Подбираем долговечный бюджетный кроссовер с гидроавтоматом

Эксперт «За рулем» назвал самые ресурсные б/у кроссоверы-иномарки

Гидроавтомат – пока еще самая массовая коробка передач у кроссоверов и внедорожников. Им оснащены 65% всех кроссоверов‑иномарок на российском вторичном рынке.

Для сравнения: на «механику» приходится 9,9%, на роботы – 11,4%. На вариаторы – 13,9%, хотя, казалось бы, машин с вариаторами у нас полно – но они сконцентрированы в младших ценовых группах.

Распределение типов коробок передач у кроссоверов-иномарок на вторичном рынке

Механика Вариатор Робот Автомат Все машины 9,9% 13,9% 11,4% 64,8% Все моложе 10 лет 6,8% 14,6% 15% 63,6% Двигатель 2.0 10% 19,6% 13,7% 56,7% Двигатель до 1.6 20,5% 22,1% 30,5% 26,9%

Пропорции заметно меняются, если выделить только машины с моторами объемом не более двух литров. Доля гидроавтоматов здесь уже 45,3%, а для класса «1,2–1,6 л» еще меньше – около 27%. Это и есть вотчина роботов и вариаторов, покрывающих больше половины машин.

То есть подобрать кроссовер бюджетной категории с хорошим гидроавтоматом – задача не такая уж тривиальная. А некоторые модели вовсе придется откинуть – у них гидромеханического автомата нет. Например, Mitsubishi ASX и Nissan Qashqai второго поколения.

Почему гидроавтомат?

На первичном рынке тип автоматической коробки передач особой роли не играет. Охотно берут машины и с вариаторами, и с роботами. Средний срок владения автомобилем у нас – около пяти лет, средний годовой пробег – примерно 17 тысяч км. Новые роботы и вариаторы это, как правило, выдерживают, а дальше трава не расти.

На вторичном же рынке покупатели более осторожны. Спрос на машины с гидроавтоматами и МКП выше, чем на машины с вариаторами. Некоторые модели с CVT и роботами при пробегах «от 150» превращаются в неликвид – предлагают их сотнями, а сбыт вялый.

Важнейшие качества для вторички – теоретический ресурс главных агрегатов. Двадцать лет назад производители начали активно внедрять роботы и вариаторы, дабы снизить себестоимость автомобиля и улучшить экологические показатели. Они чуть дешевле гидроавтоматов, эксплуатационные качества при этом не хуже. Но пожертвовали ресурсом и отчасти надежностью.

Да, ресурс – понятие относительное, любую коробку можно быстро убить. А при хороших хозяевах и самые хлипкие вариаторы ходят свыше 250 тысяч км. Но есть неумолимая статистика: большинство CVT приходят в состояние, когда ремонт нерентабелен, ранее 200 тысяч км. У роботов планка немногим выше.

Для гидроавтоматов приемлемым минимумом считают 250 тысяч, а 300 тысяч км – нормой. Причем это касается и незатейливых «четырехступок», и более продвинутых изделий.

Сравним расходы

По стоимости обслуживания у гидроавтоматов особых преимуществ нет. Цена расходников – масла и фильтров – на одном уровне с вариаторами-роботами. Интервалы замены масла в них также примерно равны – 50–60 тысяч км. Общая рекомендация для всех вариаторов «а лучше чаще!» справедлива также и для автоматов. Правда, многие автоматы позволяют оттянуть замену до 80–100 тысяч км – без видимых последствий, а вариаторы – нет.

Плановая переборка у всех типов автоматических коробок передач по ценам также сопоставима. Конечно, всё зависит от общего объема работ по замене изношенных фрикционов‑втулок-прокладок и прочистке масляных трактов. Но у автомата точно нет дорогого клинового ремня (цепи) и конусов. Разница еще и в том, что вариатору переборка часто требуется уже в районе 100 тысяч км, или раньше, а гидроавтомату – после 150, а иногда и 200 тысяч км. Архаичные модели подчас терпят еще больше.

Роботы – тема отдельная. Самое уязвимое и разорительное звено у них – узел сцеплений. Темпы их износа непредсказуемы и зависят от многих факторов. Так, у одних владельцев робот выдерживает до 150 тысяч км без замены сцеплений, другие на этой же дистанции успевают их поменять три-пять раз. При таком разнобое затраты не посчитаешь, но одна замена «под ключ» для DSG6 или DSG7 сегодня стоит от 35 тысяч рублей. Ремонт мехатроника – примерно столько же, замена двухмассового маховика – еще столько же…

Кроме того, CVT и роботам в идеале после каждой замены масла надо проводить адаптацию (калибровку) управляющей электроники. Операция недорогая, но полезная.

Как избежать лотереи

Цены агрегатов в сборе сегодня сильно расплывчатые. Для новых – разброс двукратный. Контрактные и восстановленные коробки всех типов предлагают по ценам в широком диапазоне 30–200 тысяч рублей, в зависимости от их заявленного состояния. По большому счету, лотерея.

Лотерея и покупка машины с вариатором или роботом при пробеге 150 тысяч км и более. Процент выигрышных билетов невысок, хитрые владельцы норовят сбыть товар при проявлении первых недомоганий – весь ремонт достанется покупателю. Вероятность найти незаезженный гидроавтомат намного выше – просто потому что он конструктивно более ­стойкий .

Выбор кроссоверов с автоматом огромен, но есть разные нежелательные факторы. В частности, у некоторых моделей автомат сочетается с турбомоторами – бензиновым или дизелем, что далеко не всех устраивает.

Несколько самых массовых вариантов на вторичке мы рассмотрели в этой публикации, попутно оценив потенциальные риски.