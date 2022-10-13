И ответил еще на несколько важных вопросов о бензинах. Получилось интересно и полезно.

Какой бензин называют низкооктановым?

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В советские времена низкооктановым считался 76-й бензин. А сегодня многие топливные компании называют низкооктановым АИ-95 и призывают отказаться от заправок этим горючим!

Такое «понижение» произошло по двум причинам.

Первая связана с требованием автопроизводителей. Для них переход на высокооктановые бензины — это возможность снизить расход топлива и количество выбросов вредных веществ без потери мощности двигателей. При таком раскладе стоимость топлива часто отходит на второй план, а сам по себе автомобиль становится в глазах потребителя даже престижнее. По такому пути пошла, например, Skoda: всем моделям предписан 98-й бензин как основной, а 95-й — как запасной.

Вторая причина не имеет прямого отношения к технике. Представители топливных фирм часто демонстрировали поврежденные детонацией детали двигателей. Вот, мол, к чему приводит использование низкооктановых топлив! А в качестве «правильного» бензина рекомендовали 98-й с улучшенной моющей способностью (читай, более дорогой). Почему нельзя заливать в такие моторы 95-й, если он изначально рекомендован производителем, отвечали уклончиво: потому что 98-й лучше!

Забавный факт из общения с представительствами автокомпаний. В компании Кia нам недавно заявили, что рекомендуют для своих автомобилей применять именно 95-й бензин, а вот за использование бензина с более высоким октановым числом могут… отказать в гарантийном ремонте в случае поломки двигателя!

6 видов бензина — какой залить?

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Сегодня на многих заправках действительно предлагают аж шесть разных бензинов: 92-й, 95-й, 98-й, 100-й, а также «улучшенные» типа Экто или G-Drive.

Но заливать в автомобиль можно лишь тот, который рекомендует производитель автомобиля. А он, как правило, указывает основное октановое число бензина для постоянного использования, а также резервное — на случай, если нужного бензина не оказалось на заправке. Информация о применяемом топливе приводится в руководстве по эксплуатации и обычно дублируется на заправочном лючке с изнанки — например, 95 (92).

Но ездить постоянно на 92-м не стоит. В любом моторе заложен конструктивный запас, благодаря которому он безболезненно переносит непродолжительное и небольшое отклонение от требуемого октанового числа. Например, если на недобросовестной АЗС вам зальют вместо 95-го бензина 92-й, с двигателем ничего страшного не случится. А при постоянном использовании 92-го бензина в такой же ситуации есть риск нарваться на 90-й или даже 89-й. И понижение октана на 4–5 единиц мотор уже может не пережить.

А вот желающих постоянно ездить на 98-м или на 100-м бензинах немного — дорого! Однако в условиях сильной жары это имеет практический смысл: вероятность детонации резко снижается. И, кстати, если после заправки плохим топливом появились признаки детонации, есть смысл на ближайшей фирменной АЗС залить высокооктановое топливо в качестве октан-корректора.

Пластмассовая канистра для бензина обязательно должна иметь сертификат соответствия. Ее изготавливают из HDPE (High-density polyethylene) — полиэтилена высокой плотности. Обычную канистру для пищевых продуктов бензин быстро разъест, и запах из салона не выветрится очень долго. По никому не известной причине на некоторых АЗС категорически отказываются заправлять бензин в пластмассовые канистры, даже если они куплены здесь же. Это прямое нарушение п. 8.2.5 ГОСТ Р 58404–2019 «Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации». Но для сохранения душевного спокойствия лучше возить с собой металлическую тару.

Можно ли смешать АИ-92 и АИ-98?

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Слышали популярную страшилку: если к 92-му бензину добавить 98-го, один из них всплывет, а второй осядет на дне бензобака. И сначала мотор выработает один сорт топлива, потом — другой. Машина будет ехать то медленнее, то быстрее, а закончится этот эксперимент ремонтом двигателя.

На деле все не так. Требования стандарта к плотности бензинов едины. Она должна находиться в диапазоне 725 — 780 кг/м3 при 15 оС. И ни один товарный бензин за эти пределы не выходит. Плотность высокооктанового бензина может быть чуть ниже, чем у низкооктанового. Однако это величины одного порядка, а потому никакого расслоения при их смешивании не произойдет.

Вам какой бензин: зимний или летний?

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В отличие от дизелеводов, владельцы бензиновых машин не интересуются, какое топливо завезли на АЗС: зимнее или летнее. Между тем, действующий стандарт предусматривает производство 10 различных классов бензинов по испаряемости. Два относятся к летним, четыре — к межсезонными и еще четыре — к зимним.

При использовании зимой летнего бензина с относительно низкой испаряемостью мотор может не пуститься. А применение зимнего топлива летом чревато образованием паровых пробок, что может вызвать перебои в работе двигателя, в первую очередь, карбюраторного.

Что касается конкретных сроков применяемости тех или иных бензинов, то соответствующее приложение к стандарту сегодня носит лишь рекомендательный характер.

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Фото: «За рулем» и depositphotos