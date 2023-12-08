Салон просторный, багажник огромный, подвеска крепкая, недорого... А минусы есть?

«За рулем» изучил все проблемы Peugeot Partner 2002-2022 годов выпуска

По шасси и агрегатам «каблучок» Peugeot Partner – родственник Peugeot 308/Citroen C4. Есть у него и конструктивные двойники: Citroen Berlingo, Opel Combo E.

Выпускали фургон и пассажирский компактвэн. Последних на вторичке намного больше, они обозначаются как Partner Tepee («Типи»). Возможен семиместный салон.

Провели два рестайлинга (2012, 2015). Выпускали в Испании до 2018 года. В 2020‑м открыли производство именно второго поколения в Калуге. Легковой вариант назвали Partner Crossway – и у него был увеличенный до 175 мм клиренс (базовый – 141–150 мм).

Peugeot Partner

Достоинства

Умеренная цена.

Просторный и удобный салон с широкими возможностями трансформации.

Гигантский багажный отсек.

Отличная обзорность.

Второй ряд – не единый диван, а три полноценных сиденья, которые можно складывать или демонтировать по отдельности.

Недостатки

Кузов посредственно противостоит коррозии.

Недостаточно эффективны печка и кондиционер.

Слабая шумоизоляция.

Низкий уровень безопасности.

Моторы

Младший мотор TU3A 1.4 (75 л. с.) применяли до 2011 года и только с МКП. Очень простой и неприхотливый – ремонт обычно сводится к промывке дросселя и замене маслосъемных колпачков.

Львиная доля машин – с бензиновым мотором 1.6 (120 л. с.) печально известного семейства EP6. Даже к атмосфернику VTi куча вопросов, начиная с быстрого растяжения цепи ГРМ. Далее по цепочке – смещаются фазы газораспределения, от этого стартует масложор и клинит вакуумный насос. Ломкие водяная помпа и термостат провоцировали перегревы и механические повреждения. Агрегат модернизировали и в 2011 году дотянули до пристойного состояния (индекс EP6C), переиначив слабые узлы – цепь, натяжитель, все насосы, термостат и прочее. Причем модернизированные детали можно ставить на старую версию мотора.

Стало намного лучше, но высокая термонагруженность никуда не делась, ресурс не превышает 250 тысяч км, АИ‑92 противопоказан. Попытки установки ГБО на EP6, как правило, порождают «check engine». Мотор слишком сложный и нервный.

Встречается также бензиновый TU5JP4 1.6 (90 л. с.) с чугунным блоком и ременным приводом ГРМ. Значительно более спокойный и живучий, хотя динамики не дождешься. Модернизированный его вариант EC5 (115 л. с.) с фазовращателем применен на версии Crossway.

Альтернатива – дизель серии DV6 1.6 (90 л. с.). Требовательный к качеству топлива и масла, но очень надежный. При своевременном устранении протечек и очистке от загрязнений ходит 500 тысяч км.

Коробки передач

Автомат появился только на российской версии Crossway – шестиступенчатый Aisin. Сочетание очень редкое и дорогое, но при моторе EC5 – достойное по совокупной надежности.

А вообще Партнеру полагались только механические коробки нескольких типов, 200 тысяч км они выдерживают спокойно. Вопросы есть лишь к ресурсу выжимного подшипника у некоторых поздних модификаций.

Эксплуатационные болячки

Подвеска очень крепкая и выносливая. К рулевому управлению также никаких нареканий. Хотя стойки стабилизатора и втулки рулевой рейки плохо переносят разбитые дороги, но это норма.

Жалоб на системные отказы чего-нибудь нет, как и жалоб на частые мелкие поломки (кроме связанных с мотором EP6). Результаты естественного износа в разных областях проявляются после 150–180 тысяч км, начиная с электрической части.

Сдвижные задние двери зимой часто примерзают.

Дефицит кузовных запчастей наблюдался и в лучшие времена, а сейчас стал критическим.

Euro NCAP: 2014 – три звезды. Водитель/пассажир – 56%, ребенок – 74%, пешеход – 63%, системы содействия безопасности – 48%

Самое массовое предложение на вторичке: Partner 1.6D МКП

Оптимальный выбор: Partner 1.6D МКП или 1.6 (115 л. с.) АКП

За те же деньги: Лада Ларгус, Peugeot 2008, Renault Kangoo, Skoda Roomster

Как выбрать автомобиль для всей семьи, читайте тут