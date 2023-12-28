Спасти рядового, спасти командира – боевые машины-«санитарки»
Быстро доставить раненого в тыл, где окажут квалифицированную медицинскую помощь, – значит кратно увеличить его шансы выжить. Но многочисленные эвакогруппы и санитарные УАЗы являются хорошо заметными, медленными и плохо защищенными целями.
Поэтому для быстрой и безопасной транспортировки раненых создают спецтранспорт.
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На колесах за мощной броней
ЗСА-Т (или защищенный санитарный автомобиль тактического звена) предназначен для вывоза раненых с переднего края и оказания им первой помощи на месте и в ходе транспортировки. Самая новая версия ЗСА-Т создана на базе модернизированного бронеавтомобиля Тайфун-К 4х4.
Цельнометаллический бронированный корпус обеспечивает защиту экипажу и раненым по 4 классу от пуль, осколков и по 3 классу от мин, гранат, взрывных устройств. Что означает — ЗСА-Т противостоит бронебойным пулям 7,62 мм, пулям крупнокалиберных пулеметов, осколкам 152- и 155-миллиметровых снарядов и минам до 8 кг в тротиловом эквиваленте.
Санитарный автомобиль может принять на борт шесть легкораненых, которые размещаются на сиденьях. Если использовать носилки, ЗСА-Т вмещает четырех тяжелораненых. Промежуточный вариант — три сиденья и двое носилок.
ЗСА-Т комплектуют набором оборудования и медикаментов, необходимых для оказания первой помощи при эвакуации раненых в тыловые медицинские пункты. В перечне спецоснащения — приспособления для извлечения раненых из люков бронетехники и щиты для эвакуации людей с повреждениями позвоночника.
Бронеавтомобиль оснащен дизельным двигателем КАМАЗ-610-10, механической 9-ступенчатой коробкой передач, раздаткой с блокируемым межосевым дифференциалом, боестойкими колесами.
На гусеницах по бездорожью
МТ-ЛБ (многоцелевой гусеничный транспортер-тягач легкий бронированный) недавно подвергли очередной модернизации и доработали под установку унифицированной платформы. На ней монтируют различное вооружение и специализированное оснащение. Один из вариантов комплектации — медкузов.
Легендарная «Мотолыга» в роли медицинского транспортера может обеспечить экипажу и раненым лишь легкую противопульную защиту, зато быстро вывезет в тыл по любому бездорожью (у МТ-ЛБ есть и снегоболотоходная модификация МТ-ЛБВ).
Внешняя часть санитарного оборудования расположена на крыше транспортера, под медицинские нужды доработано и десантное отделение. МТ-ЛБ может вместить от шести до восьми раненых внутри плюс еще двоих на носилках на крыше.
Транспортер оснащен подъемником для погрузки и разгрузки лежачих раненых на носилках. Есть электролебедка для подтягивания носилок-волокуш. Предусмотрены места для размещения и крепления сумок первой помощи, транспортных шин, термоизолирующих бескаркасных носилок, иммобилизационного щита, канистр с питьевой водой, держателей растворов, медикаментов.
ТЭТЭ и Койот — спасительная электротяга
Среди инициативных разработок на санитарную тему есть толковые образцы, доведенные до мелкосерийного производства. Они успешно прошли обкатку в условиях СВО и востребованы в войсках.
ТЭТЭ (тактическая эвакуационная тележка электрическая) способна заменить эвакуационную группу. На ней транспортировать раненого в тыл по пересеченной местности могут один-два человека. Складная тележка со стальным каркасом снабжена двумя 20-дюймовыми мотор-колесами, 48-вольтовым аккумулятором, выносным кронштейном для капельниц, откидным упором.
Для удобства сопровождения тележки предусмотрена плавная регулировка скорости движения. Естественно, только транспортировкой раненого область применения ТЭТЭ грузоподъемностью 150 кг не ограничена. С ее помощью на передовую доставляют, воду, питание, боекомплект.
Электрический мотоцикл Койот — средство оперативной транспортировки раненого в тыл. В отличие от автомобиля - небольшой, легкий, быстрый, маневренный и, главное, бесшумный. А еще – не самая удобная цель для поражения дронами-камикадзе.
Эндуро с электротягой разработан российскими инженерами и мотокроссменами. Он оснащен усиленными амортизаторами, непрокалываемыми покрышками, быстросъемной батареей. Его электрооборудование защищено от влаги.
Есть у электрического мотоцикла (как и у тележки ТЭТЭ) еще одно очень полезное свойство — отсутствие деталей и узлов с сильным нагревом. Поэтому подобную технику в темное время суток куда сложнее обнаружить с помощью тепловизора, чем транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания и раскаленными системами выпуска.
Технические характеристики машин для эвакуации
|Модель
|ЗСА-Т
|МТ-ЛБ Санитарный
|Тележка эвакуационная ТЭТЭ
|Электромотоцикл Койот
|Длина/ширина/высота, мм
|7375/3050/3250
|6290/2860/2360
|2766/958/370
|2100/880/1250
|Число мест: экипаж + раненые
|3+6 на сиденьях или 4 на носилках
|3+2 на носилках на крыше + 8 сидячих внутри или 4 сидячих и 2 на носилках
|1
|1+1
|Снаряженная масса, кг
|13 310
|10 570
|от 27
|115
|Грузоподъемность, кг
|1275
|1430
|150
|200
|Максимальная скорость, км/ч
|100
|60
|-
|100
|Запас хода, км
|не менее 800
|500
|15
|100
|Тип/модель двигателя
|Дизельный / КАМАЗ-610.10
|Дизельный / ЯМЗ-238ВМ
|Два мотор-колеса
|Электродвигатель
|Мощность, кВт / л.с.
|257/350
|177/240
|2х0,35/2х0,5
|3/4
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