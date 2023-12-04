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Какие авто безопаснее на скользкой дороге

Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах полноприводников разного типа

Полный привод и запас прочности – крутые внедорожники за 500 000 рублей

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Какие полноприводные автомобили безопаснее на скользком шоссе?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– Если говорить о среднестатистическом водителе, то предпочтительнее постоянный полный привод – тогда как у многих внедорожников передний мост подключается вручную, в основном на бездорожье, а на обычных дорогах – только задний привод.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Рама, полноуправляемое шасси, 1000 л.с. – крутой внедорожник из Китая

Но и в случае постоянного полного привода очень много нюансов. Сейчас почти всегда он реализуется с помощью муфты, подключающей вторую ось по команде электроники. От типа муфты (с электромеханическим или гидравлическим управлением), ее времени срабатывания, заложенного конструкцией преднатяга характер машины может заметно меняться.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • На что обратить внимание при выборе внедорожника, рассказано тут
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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемВиноградов Александр
Фото:За РулемUnsplash
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Фото:За РулемUnsplash
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