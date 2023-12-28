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Спасти рядового, спасти командира – боевые машины-«санитарки»

«За рулем» подготовил обзор современных спецмашин для эвакуации раненых

Быстро доставить раненого в тыл, где окажут квалифицированную медицинскую помощь, – значит кратно увеличить его шансы выжить. Но многочисленные эвакогруппы и санитарные УАЗы являются хорошо заметными, медленными и плохо защищенными целями.

Поэтому для быстрой и безопасной транспортировки раненых создают спецтранспорт.

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На колесах за мощной броней

Уникальная техника для СВО — такая горы свернет!

ЗСА-Т (или защищенный санитарный автомобиль тактического звена) предназначен для вывоза раненых с переднего края и оказания им первой помощи на месте и в ходе транспортировки. Самая новая версия ЗСА-Т создана на базе модернизированного бронеавтомобиля Тайфун-К 4х4.

Цельнометаллический бронированный корпус обеспечивает защиту экипажу и раненым по 4 классу от пуль, осколков и по 3 классу от мин, гранат, взрывных устройств. Что означает — ЗСА-Т противостоит бронебойным пулям 7,62 мм, пулям крупнокалиберных пулеметов, осколкам 152- и 155-миллиметровых снарядов и минам до 8 кг в тротиловом эквиваленте.

Санитарный автомобиль может принять на борт шесть легкораненых, которые размещаются на сиденьях. Если использовать носилки, ЗСА-Т вмещает четырех тяжелораненых. Промежуточный вариант — три сиденья и двое носилок.

ЗСА-Т комплектуют набором оборудования и медикаментов, необходимых для оказания первой помощи при эвакуации раненых в тыловые медицинские пункты. В перечне спецоснащения — приспособления для извлечения раненых из люков бронетехники и щиты для эвакуации людей с повреждениями позвоночника.

Бронеавтомобиль оснащен дизельным двигателем КАМАЗ-610-10, механической 9-ступенчатой коробкой передач, раздаткой с блокируемым межосевым дифференциалом, боестойкими колесами.

ЗСА-Т на базе бронеавтомобиля Тайфун-К 4х4. Поступает в войска, спасает жизни в зоне СВО.
ЗСА-Т на базе бронеавтомобиля Тайфун-К 4х4. Поступает в войска, спасает жизни в зоне СВО.

На гусеницах по бездорожью

Танк из бронетранспортера – как тюнингуют боевую технику

МТ-ЛБ (многоцелевой гусеничный транспортер-тягач легкий бронированный) недавно подвергли очередной модернизации и доработали под установку унифицированной платформы. На ней монтируют различное вооружение и специализированное оснащение. Один из вариантов комплектации — медкузов.

Легендарная «Мотолыга» в роли медицинского транспортера может обеспечить экипажу и раненым лишь легкую противопульную защиту, зато быстро вывезет в тыл по любому бездорожью (у МТ-ЛБ есть и снегоболотоходная модификация МТ-ЛБВ).

Внешняя часть санитарного оборудования расположена на крыше транспортера, под медицинские нужды доработано и десантное отделение. МТ-ЛБ может вместить от шести до восьми раненых внутри плюс еще двоих на носилках на крыше.

МТ-ЛБ с санитарным оборудованием. Экипаж транспортера: командир-санинструктор, санитар-носильщик, механик-водитель. Для обороны оставлена башенка с пулеметом 7,62 мм.
МТ-ЛБ с санитарным оборудованием. Экипаж транспортера: командир-санинструктор, санитар-носильщик, механик-водитель. Для обороны оставлена башенка с пулеметом 7,62 мм.

Транспортер оснащен подъемником для погрузки и разгрузки лежачих раненых на носилках. Есть электролебедка для подтягивания носилок-волокуш. Предусмотрены места для размещения и крепления сумок первой помощи, транспортных шин, термоизолирующих бескаркасных носилок, иммобилизационного щита, канистр с питьевой водой, держателей растворов, медикаментов.

В верхней части МТ-ЛБ смонтирован медкузов. В нем можно разместить носилки с двумя ранеными. Транспортер комплектуют тремя типами носилок и щитом иммобилизации.
В верхней части МТ-ЛБ смонтирован медкузов. В нем можно разместить носилки с двумя ранеными. Транспортер комплектуют тремя типами носилок и щитом иммобилизации.

ТЭТЭ и Койот — спасительная электротяга

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Среди инициативных разработок на санитарную тему есть толковые образцы, доведенные до мелкосерийного производства. Они успешно прошли обкатку в условиях СВО и востребованы в войсках.

ТЭТЭ (тактическая эвакуационная тележка электрическая) способна заменить эвакуационную группу. На ней транспортировать раненого в тыл по пересеченной местности могут один-два человека. Складная тележка со стальным каркасом снабжена двумя 20-дюймовыми мотор-колесами, 48-вольтовым аккумулятором, выносным кронштейном для капельниц, откидным упором.

Для удобства сопровождения тележки предусмотрена плавная регулировка скорости движения. Естественно, только транспортировкой раненого область применения ТЭТЭ грузоподъемностью 150 кг не ограничена. С ее помощью на передовую доставляют, воду, питание, боекомплект.

Электрический мотоцикл Койот — средство оперативной транспортировки раненого в тыл. В отличие от автомобиля - небольшой, легкий, быстрый, маневренный и, главное, бесшумный. А еще – не самая удобная цель для поражения дронами-камикадзе.

Эвакуационные тележка ТЭТЭ и мотоцикл эндуро. Средства транспортировки раненых на электротяге заменяют эвакогруппы. В ночное время позволяют действовать скрытно, поскольку издают мало шума и практически не видны в тепловизиоры.
Эвакуационные тележка ТЭТЭ и мотоцикл эндуро. Средства транспортировки раненых на электротяге заменяют эвакогруппы. В ночное время позволяют действовать скрытно, поскольку издают мало шума и практически не видны в тепловизиоры.

Эндуро с электротягой разработан российскими инженерами и мотокроссменами. Он оснащен усиленными амортизаторами, непрокалываемыми покрышками, быстросъемной батареей. Его электрооборудование защищено от влаги.

Есть у электрического мотоцикла (как и у тележки ТЭТЭ) еще одно очень полезное свойство — отсутствие деталей и узлов с сильным нагревом. Поэтому подобную технику в темное время суток куда сложнее обнаружить с помощью тепловизора, чем транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания и раскаленными системами выпуска.

Технические характеристики машин для эвакуации

Модель ЗСА-Т МТ-ЛБ Санитарный Тележка эвакуационная ТЭТЭ Электромотоцикл Койот
Длина/ширина/высота, мм 7375/3050/3250 6290/2860/2360 2766/958/370 2100/880/1250
Число мест: экипаж + раненые 3+6 на сиденьях или 4 на носилках 3+2 на носилках на крыше + 8 сидячих внутри или 4 сидячих и 2 на носилках 11+1
Снаряженная масса, кг 13 310 10 570 от 27 115
Грузоподъемность, кг 1275 1430 150 200
Максимальная скорость, км/ч 100 60 - 100
Запас хода, км не менее 800 500 15 100
Тип/модель двигателя Дизельный / КАМАЗ-610.10 Дизельный / ЯМЗ-238ВМ Два мотор-колеса Электродвигатель
Мощность, кВт / л.с. 257/350 177/240 2х0,35/2х0,5 3/4
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За РулемКрючков Вадим
Количество просмотров 7
28.12.2023
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