Подбираем долговечный бюджетный кроссовер с гидроавтоматом
Гидроавтомат – пока еще самая массовая коробка передач у кроссоверов и внедорожников. Им оснащены 65% всех кроссоверов‑иномарок на российском вторичном рынке.
Для сравнения: на «механику» приходится 9,9%, на роботы – 11,4%. На вариаторы – 13,9%, хотя, казалось бы, машин с вариаторами у нас полно – но они сконцентрированы в младших ценовых группах.
Распределение типов коробок передач у кроссоверов-иномарок на вторичном рынке
Механика
Вариатор
Робот
Автомат
Все машины
9,9%
13,9%
11,4%
64,8%
Все моложе 10 лет
6,8%
14,6%
15%
63,6%
Двигатель 2.0
10%
19,6%
13,7%
56,7%
Двигатель до 1.6
20,5%
22,1%
30,5%
26,9%
Пропорции заметно меняются, если выделить только машины с моторами объемом не более двух литров. Доля гидроавтоматов здесь уже 45,3%, а для класса «1,2–1,6 л» еще меньше – около 27%. Это и есть вотчина роботов и вариаторов, покрывающих больше половины машин.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
То есть подобрать кроссовер бюджетной категории с хорошим гидроавтоматом – задача не такая уж тривиальная. А некоторые модели вовсе придется откинуть – у них гидромеханического автомата нет. Например, Mitsubishi ASX и Nissan Qashqai второго поколения.
Почему гидроавтомат?
На первичном рынке тип автоматической коробки передач особой роли не играет. Охотно берут машины и с вариаторами, и с роботами. Средний срок владения автомобилем у нас – около пяти лет, средний годовой пробег – примерно 17 тысяч км. Новые роботы и вариаторы это, как правило, выдерживают, а дальше трава не расти.
На вторичном же рынке покупатели более осторожны. Спрос на машины с гидроавтоматами и МКП выше, чем на машины с вариаторами. Некоторые модели с CVT и роботами при пробегах «от 150» превращаются в неликвид – предлагают их сотнями, а сбыт вялый.
Важнейшие качества для вторички – теоретический ресурс главных агрегатов. Двадцать лет назад производители начали активно внедрять роботы и вариаторы, дабы снизить себестоимость автомобиля и улучшить экологические показатели. Они чуть дешевле гидроавтоматов, эксплуатационные качества при этом не хуже. Но пожертвовали ресурсом и отчасти надежностью.
Да, ресурс – понятие относительное, любую коробку можно быстро убить. А при хороших хозяевах и самые хлипкие вариаторы ходят свыше 250 тысяч км. Но есть неумолимая статистика: большинство CVT приходят в состояние, когда ремонт нерентабелен, ранее 200 тысяч км. У роботов планка немногим выше.
Для гидроавтоматов приемлемым минимумом считают 250 тысяч, а 300 тысяч км – нормой. Причем это касается и незатейливых «четырехступок», и более продвинутых изделий.
Сравним расходы
По стоимости обслуживания у гидроавтоматов особых преимуществ нет. Цена расходников – масла и фильтров – на одном уровне с вариаторами-роботами. Интервалы замены масла в них также примерно равны – 50–60 тысяч км. Общая рекомендация для всех вариаторов «а лучше чаще!» справедлива также и для автоматов. Правда, многие автоматы позволяют оттянуть замену до 80–100 тысяч км – без видимых последствий, а вариаторы – нет.
Плановая переборка у всех типов автоматических коробок передач по ценам также сопоставима. Конечно, всё зависит от общего объема работ по замене изношенных фрикционов‑втулок-прокладок и прочистке масляных трактов. Но у автомата точно нет дорогого клинового ремня (цепи) и конусов. Разница еще и в том, что вариатору переборка часто требуется уже в районе 100 тысяч км, или раньше, а гидроавтомату – после 150, а иногда и 200 тысяч км. Архаичные модели подчас терпят еще больше.
Роботы – тема отдельная. Самое уязвимое и разорительное звено у них – узел сцеплений. Темпы их износа непредсказуемы и зависят от многих факторов. Так, у одних владельцев робот выдерживает до 150 тысяч км без замены сцеплений, другие на этой же дистанции успевают их поменять три-пять раз. При таком разнобое затраты не посчитаешь, но одна замена «под ключ» для DSG6 или DSG7 сегодня стоит от 35 тысяч рублей. Ремонт мехатроника – примерно столько же, замена двухмассового маховика – еще столько же…
Кроме того, CVT и роботам в идеале после каждой замены масла надо проводить адаптацию (калибровку) управляющей электроники. Операция недорогая, но полезная.
Как избежать лотереи
Цены агрегатов в сборе сегодня сильно расплывчатые. Для новых – разброс двукратный. Контрактные и восстановленные коробки всех типов предлагают по ценам в широком диапазоне 30–200 тысяч рублей, в зависимости от их заявленного состояния. По большому счету, лотерея.
Лотерея и покупка машины с вариатором или роботом при пробеге 150 тысяч км и более. Процент выигрышных билетов невысок, хитрые владельцы норовят сбыть товар при проявлении первых недомоганий – весь ремонт достанется покупателю. Вероятность найти незаезженный гидроавтомат намного выше – просто потому что он конструктивно более стойкий.
Выбор кроссоверов с автоматом огромен, но есть разные нежелательные факторы. В частности, у некоторых моделей автомат сочетается с турбомоторами – бензиновым или дизелем, что далеко не всех устраивает.
Несколько самых массовых вариантов на вторичке мы рассмотрели в этой публикации, попутно оценив потенциальные риски.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!