Практичный японский кроссовер от 1,4 млн рублей: названа оптимальная версия
Suzuki Vitara – компактный кроссовер со скромным набором электроники. Сборка – Венгрия. Две трети машин на вторичке – с передним приводом.
Рестайлинг 2018 года осовременил оснащение – появились цветной дисплей диагональю 4,2 дюйма и система Safety Support с распознаванием дорожных знаков и системой предупреждения столкновений.
Достоинства
- Простая и надежная конструкция.
- Удобный просторный салон.
Недостатки
- Тряская подвеска.
- Очень дорогие запчасти.
- Скрипучий салон, слабая «шумка».
Моторы
Базовый массовый мотор – атмосферник М16А 1.6 (117 л. с.) с распределенным впрыском. Служит также на моделях SX4 и Jimny. Родом из начала века, четырежды модернизировался под новые нормы экологии, но сохранил надежность и высокую ремонтопригодность.
Есть ремонтные размеры, чугунные гильзы подлежат расточке. Бензин АИ‑92 формально не запрещен, но мотор иногда скверно на него реагирует, так что с побегавшими машинами лучше не рисковать и лить 95‑й бензин. Цепь привода ГРМ долговечна, выход из строя к 150 тысячам км – редкость.
Требования к маслу демократичные, но это не повод оттягивать замену – облегченные поршни лишены форсунок охлаждения. Также необходимо прочищать дроссель и регулировать тепловые зазоры. Опасных болячек нет, ресурс порядка 400 тысяч км.
Турбомотор K14C 1.4 (140 л. с.) семейства Boosterjet имеет прямой впрыск, бензин АИ‑92 исключен. Гидрокомпенсаторы есть. Цепь ГРМ может растянуться к 100 тысячам км. Быстро копится нагар на кольцах и клапанах. На фоне иных «турбо» этот двигатель благополучный – механических разрушений не отмечено. Но по ресурсу, конечно, атмосфернику уступает. Встречается намного реже, запчасти найти труднее, и ремонт не то чтобы хорошо освоен.
Коробки передач
Механическая пятиступка дружит только с мотором 1.6 и близка к совершенству – даже сцепление обычно ходит 180–200 тысяч км.
Шестиступенчатый гидроавтомат Aisin TF‑73SC в дуэте с маломощными моторами слывет неубиваемым. Это, конечно, не так. Во‑первых, он не переносит пробуксовок, переходя в аварийный режим. Во‑вторых, как и у других современных автоматов Aisin, система охлаждения рассчитана без запаса. И в‑третьих, масло необходимо менять каждые 60 тысяч км. При нежном обращении спокойно доживает до 300 тысяч км. В районе 200 тысяч требуется профилактическая переборка с заменой прокладок и изношенных элементов.
Муфта подключения задних колес надежна и неприхотлива. Если не месить грязь, какие-либо проблемы возникают только на больших пробегах, как результат износа. Самая распространенная неисправность, при которой полный привод бездействует, – прогнившая проводка муфты.
Эксплуатационные болячки
- С подвеской до 100 тысяч км ничего не происходит, а иногда – и до 150 тысяч. Рулевая система также долго не подводит, если в порядке пыльники. Штатные тормозные диски и колодки держатся 60–80 тысяч.
- Ни в каких комплектациях нет подогрева руля и ветрового стекла, тем более задних сидений или форсунок стеклоочистителя.
- Поломки из числа мелких: например, недолго живут газовые упоры двери багажника.
- Быстро облезает хром с элементов отделки кузова.
Euro NCAP: 2015 – пять звезд. Водитель/пассажир – 89%, ребенок – 85%, пешеход – 76%, системы содействия безопасности – 75%
Самое массовое предложение на вторичке: Vitara 1.6 АКП 4×2
Оптимальный выбор: Vitara 1.6 МКП или АКП 4×2
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Отзывы о Suzuki Vitara (1)
Отличные ходовые качества
Не с каждого смартфона выводится изображение на экран мультимедиа
Вот уже пол-года владею Suzuki Vitara S, 140 л.с., 6АКПП, передний привод. Каждый день по Москве. Авто не такое простое, как кажется с виду, его главная изюминка - прекрасные ходовые (городские) качества. Проблем пока никаких, все работает, не скрипит, не бренчит, тех.жидкости в норме, даже пыли в салоне почему-то меньше, чем обычно. Уверен, Suzuki марку надежности держит и здесь. Докупил подлокотник, резиновые коврики, сделал противошумку и повесил шильдик S на корму. Машина очень резвая, разгон на раз (Турбо), остро рулится, коробка сначала немного дергала, сейчас нормально, вкатилась, тормоза легкие и мгновенные. Вообщем, авто провоцирует на подвиги, нужно держать себя в руках. По трассе 130 в час при 2700 оборотов расход 5,5, по городу и пробкам - 8,5. Держит хорошо. Салон без пафоса и излишеств, но практичный и приятный. Передняя панель не беспокоит, только на острых углах иногда пластик да брякнет. Подвеска как специально сделана под активную шуструю езду. Обзор великолепный, стойки тонкие, стекла большие, задняя камера, пер/задн. парктроники без нареканий. Багажник обычный, в меру. Двери легкие, нужно немного прихлопывать. Музыка приличная. Смартфон к мультимедиа сконнектен через Блютуз, звонки, sms, usb, голосовое управление –через кнопки на руле – все просто, а вот с переводом изображения с экрана на экран проблема – далеко не каждый смартфон активируется. Вообщем, я доволен, авто доставляет удовольствие, знаешь, за что немного переплачиваешь. Если Вы активный человек среднего класса, быстро думаете, быстро ходите, быстро безаварийно ездите, Вам важнее внутреннее содержание, чем форма и понты - это Ваша машина!