Крутая маршрутка: кабина китайская, надстройка и подвеска – наши
«Швабе-СпецАвто» – совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и нижегородского «Промтеха».
Бренд «Руслайнер» – новый, в индексе 728 зашифрованы полная масса (7 т) и количество мест (28).
В представленной конфигурации машина вмещает 21 человека на креслах и семерых стоя. Сидеть тесновато, но для маршрутки подходяще. Предложат и иные варианты компоновки: школьный автобус, социальное такси, люксовый вариант.
За основу взят китайский бескапотный грузовичок Dongfeng Captain-T, для которого «Промтех» уже предлагает различные надстройки. Здесь же кабину интегрировали в пассажирский отсек. Он представляет собой композитные панели на стальном трубчатом каркасе – решение типично для подобных автомобилей.
Боковая дверь распашная, но возможна установка сдвижной: всё по пожеланиям заказчика. Задняя подвеска – фирменная промтеховская: рессоры дополнены пневмоподушками, которые добавляют комфорта и позволяют поддерживать положение кузова. Регулировать давление можно раздельно слева и справа.
Для комфорта в салоне установлены кондиционер и автономный отопитель. Есть развлекательная система с дисплеем на потолке. Для облегчения маневрирования имеется камера заднего вида.
Техника изменений не претерпела: 128‑сильный дизель, механическая коробка передач, задний привод.
Локализация всех оригинальных компонентов на мощностях «Швабе» в Нижнем Новгороде составляет 95%, включая производство разных типов сидений и панелей длиной более 4 м для крыши и боковин.
Потребность рынка оценивают как минимум в 1000 машин в год. Стартовая цена на сегодня могла бы составлять 4,5 млн рублей. Готовится вариант с более широкой кабиной и расширенным на 18 см передним мостом.
От идеи до воплощения прошло всего два месяца. Разработанный кузов в дальнейшем можно будет устанавливать на аналогичные шасси от других производителей.
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