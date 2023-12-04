Какие авто безопаснее на скользкой дороге
Читатель «За рулем» хочет узнать:
– Какие полноприводные автомобили безопаснее на скользком шоссе?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, «За рулем»:
– Если говорить о среднестатистическом водителе, то предпочтительнее постоянный полный привод – тогда как у многих внедорожников передний мост подключается вручную, в основном на бездорожье, а на обычных дорогах – только задний привод.
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Но и в случае постоянного полного привода очень много нюансов. Сейчас почти всегда он реализуется с помощью муфты, подключающей вторую ось по команде электроники. От типа муфты (с электромеханическим или гидравлическим управлением), ее времени срабатывания, заложенного конструкцией преднатяга характер машины может заметно меняться.
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