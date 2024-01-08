«За рулем» прогнозирует, кого будут наказывать за изменение показаний одометра

В России появился законопроект о введении уголовной ответственности за изменение показаний счетчика пробега автомобилей. О том, что такой законопроект готовится, сообщила Российская ассоциация автомобильных дилеров. Предполагается, что за скрутку пробега будет назначен солидный штраф. Если же кто-то будет пойман на обмане неоднократно, можно получить и реальный срок.

Справедливо же? Но есть нюансы!

Кого будут наказывать

Жители Ульяновска, наверное, помнят, как за 200 метров до отделения ГИБДД на улице Ефремова висело огромное объявление «Скрутим пробег!». Давно не был в этом замечательном городе, но не исключаю, что объявление до сих пор висит.

Впрочем, в нём нет необходимости, потому что скрутчики пробега и их клиенты давно находят друг друга на сайтах бесплатных объявлений. А сами умельцы уже давно начали специализироваться на отдельных марках и даже моделях автомобилей. Называется же эта процедура сейчас весьма благородно – «обслуживанием спидометра» или «настройкой щитка приборов». И обходится в 2500 рублей.

Если нет спроса, то нет и предложения. Однако сайты бесплатных объявлений выдают сотни предложений, даже не надо никуда ехать: «обслуживание спидометра» давно уже выездное – просто надо за выезд сервисмена немного доплатить.

Что же является причиной высокой популярности услуги настройки щитка приборов? Желание продавцов получить за свой автомобиль больше денег, чем он стоит. Когда выездная «диагностика приборной панели» стоит 2500 рублей, а продать автомобиль с меньшим пробегом можно тысяч на 200 дороже, в голове щелкает даже у самых честных людей.

В конструкции законодательных предложений РОАД предлагается бороться с потребителями услуги, а не с теми, кто эту услугу оказывает. Получается как всегда – продавец, который однократно поддался на сигналы жадности и вызвал техника для «обслуживания спидометра», получит судимость. А сам техник тут же поедет на следующий вызов, ведь нас много, а он один! Справедливо? Мне кажется, что не очень.

А как надо?

В современных реалиях, когда на каждый автомобиль ведется цифровое досье, а покупатель может узнать каждый шаг, даже где вы меняли масло и какое заливали, скручивать пробег становится бессмысленным. Даже опасным, так как если вы обманули в этом, то значит и другие сюрпризы покупателю припасли. Поэтому в условиях доступности всей истории автомобиля скрутка пробега уже сама по себе уходит в прошлое.

События, произошедшие с автомобилем, анализирует искусственный интеллект и указывает на странные аномальные значения. Например, год назад у вашего автомобиля был пробег 300 тысяч километров, а месяц назад он стал 100 тысяч. Будет ли адекватный покупатель с вами связываться?

Количество людей, умеющих пользоваться сервисами, предоставляющими историю автомобиля в максимально детальном виде, постоянно растет. Около 70% покупателей б/у автомобилей приобретают отчеты по автомобилям перед тем, как звонить продавцу. Думаю, что через пять лет так будут делать почти все – и рассказы про «не бита, не крашена, дедушка ездил на дачу по выходным» останутся лишь в народном фольклоре.

Но если скручивать пробег почти бессмысленно, а цифровые сервисы, ведущие историю автомобилей, сделали обман на авторынке весьма затруднительным, то зачем такая странная инициатива? Мир изменился, вторичный рынок стал явно белее, чище, обмана стало гораздо меньше. Это произошло само собой, в результате эволюционных процессов, технологического развития и без какого-либо кнута. Надо просто не мешать этому тренду развиваться – и никаких новых статей Уголовного кодекса не понадобится.

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