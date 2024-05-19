Свежий седан с проверенными агрегатами и надежным автоматом до миллиона рублей

Эксперт «За рулем» порекомендовал рассмотреть Datsun on-DO на вторичном рынке

Оказывается, на российском рынке можно найти свежий седан до миллиона рублей. Это будет 5-летний экземпляр с АКП. И это будет даже не Гранта. Ну или не совсем Гранта.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев сделал подробный обзор на бюджетные иномарки с АКП на российском рынке, среди которых есть отличный вариант для тех, кому важна именно «свежесть» автомобиля. Имя ему – Datsun on-DO.

Datsun on-DO

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Не будем спорить о происхождении и недостатках этой «иномарки», начнем сразу с автомата. Это ниссановский четырехступенчатый Jatco JF414E. Его же применяли на Калине и Гранте.

Архаичная и простая конструкция, родственная великолепной Jatco RE4F03A (Nissan Tiida, Almera Classic), к моменту прихода на on-DO избавлена от детских болезней. Слабоват лишь блок соленоидов.

Коробка нерасторопна, не лучшим образом сочетается с 8-клапанным мотором ВАЗ-11186 (87 л.с.). Но благодаря слабосильному двигателю очень надежна и долговечна – скорее всего, она переживет мотор. А по нынешним временам замена ладовского мотора новым – дешевле, чем ремонт сложного автомата. Главное, чтобы кузов раньше не развалился – по уровню защиты от коррозии Датсуны не очень далеко ушли от Лад.

Конечно, on-DO не подарит полноценного иномарочного комфорта. Зато в нынешние времена, когда ожидание некоторых зарубежных запчастей растягивается на полгода, у Датсуна такой проблемы нет. А автомат есть.

Интерьер Datsun on-DO

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