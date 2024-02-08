Практичный японский кроссовер от 1,4 млн рублей: названа оптимальная версия

Эксперт «За рулем» выявил слабые места кроссовера Suzuki Vitara (2014-2023)

Suzuki Vitara – компактный кроссовер со скромным набором электроники. Сборка – Венгрия. Две трети машин на вторичке – с передним приводом.

Рестайлинг 2018 года осовременил оснащение – появились цветной дисплей диагональю 4,2 дюйма и система Safety Support с распознаванием дорожных знаков и системой предупреждения ­столкновений.

Suzuki Vitara (2014-2023)

Достоинства

Простая и надежная конструкция.

Удобный просторный салон.

Багажник правильной формы, но маловат – заявлен объем 375 литров, в реальности меньше. В отличие от Гранд Витары, запаска лежит в подполье, а не привлекает внимание на пятой двери.

Недостатки

Тряская подвеска.

Очень дорогие запчасти.

Скрипучий салон, слабая «шумка».

Моторы

Базовый массовый мотор – атмосферник М16А 1.6 (117 л. с.) с распределенным впрыском. Служит также на моделях SX4 и Jimny. Родом из начала века, четырежды модернизировался под новые нормы экологии, но сохранил надежность и высокую ремонтопригодность.

Есть ремонтные размеры, чугунные гильзы подлежат расточке. Бензин АИ‑92 формально не запрещен, но мотор иногда скверно на него реагирует, так что с побегавшими машинами лучше не рисковать и лить 95‑й бензин. Цепь привода ГРМ долговечна, выход из строя к 150 тысячам км – редкость.

Требования к маслу демократичные, но это не повод оттягивать замену – облегченные поршни лишены форсунок охлаждения. Также необходимо прочищать дроссель и регулировать тепловые зазоры. Опасных болячек нет, ресурс порядка 400 тысяч км.

Турбомотор K14C 1.4 (140 л. с.) семейства Boosterjet имеет прямой впрыск, бензин АИ‑92 исключен. Гидрокомпенсаторы есть. Цепь ГРМ может растянуться к 100 тысячам км. Быстро копится нагар на кольцах и клапанах. На фоне иных «турбо» этот двигатель благополучный – механических разрушений не отмечено. Но по ресурсу, конечно, атмосфернику уступает. Встречается намного реже, запчасти найти труднее, и ремонт не то чтобы хорошо освоен.

Коробки передач

Механическая пятиступка дружит только с мотором 1.6 и близка к совершенству – даже сцепление обычно ходит 180–200 тысяч км.

Шестиступенчатый гидроавтомат Aisin TF‑73SC в дуэте с маломощными моторами слывет неубиваемым. Это, конечно, не так. Во‑первых, он не переносит пробуксовок, переходя в аварийный режим. Во‑вторых, как и у других современных автоматов Aisin, система охлаждения рассчитана без запаса. И в‑третьих, масло необходимо менять каждые 60 тысяч км. При нежном обращении спокойно доживает до 300 тысяч км. В районе 200 тысяч требуется профилактическая переборка с заменой прокладок и изношенных элементов.

Муфта подключения задних колес надежна и неприхотлива. Если не месить грязь, какие-либо проблемы возникают только на больших пробегах, как результат износа. Самая распространенная неисправность, при которой полный привод бездействует, – прогнившая проводка муфты.

Эксплуатационные болячки

С подвеской до 100 тысяч км ничего не происходит, а иногда – и до 150 тысяч. Рулевая система также долго не подводит, если в порядке пыльники. Штатные тормозные диски и колодки держатся 60–80 тысяч.

Ни в каких комплектациях нет подогрева руля и ветрового стекла, тем более задних сидений или форсунок стеклоочистителя.

Поломки из числа мелких: например, недолго живут газовые упоры двери багажника.

Быстро облезает хром с элементов отделки кузова.

Euro NCAP: 2015 – пять звезд. Водитель/пассажир – 89%, ребенок – 85%, пешеход – 76%, системы содействия безопасности – 75%

Самое массовое предложение на вторичке: Vitara 1.6 АКП 4×2

Оптимальный выбор: Vitara 1.6 МКП или АКП 4×2

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