск — Москва — тупик

Документацию на Москвич-21416 уже передали в подготовку производства. Выпуск коробок передач и задних редукторов согласовали с Омским машиностроительным заводом, который много лет делал для АЗЛК и Ижевского завода коробки передач.

В Омске сделали примерно сто комплектов агрегатов и отправили их в Москву. Но в конце 1990-х завод уже находился в глубоком кризисе, который усугубляла производственная политика руководства – ориентация на псевдопредставительские удлиненные автомобили с причудливыми названиями: Князь Владимир, Юрий Долгорукий и даже Калита. Этими изделиями пытались привлечь внимание чиновников. Но они уже распробовали иномарки и Москвичами не интересовались.

Полноприводный удлиненный Москвич-2144 Калита.

Полноприводными трансмиссиями оснастили несколько помпезных удлиненных автомобилей с индексом Москвич-2144. Несколько машин отправили в правительство Москвы. Один автомобиль, по слухам, подарили Жириновскому.

Полурамный Москвич-23356.

На полный привод у завода были обширные планы. Кроме хэтбчека Москвич-21416 и седана Москвич-21426, полноприводной трансмиссией задумывали оснащать и перспективный минивэн Москвич-2139 Арбат. Собирать его хотели в Калужской области на заводе, входящем в АО «Москвич».

Омский полноприводный фургон на базе Москвича-2335.

Сделали и упрощенный вариант полноприводной трансмиссии для пикапа Москвич-23356 и автомобиля полурамной конструкции на его базе, предназначенного для установки специализированных кузовов. Эти автомобили имели зависимую рессорную заднюю подвеску.

Таким вариантом заинтересовался омский завод, который с 1999 года собирал из московских машинокомплектов стандартные пикапы Москвич-2335. Сделали несколько полноприводных пикапов и даже грузопассажирский автомобиль, по конструкции напоминающий ИЖ-27156. Это был переделанный из фургона универсал с откидными лавками в грузовом отсеке.

«Военный» пикап Москвич-2344.

Последней уже просто курьезной попыткой напомнить о наличии на московском заводе полноприводной трансмиссии стал пикап Москвич-2344 в камуфляжной окраске и с пулеметом в кузове. Понятно, что армию забавная поделка не заинтересовала.

В те годы стремительно тонущий завод не могла спасти уже никакая модификация Москвича-2141. В том числе и полноприводная. А ведь интересный мог получиться автомобиль!

Москвичи, которые мы так и не увидели, собраны тут

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Фото: из архива «За рулем»