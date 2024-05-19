Свежий седан с проверенными агрегатами и надежным автоматом до миллиона рублей
Оказывается, на российском рынке можно найти свежий седан до миллиона рублей. Это будет 5-летний экземпляр с АКП. И это будет даже не Гранта. Ну или не совсем Гранта.
Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев сделал подробный обзор на бюджетные иномарки с АКП на российском рынке, среди которых есть отличный вариант для тех, кому важна именно «свежесть» автомобиля. Имя ему – Datsun on-DO.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Не будем спорить о происхождении и недостатках этой «иномарки», начнем сразу с автомата. Это ниссановский четырехступенчатый Jatco JF414E. Его же применяли на Калине и Гранте.
Архаичная и простая конструкция, родственная великолепной Jatco RE4F03A (Nissan Tiida, Almera Classic), к моменту прихода на on-DO избавлена от детских болезней. Слабоват лишь блок соленоидов.
Коробка нерасторопна, не лучшим образом сочетается с 8-клапанным мотором ВАЗ-11186 (87 л.с.). Но благодаря слабосильному двигателю очень надежна и долговечна – скорее всего, она переживет мотор. А по нынешним временам замена ладовского мотора новым – дешевле, чем ремонт сложного автомата. Главное, чтобы кузов раньше не развалился – по уровню защиты от коррозии Датсуны не очень далеко ушли от Лад.
Конечно, on-DO не подарит полноценного иномарочного комфорта. Зато в нынешние времена, когда ожидание некоторых зарубежных запчастей растягивается на полгода, у Датсуна такой проблемы нет. А автомат есть.
Не менее удачные и надежные седаны до 1 миллиона рублей рассмотрены в этой статье.
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Отзывы о Datsun on-DO (2)
Низкая цена,богатое оснащение.
Сервис
У меня 2018 года машина.Drim 2 с автоматом.Энергоемкая ходовка,в машине есть все что мне нужно,круиз контроль сказка(есть Шевроле Орландо,задолбали штрафы на скорость по трассе)город маленький динамики хватает с избытком.Очень удобная опция "Свободные руки",сел в машину,кто звонит не заморачиваешься, автоматом подключается,разговариваешь свободно.По работе езжу в основном один,или детей вожу на занятия,у жены своя машина.С эти расчетом и брал ,чтоб не дорого побольше опций и автомат.Опять же двигатель известный,автомат надежный,запчасти дешевые. Сервис Датсун основной недостаток.Сразу засвистел ремень генератора.На сервисе сказали что неправильно отрегулировали на заводе и его только менять но почему то за мои деньги.Сторговались за 1500 рублей с работай.(не стал упиратся только потому что я живу в Сызрани а сервис в Тольятти,мне еще домой надо было ехать)А узнал цену за ТО в 15 000 км пробега 7 600 рублей то плюнул и пошел в местный сервис купил все что нужно для ТО и даже с избытком (свечи, опять все для регулировки клапанов,все фильтры)и обошлось все с работой в 4 600 руб.Причем рядом с домом, оставил машину и на работу пошел.А так опять ехать в Тольятти целый день терять.После этого решил делать ТО каждые 10 000 км. Конечно гарантия пропала, но с таким отношением еще неизвестно как себя поведет сервис если наступит гарантийный случай.Опять платить придется.И потом че они там мне накрутят если я с ними буду ругаться. Еще вот косячек проявился — электро подогрев стекла в некоторый местах перестал работать,вы скажите "вот ты и попал на гарантийный случай, а гарантии то нет".Но я узнавал что исправляется все это заменой стекла.А я вот не хочу снимать стекло клеенное на заводе,как мне его приклеят в сервисе неизвестно с таким отношением.И потом этот подогрев нафиг там не нужен , я и воздухом справляюсь. Вообщем эта машина на данный момент оправдывает свои деньги с избытком(в данном моем месте проживания ,где с дорогами напряг) И потом по своему опыту я знаю что больше пяти лет я на ней ездить не буду и при моем пробеге (за 1,5 года — 20 000 км) она мне врятли доставит проблем.