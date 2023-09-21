Внимание! Такие номера на иномарках незаконны

Росстандарт не поддержал упрощенные правила установки нестандартных номеров

Российская автомобильная федерация (РАФ) обратилась в Росстандарт с просьбой облегчить правила установки «квадратных» номеров (тип 1А), каковые применяются на американских и японских машинах. Имеет место противоречие: формально введенные в обиход три года назад, такие номера легально ставятся только в районе заднего бампера, как описывает это ГОСТ. Штраф за нарушение составляет 500 рублей.

Но представитель РАФ Петр Шляхин считает, что нужно узаконить и установку таких номеров в передней части машины. Потому что на многих «японцах» и «американцах» стандартный для РФ прямоугольный знак будет выступать за габариты (потому что в центре, например стоит лебедка), перекрывать парктроник, блокировать вентиляцию двигателя или свет фар.

Предложение поддержал Союз производителей госрегзнаков – там заметили, что большое количество машин с передними «квадратными» прямо сейчас беспрепятственно перемещаются по российским дорогам, особенно много их на Дальнем Востоке.

Однако Росстандарт признал предложение «нецелесообразным», потому что при установке «квадратного» знака спереди не обеспечивается его подсветка. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал аргумент «странным», потому что у передних номеров в принципе нет подсветки.

А вот довод ассоциации ОКО, объединяющей производителей и операторов камер, выглядит более жизнеспособным. Там посчитали идею о переднем «квадратном» номере преждевременной, потому что потребуется большое время и сотни тысяч эталонных изображений, чтобы научить нейросети распознавать еще и такие госномера.

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Источник: Коммерсант

Фото: Unsplash