Компактный и недорогой БМВ из прошлого – нам бы сейчас такой

«За рулем» раскопал удивительные факты о предшественнике «трешки» BMW

В новый класс

BMW 1502 – автомобиль редкий. Делали эту модель всего три года – с 1975-го по 1977-й. Это один из последних представителей так называемого «нового класса» — автомобилей марки BMW, которые появились еще в 1962 году. Базовой в нем была модель 1500. Обозначение 1502 указывает на второе поколение.

Но концептуально это другая машина. Она компактнее седана первой генерации. И делали BMW 1502 только с двухдверным кузовом. Эта модель – самый дешевый представитель последнего поколения того самого «нового класса». И предвестник машин, известных как 3-я серия.

Бюджетный GT

Автомобиль оснащен двигателем знаменитого баварского семейства — дальним родственником мотора нашего Москвича-412. Объем 1,6 л (71х84 мм), мощность 75 л.с. при 5800 об/мин (как и у 412-го), степень сжатия всего 8,0. В системе питания — карбюратор Solex.

Моторы этого семейства славились надежностью и долговечностью, что было не менее важно, чем высокий потенциал для увеличения объема цилиндров и форсировки.

Для компактного автомобиля багажник очень большой. Секрет скрывался в том, что запаска спрятана под полом. И 50-литровый бензобак – тоже.

Элегантные двери без рамок – стиль, принятый тогда для спортивных и GT-моделей. Кстати, двухдверные BMW позиционировали именно как доступный гран туризмо. Бесхитростное наружное зеркало установлено только слева – для середины 1970-х норма.

Запаска, как и бензобак, под полом.

В салоне все просто, по-немецки рационально, четко выверено по инженерии и эргономике. Отделка не дорогая и не роскошная, но со вкусом и тщательной подгонкой деталей.

Сиденья простые, но удобные. Слева под рулем — управление воздушной заслонкой карбюратора, которое использовали при пуске холодного двигателя.

Салон отделан скромно, но очень добротно и элегантно.

Напольные педали выглядят забавно, но никаких неудобств при управлении не вызывают. Конструкция – как в Volkswagen Kaefer (он же Жук) или в нашем «горбатом» Запорожце.

Напольными педалями пользоваться непривычно, но удобно.

Cколько стоит энергия BMW

Двигатель мощностью 75 сил уверенно везет машину снаряженной массой 980 кг. При спокойной езде дергать рычаг коробки часто не нужно.

Но главное: в этом BMW есть знакомая всем поклонникам марки энергетика. И не только благодаря двигателю, но и тому, чем BMW славились уже тогда, – управляемости.

Спереди подвеска МакФерсон, а сзади тоже независимая — пружинная двухрычажная. И настроена так, что провоцирует проходить повороты побыстрее. Словно говоря: «А зачем ты сел в БМВ?».

Даже эта самая дешевая версия делалась для тех, кому было не все равно, на чем ездить. Эту BMW можно назвать молодежной. Правда, для молодежи если не золотой, то «позолоченной».

Задние окна приоткрываются для вентиляции.

Ведь в 1976 году BMW 1502 стоил 12 380 марок. Дороже, чем спортивные купе на узлах массовых моделей Ford Capri и Opel Manta с аналогичными двигателями. Volkswagen Жук в базовой комплектации обходился тогда примерно в 7000 марок, а наша Lada 1500 (она же ВАЗ-2103) стоила около 9000.

Но, судя по статистике, покупатели считали, что очень простая, но классная в управлении машина этих денег стоит. За три года продали почти 73 тысячи BMW 1502.

Совсем не шикарный автомобиль – зато очень удачное сочетание рациональности и практицизма, некой благородной простоты с высокопрофессиональной инженерией и ездовой энергетикой. И за такое сочетание не жалко заплатить!

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