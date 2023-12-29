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Поздний ГАЗ‑69А производства Ульяновского автозавода.
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Тот самый «козлик» – как он «въехал» в историю СССР

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И в мир, и в армию

Серийное производство ГАЗ‑69 начали в 1953 году. Машина со скромным, но выразительным «лицом», стилистически напоминающим ГАЗ‑51, быстро нашла свое место в новой послевоенной жизни. Помимо службы в армии, машины исполняли и разнообразную мирную работу в городах и деревнях. На периферии ГАЗ‑69, например, был радостью председателей колхозов и районного начальства.

Двигатель объемом 2,1 л – такой же, как на Победе ГАЗ-М20.
В «командирском» ГАЗ‑69А есть даже некое подобие багажника.

Машину ценили за прочность и простоту конструкции, а также, конечно, за отменную проходимость. Правда, зимой в автомобиле с тентом сквозило, а летом было жарко и душно. С летним зноем боролись, снимая крышу или хотя бы верхние части дверей – хотя тогда исчезала последняя преграда для пыли.

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Наш ГАЗ‑69 — что в нем от иномарок?

Конечно, «козлику» очень не помешал бы закрытый кузов, но завод такие машины не делал. Со временем этот недостаток своими силами устраняли местные ремонтные предприятия по всей стране. И частные владельцы… которых почти не было.

Официально ГАЗ‑69 частникам не продавали. Говорят, одно время внедорожник можно было купить в магазинах «Березка», торгующих за чеки – некие параллельные деньги, полученные иностранцами и гражданами, поработавшими за границей, за сданную государству валюту. Но в каталогах Внешпосылторга, ведавшего магазинами «Березка», «козлики» не значились. Да и трудно представить человека, купившего на заработанную за несколько лет валюту именно такой автомобиль.

Интерьер ГАЗ‑69 не блистал элегантностью, но всё нужное, включая отопитель салона, в машине есть.
Интерьер ГАЗ‑69 не блистал элегантностью, но всё нужное, включая отопитель салона, в машине есть.

Обычно частникам по специальному разрешению доставались лишь сильно изношенные, списанные из колхозов и госпредприятий автомобили. И уж сами владельцы модернизировали «газики» кто во что горазд – ведь даже привычных запирающихся замков в дверях ГАЗ‑69 не было, а оставлять на улице машину, которую без труда мог открыть любой желающий, даже в те времена было как-то неуютно. Вот и врезали в водительскую дверь хоть какой-то замок, а на остальные изнутри часто ставили шпингалеты, как на двери санузлов в типовых советских квартирах. Так и ездили, радуясь остро дефицитному автомобилю.

Поздний ГАЗ‑69А производства Ульяновского автозавода.
Поздний ГАЗ‑69А производства Ульяновского автозавода.

Вниз по Волге

Ретротест знаменитого «козлика» ГАЗ-69: на нем ездили Анискин и Мухтар

В 1956 году производство ГАЗ‑69 передали в Ульяновск, на завод, где во время войны делали ЗИС‑5В, а позже – горьковские полуторки. После снятия этой безнадежно устаревшей машины с производства предприятие никак не могли пристроить к делу и чуть было вообще не перепрофилировали. Так что спас УАЗ (а тогда еще УльЗИС – формально филиал московского завода) именно ГАЗ‑69. Кстати, со временем на капоте машин появилась выштамповка УАЗ, но официально, да и в быту, 69‑й так никогда не называли.

На базе узлов и агрегатов внедорожника вскоре разработали семейство бескапотных «буханок». Но до этого, еще в Горьком, у ГАЗ‑69 появилось несколько интересных модификаций.

Опытный заднеприводный ГАЗ‑19.
Опытный заднеприводный ГАЗ‑19.

ГАЗ‑69 мог-таки получить заводской цельнометаллический кузов, но в заднеприводной версии. Фургон ГАЗ‑19 с упрощенной трансмиссией (теперь бы сказали – кроссовер) и его аналог ГАЗ‑19А с окнами в грузовом отсеке, то есть почти универсал, планировали для перевозки почты. Но дело ограничилось лишь парой опытных образцов. Завод был перегружен производством текущей продукции, а закрытые машины требовали еще и новых крупных штампов.

ГАЗ‑19А – вариант фургона с остеклением.
ГАЗ‑19А – вариант фургона с остеклением.

