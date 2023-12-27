Компактный и недорогой БМВ из прошлого – нам бы сейчас такой
В новый класс
BMW 1502 – автомобиль редкий. Делали эту модель всего три года – с 1975-го по 1977-й. Это один из последних представителей так называемого «нового класса» — автомобилей марки BMW, которые появились еще в 1962 году. Базовой в нем была модель 1500. Обозначение 1502 указывает на второе поколение.
Но концептуально это другая машина. Она компактнее седана первой генерации. И делали BMW 1502 только с двухдверным кузовом. Эта модель – самый дешевый представитель последнего поколения того самого «нового класса». И предвестник машин, известных как 3-я серия.
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Бюджетный GT
Автомобиль оснащен двигателем знаменитого баварского семейства — дальним родственником мотора нашего Москвича-412. Объем 1,6 л (71х84 мм), мощность 75 л.с. при 5800 об/мин (как и у 412-го), степень сжатия всего 8,0. В системе питания — карбюратор Solex.
Моторы этого семейства славились надежностью и долговечностью, что было не менее важно, чем высокий потенциал для увеличения объема цилиндров и форсировки.
Для компактного автомобиля багажник очень большой. Секрет скрывался в том, что запаска спрятана под полом. И 50-литровый бензобак – тоже.
Элегантные двери без рамок – стиль, принятый тогда для спортивных и GT-моделей. Кстати, двухдверные BMW позиционировали именно как доступный гран туризмо. Бесхитростное наружное зеркало установлено только слева – для середины 1970-х норма.
В салоне все просто, по-немецки рационально, четко выверено по инженерии и эргономике. Отделка не дорогая и не роскошная, но со вкусом и тщательной подгонкой деталей.
Сиденья простые, но удобные. Слева под рулем — управление воздушной заслонкой карбюратора, которое использовали при пуске холодного двигателя.
Напольные педали выглядят забавно, но никаких неудобств при управлении не вызывают. Конструкция – как в Volkswagen Kaefer (он же Жук) или в нашем «горбатом» Запорожце.
Cколько стоит энергия BMW
Двигатель мощностью 75 сил уверенно везет машину снаряженной массой 980 кг. При спокойной езде дергать рычаг коробки часто не нужно.
Но главное: в этом BMW есть знакомая всем поклонникам марки энергетика. И не только благодаря двигателю, но и тому, чем BMW славились уже тогда, – управляемости.
Спереди подвеска МакФерсон, а сзади тоже независимая — пружинная двухрычажная. И настроена так, что провоцирует проходить повороты побыстрее. Словно говоря: «А зачем ты сел в БМВ?».
Даже эта самая дешевая версия делалась для тех, кому было не все равно, на чем ездить. Эту BMW можно назвать молодежной. Правда, для молодежи если не золотой, то «позолоченной».
Ведь в 1976 году BMW 1502 стоил 12 380 марок. Дороже, чем спортивные купе на узлах массовых моделей Ford Capri и Opel Manta с аналогичными двигателями. Volkswagen Жук в базовой комплектации обходился тогда примерно в 7000 марок, а наша Lada 1500 (она же ВАЗ-2103) стоила около 9000.
Но, судя по статистике, покупатели считали, что очень простая, но классная в управлении машина этих денег стоит. За три года продали почти 73 тысячи BMW 1502.
Совсем не шикарный автомобиль – зато очень удачное сочетание рациональности и практицизма, некой благородной простоты с высокопрофессиональной инженерией и ездовой энергетикой. И за такое сочетание не жалко заплатить!
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