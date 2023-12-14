Лишили водительских прав – а на мопеде могу ездить?

Глава ГИБДД разъясняет, на управление какими ТС нужны права

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Лишили прав на полтора года. Могу ли я в это время пользоваться мопедом?

Е. Иваньков, г. Нижний Новгород

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии с пунктом 1.2 ПДД РФ, «мопед» – это двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.

Согласно положениям статьи 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 195‑ФЗ «О безопасности дорожного движения», право на управление мопедом предоставлено гражданам, имеющим водительское удостоверение категории «М» либо водительское удостоверение, подтверждающее право на управление транспортными средствами любой из категорий или подкатегорий, перечисленных в данной ­статье закона (А, В, С, D, ВЕ, СЕ, DЕ, Tm, Tb, А1, В1, С1, D1, С1Е и D1Е).

Таким образом, вынесенное судом в отношении вас решение о лишении права управления транспортным средством распространяется на все перечисленные выше категории транспортных средств, включая мопед. На основании части 2 статьи 12.7 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Помимо лишения существует еще и такая санкция, как ограничение действия водительских прав.