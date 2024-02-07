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Выбираем лучший пикап — выигрываем Ладу!

Названы 3 новых пикапа, появившихся в продаже в 2023 году

Такого разнообразия автоновинок, как в 2023 году, в России давно не было. Даже в сегменте пикапов их сразу три! Вы уже определились с любимчиками? Значит, пришло время голосовать!

Стартовала самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2024. В ходе голосования будут определены лучшие новинки, появившиеся в России в 2023 году. Решать, какие из них стали самыми красивыми, технически совершенными и практичными, будет самое строгое и непредвзятое жюри, то есть вы, наши читатели.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Большое онлайн-голосование уже вовсю идет, и по традиции мы проводим экзитпол по классам: уже сейчас, не дожидаясь главных итогов, по вашим голосам (опрос вы найдете ниже) мы с вами сможем понять, у кого больше шансов на победу.

После того как вы укажете понравившийся вам автомобиль, переходите в основное голосование и выбирайте, какие номинанты достойны победы благодаря своей технологичности, практичности и дизайну.

Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2023 года, три автомобиля Lada – Vesta SW Cross, Niva Travel и Granta. Гран-при

Итак, в этом году на рынке появилось три новых пикапа:

Changan Hunter Plus, пикап, 225 л. с., полный привод
Great Wall Poer KingKong, пикап, 150–190 л. с., полный привод

JAC T8 Pro, пикап, 139–204 л. с., полный привод

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» только новые модели – появившиеся в 2023 году или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет. Changan Hunter Plus, Great Wall Poer KingKong и JAC T8 Pro как раз из их числа. А вот насколько они хороши, решать вам.

Прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2024 – компания Cordiant.
  • Номинанты Гран-при «За рулем» 2024 – тут.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2023 можно узнать здесь.
  • О том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз, читайте здесь.
7 февраля
Какой новый пикап вы считаете лучшим?

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
07.02.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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