А вот амфибию ГАЗ‑46 (по терминологии военных – МАВ, малый автомобиль водоплавающий), созданную группой Вассермана и пришедшую на смену ГАЗ‑011, сделанному на базе ГАЗ‑67, выпускали в Горьком до 1958 года. Собрали 654 машины.

Серийная амфибия ГАЗ‑46.
Серийная амфибия ГАЗ‑46.

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ГАЗ‑69 щедро поделился агрегатами и с полноприводной версией Победы ГАЗ-М72. Этот интересный автомобиль собирали в 1955–1958 годах, но в очень небольших количествах.

Экспериментальные работы продолжили и в Ульяновске, но в другом направлении. Создали компактный самосвал УАЗ‑455 и даже седельный тягач УАЗ‑456, хотя и эти автомобили до конвейера не дошли. Теснить в производстве стандартные «козлики» не было смысла. Ведь спрос на них был огромный, причем не только на родине, но и за рубежом.

Под экспериментальный седельный тягач УАЗ‑456 в Ульяновске сделали и несколько специализированных полуприцепов.
Под экспериментальный седельный тягач УАЗ‑456 в Ульяновске сделали и несколько специализированных полуприцепов.

ГАЗ‑69 экспортировали в десятки стран. На фоне столь же простых и спартанских с точки зрения комфорта европейских аналогов начала 60‑х годов советская машина выглядела совсем неплохо. Специально для экспорта создали версии ГАЗ‑69М и ГАЗ‑69АМ с нижнеклапанными моторами объемом 2,4 л (88×100 мм), которые ставили на ранние Волги ГАЗ-М21. Двигатели делали в вариантах мощностью 62 л. с. при 3800 об/мин (степень сжатия 6,5) и 66 л. с. при 3800 об/мин (степень сжатия 7,2). Но заводские испытатели рассказывали, что всегда относились к этим моторам скептически, числили их капризными и ненадежными.

УАЗ‑455 грузоподъемностью 500 кг построили по программе УСМ (универсальная ­строительная машина).
УАЗ‑455 грузоподъемностью 500 кг построили по программе УСМ (универсальная ­строительная машина).

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Модернизировали «козлика» минимально. Самые заметные изменения произошли в 1968 году, когда муфты переднего моста сделали отключаемыми, а тент на восьмиместных ГАЗ‑69 получил окошки. Такую версию даже называли ГАЗ‑69‑68.

Заводской художник Альберт Рахманов создал несколько эскизов рестайлинговых ГАЗ‑69. Свой вариант предложила и некая британская компания, придав «лицу» советского автомобиля явное сходство с автомобилями Land Rover. Но дизайн советского внедорожника до мельчайших деталей надо было согласовывать с военными. Кроме того, завод уже работал над УАЗ‑469, который, правда, шел на конвейер мучительно долго.

Эскиз модернизированного ГАЗ‑69 художника Альберта Рахманова.
Вариант рестайлинга ГАЗ‑69 в британском стиле.

Производство ГАЗ‑69 окончательно свернули в 1973 году. Всего в Горьком изготовили около 47 тысяч машин, еще почти 600 тысяч – в Ульяновске. Автомобили служили и работали очень долго. Некоторые водители говорили даже, что снятая с производства модель лучше нового УАЗ‑469 – несмотря на более современный верхнеклапанный мотор, 4-ступенчатую коробку передач и иной кузов. Впрочем, так при переходе на новую модель у нас поначалу говорили почти всегда.

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Крепкая рама, простой, в том числе и для ремонта, кузов способствовали долгожительству «шестьдесят девятых». В том числе в частных руках, куда в новые времена изношенные машины стали попадать уже часто. Они обычно обретали более современные агрегаты и узлы, а также переделанные с той или иной долей вкуса и мастерства кузова.

О том, что совсем скоро кто-то будет особо ценить именно автомобили, сохранившиеся в первозданном виде, мало кто тогда думал. Но и оригинальных аутентичных 69‑х сохранилось немало. А многие из тех, что переделаны – тоже ценность, поскольку являются памятниками народной фантазии, таланту и трудолюбию. Без этих автомобилей и сама история ГАЗ‑69 получилась бы скучнее и бледнее.

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За РулемКанунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 8
29.12.2023
Фото:из архива «За рулем»
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