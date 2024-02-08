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Крутая маршрутка: кабина китайская, надстройка и подвеска – наши

Компания «Швабе-СпецАвто» представила автобус Руслайнер‑728

«Швабе-СпецАвто» – совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и нижегородского «Промтеха».

Бренд «Руслайнер» – новый, в индексе 728 зашифрованы полная масса (7 т) и количество мест (28).

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В представленной конфигурации машина вмещает 21 человека на креслах и семерых стоя. Сидеть тесновато, но для маршрутки подходяще. Предложат и иные варианты компоновки: школьный автобус, социальное такси, люксовый вариант.

Кабину китайского бескапотного грузовика Dongfeng Captain-T соединили с пассажирским отсеком
Кабину китайского бескапотного грузовика Dongfeng Captain-T соединили с пассажирским отсеком

Еще один конкурент ГАЗели: дешевый! Даже очень!

За основу взят китайский бескапотный грузовичок Dongfeng Captain-T, для которого «Промтех» уже предлагает различные надстройки. Здесь же кабину интегрировали в пассажирский отсек. Он представляет собой композитные панели на стальном трубчатом каркасе – решение типично для подобных автомобилей.

Боковая дверь распашная, но возможна установка сдвижной: всё по пожеланиям заказчика. Задняя подвеска – фирменная промтеховская: рессоры дополнены пневмоподушками, которые добавляют комфорта и позволяют поддерживать положение кузова. Регулировать давление можно раздельно слева и справа.

Для комфорта в салоне установлены кондиционер и автономный отопитель. Есть развлекательная система с дисплеем на потолке. Для облегчения маневрирования имеется камера заднего вида.

Техника изменений не претерпела: 128‑сильный дизель, механическая коробка передач, задний привод.

Локализация всех оригинальных компонентов на мощностях «Швабе» в Нижнем Новгороде составляет 95%, включая производство разных типов сидений и панелей длиной более 4 м для крыши и боковин.

Показанный автобус – прототип, ОТТС на него еще не получено.
Показанный автобус – прототип, ОТТС на него еще не получено.

5 метров, 9 мест, 106 л.с. – первый тест новой Нивы

Потребность рынка оценивают как минимум в 1000 машин в год. Стартовая цена на сегодня могла бы составлять 4,5 млн рублей. Готовится вариант с более широкой кабиной и расширенным на 18 см передним мостом.

От идеи до воплощения прошло всего два месяца. Разработанный кузов в дальнейшем можно будет устанавливать на аналогичные шасси от других производителей.

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:Швабе-Спец-Авто
Количество просмотров 3
08.02.2024
Фото:Швабе-Спец-Авто
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