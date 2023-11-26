200 верст от АЗС до АЗС и всего 434 заправки — страну угадаете?

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Эксперт «За рулем» вспоминает, как в России заправляли авто сто лет назад

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Первое в России специализированное производство для получения бензина появилось в Баку в 1891 году – его организовало «Товарищество нефтяного ­производства братьев Нобель».

Поначалу бензином торговали через аптеки. Резкий рост спроса наметился в начале ХХ века, когда было создано Российское автомобильное общество под эгидой великого князя Михаила Александровича. Вскоре по основным российским маршрутам были возведены особые «бензиновые станции» с интервалом примерно в 200 верст.

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В то время они размещались в основном в юго-западном направлении от Санкт-Петербурга и Москвы. Любопытно, что химлаборатория товарищества, расположенная в Питере, бесплатно проводила анализ масел и бензинов по просьбам членов автомобильных клубов.

Повсюду, где имелись нобелевские бензиновые станции, автомобилисты могли безвозмездно оставлять машину на ночь на складе, если в ближайших населенных пунктах не было гаражей.

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К концу 1913 года в Российской империи работали уже 434 АЗС. В июне 1918 года, после принятия советским правительством декрета о национализации нефтяной промышленности, нефтяная империя Нобелей прекратила существование.

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За РулемКолодочкин Михаил
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