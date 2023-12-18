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Еду после ДТП без бампера, номера под стеклом – оштрафуют?

Глава ГИБДД разъясняет нюансы перегона некомплектного авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Ремонтирую машину после ДТП. После восстановления кузова планирую перегнать ее в другой сервис, где сделают тюнинг: установят новый пластиковый обвес, в том числе бамперы. Ехать придется около 40 км без бамперов. Передний номер будет стоять под лобовым стеклом, камерам и сотрудникам ДПС будет виден. Подскажите, не возникнет ли по дороге претензий у ваших подчиненных? Друзья говорят, что номер должен быть обязательно на бампере.

Григорьев С., Башкортостан

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Номер износился – подкрасить или получать дубликат?

– Претензии непременно возникнут. Во‑первых, из-за отсутствия государственного регистрационного знака в предусмотренном для него месте. Его установка под ветровым стеклом нарушает требования Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Ответственность за данное правонарушение установлена частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 5000 рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Во‑вторых, движение с демонтированными бамперами – это управление транспортным средством, в конструкцию которого внесены изменения в нарушение установленных требований.

В данном случае ответственность наступает по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, по которой водителю грозит предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Каждый второй антифриз опасен для двигателя!

Кстати, по этим же основаниям вы можете быть привлечены к ответственности и в дальнейшем, если планируемая установка пластикового обвеса будет проведена в нарушение требований по внесению в конструкцию транспортного средства изменений, предусмотренных соответствующими Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2019 г. № 413.

  • Подробности про новый ГОСТ для автономеров тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
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За Рулем«За рулем»
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 2
18.12.2023
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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