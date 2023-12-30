Крутой советский внедорожник: его любили за границей и в Артеке

«За рулем» рассказывает о малоизвестных версиях внедорожника ГАЗ-69

Как появился на свет будущий народный герой ГАЗ-69, рассказано тут, а о том, как он превратился в УАЗ-469, — тут.

Вокруг света

ГАЗ‑69 экспортировали в десятки стран. На фоне столь же простых и спартанских с точки зрения комфорта европейских аналогов начала 60‑х годов советская машина выглядела совсем неплохо.

В Италии братья Марторелли не только продавали автомобили, дорабатывая их, но и готовили машины для внедорожных соревнований.

В Исландии, климат которой не способствовал эксплуатации машин с брезентовыми крышей и боковинами, для ГАЗ‑69 самостоятельно делали типовые закрытые кузова. Там же на базе 69‑го соорудили пожарный автомобиль с удлиненной базой.

Полукустарные машины с кузовом Land Rover и надписью «Ульяновец» на передке собирали в Сирии на закупленных в СССР шасси ГАЗ‑69.

ГАЗ‑69 на гонках в Италии. Сирийский гибрид: кузов Land Rover на шасси ГАЗ‑69.

Исландские ГАЗ‑69. Пожарный ГАЗ‑69 из Исландии.

С иностранным паспортом

Румынские внедорожники, очень похожие на ГАЗ‑69, под именем IMS 57 серийно делали с 1957 года. Но машины не были лицензионными, отличались некоторыми панелями кузова и мотором объемом 3,26 л (50 л. с.). С 1959 года выпускали модернизированный ARO (Auto Romania) модели M59, а затем – ARO M461 и М473. Внешне они изменились несильно, но получили бензиновый 2,5‑литровый двигатель мощностью 70 л. с. Модернизируя, такие машины собирали до 1975 года.

Автомобили по имени Kaengsaeng – продукция одного из заводов Северной Кореи. В основе явно ГАЗ‑69, но грузовики, похоже, с приводом лишь на задние колеса.

Румынский ARO M461. Kaengsaeng из Северной Кореи.

Козлы-экзоты

Среди множества малосерийных модификаций ГАЗ‑69 – для армии, милиции, пожарных – была и уборочная машина для коммунальной службы Москвы. Такой «газик», в отличие от больших автомобилей, мог убирать и тротуары.

Пожарный ГАЗ‑69 с удлиненным задним свесом и дополнительными дверями сделали для пионерлагеря Артек.

Милицейский ГАЗ‑69 делали в поселке Сухобезводном Горьковской области. Московский автомобиль коммунальной службы.

Пожарный ГАЗ‑69А из Артека. Эстонский универсал ТА‑24.

Пожалуй, самым элегантным «козликом» с закрытым кузовом, сделанным в СССР, стал вариант Тартуского авторемонтного завода с собственным названием ТА‑24.

Очень необычные машины с кузовом, представляющим собой сочетание ГАЗ‑69 и ГАЗ‑52, делала эстонская Сельхозтехника в поселке Нуйа.

Сам ГАЗ в качестве внутризаводского транспорта строил укороченные тягачи ГАЗ‑50.

Внутризаводской тягач ГАЗ‑50. Эстонское сочетание ГАЗ‑69 и ГАЗ‑52.

Балерины

Будучи на заводе в Горьком, Никита Хрущев призвал сделать автомобиль, который мог бы ездить там, где ходят олени. В результате появилось несколько проектов, а потом и образцов ГАЗ‑69 самых причудливых конструкций. На испытаниях в снегу некоторые машины демонстрировали забавные движения, за что заводские острословы тут же и прозвали их балеринами.

Комбат-внук

В 2000 году на московском автосалоне показали ГАЗ‑2169 Комбат – внедорожник с дизайном по мотивам ГАЗ‑69. На машину с колесной базой 2350 мм поставили дизель ГАЗ‑561 объемом 2,13 л мощностью 110 л. с. Сделали и вариант Комбата с жесткой съемной крышей – ГАЗ‑3120. Дело ограничилось этими прототипами.

ГАЗ‑2169 Комбат

Народное творчество

ГАЗ‑69 разошелся по стране в огромном количестве тюнинговых вариантов, созданных неутомимыми и изобретательными владельцами. Среди них были машины с кузовами, представляющими собой гибрид ГАЗ‑69 с ульяновской «буханкой» и даже с чехословацкой Шкодой!

Тюнинговый ГАЗ‑69 из новейшей истории. ГАЗ‑69, соединенный с ульяновской «буханкой». Или наоборот… Причудливое сочетание ГАЗ‑69 с универсалом Skoda 1201.