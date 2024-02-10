Лихой тюнинг из 90-х – о таких УАЗах мечтали все владельцы

«За рулем» рассказал о самых крутых и редких УАЗах из прошлого

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В СССР частникам УАЗы практически не продавали. А купить такой автомобиль хотели многие.

Поэтому, когда в конце 1980-х машины стали продавать всем желающим, интерес к ним был огромный. Однако счастливые обладатели быстро поняли, что по надежности, ездовым качествам и комфорту ульяновский внедорожник далек от современных стандартов.

На помощь желающим, несмотря ни на что, ездить на отечественном внедорожнике в начале 1990-х пришли тюнинговые ателье.

Тюнинговый УАЗ-Койот с доведенными до ума отечественными агрегатами.

Для начала умельцы занимались просто приведением серийного автомобиля в порядок – аккуратно перебирали машины с использованием доброкачественных деталей.

Перебранный ульяновский двигатель УМЗ-4218.10 рабочим объемом 2,9 л развивал примерно 122 л.с. – почти на 20 сил больше серийного. По крайней мере, так утверждали специалисты.

Улучшенный, с приборами от ВАЗ-2106 интерьер доработанного ульяновского внедорожника.

В коробку и раздатку ставили отборные подшипники и сальники. И УАЗ преображался. Хотя можно было поработать и еще: перекрасить автомобиль и немного изменить дизайн, а заодно улучшить внутреннюю отделку.

Примерно таким стал УАЗ-31519 под названием Койот, созданный совместно фирмами «Астро-Авто» и «Северная Пальмира». В нем еще и отодвинули на 100 мм заднее сиденье, удалив откидные «стульчики» сзади, которыми мало кто пользовался. А еще в крышу врезали люк, а в ее боковины в задней части – маленькие окошки.

И получился приличный автомобиль. Но, конечно, заметно дороже заводского.

УАЗ-турбо

Поначалу 16-клапанные моторы семейства ЗМЗ-406 ставили на ульяновские машины именно тюнинговые фирмы. И не только на дебютировавший в 1990-х УАЗ-3106, но и на автомобили семейства УАЗ-3151. Эстафету подхватил завод, запустив мелкосерийный УАЗ-3159 Барс – по сути, заводской тюнинг.

Именно на эту модель впервые поставили впрысковый двигатель ЗМЗ-409 рабочим объемом 2,7 л мощностью 131 л.с. при 4400 об/мин. Барс получил также заводские расширенные мосты: 1600 мм вместо 1445 мм, усилитель руля и (наконец-то!) дверь в задней стенке вместо грузового откидного борта, заимствованного у УАЗ-469. Такие машины выпускали мелкосерийно.

Заводской тюнинговый УАЗ-31519 – предшественник нынешнего Хантера.

Самые смелые экспериментировали с мелкосерийным турбомотором ЗМЗ-4064.10. На стендах двигатель выдавал 200-210 л.с. и 340-366 Н.м.

Мы испытывали тюнинговый УАЗ-3162 с турбомотором на полигоне. Он разогнался до 100 км/ч за 16,7 с. Для сравнения: УАЗ с двигателем ЗМЗ-4092.10 – за 19,9 с. Максимальная скорость выросла до 154 км/ч. Но главное – улучшилась эластичность. Разгон от 60 до 100 км/ч вместо 23,6 составил всего 12,9 с.

Но серийно УАЗы с наддувными двигателями не выпускали. Как, впрочем, и сами турбомоторы, надежность которых до нормального уровня так и не довели.

Первые пикапы

В середине 1990-х интересные тюнинговые работы на базе классического УАЗ-3151 предложила московская компания ЛЛД. Ее машины не только украшали пластиковым обвесом, который тогда даже на отечественных внедорожниках не вызывал удивления. ЛЛД делала надстройки в задней части крыши в стиле Land Rover Discovery тех лет.

Пикап фирмы ЛЛД на базе УАЗ-3152.

Фирма выпускала и пикапы. Причем не только со стандартной базой, но и удлиненные. Четырехдверный автомобиль с базой 3000 мм стал, пожалуй, первым отечественным пикапом с двойной кабиной.

УАЗ-31512 Truck – пикап компании ЛЛД с двойной кабиной и удлиненной базой.

Фирма ЛЛД предлагала для УАЗов и импортные двигатели. Но они поднимали цену автомобиля почти вдвое. Поэтому немногочисленные проданные машины оснащали отечественными агрегатами.

Тюнинговый УАЗ-ЛЛД.

Цена надежности

Идея установки импортных моторов занимала многие тюнинговые фирмы. Завод в 1990-1991 годах предлагал УАЗ-31517 с итальянским двигателем Venturi Motori. Дизельный агрегат рабочим объемом 2,4 л развивал 100 л.с.

А ульяновская фирма «Универсал-2000» монтировала на внедорожники польские 75-сильные дизели Andoria. Заодно на такие машины ставили наружные пластиковые элементы, печку от Жигулей и приборы от Волги ГАЗ-31029.

На тюнинговые УАЗы устанавливали даже двигатели Toyota. Турбодизель рабочим объемом 2,45 л развивал 91 л.с. при 4200 об/мин и 226 Н.м при 2500 об/мин. С этим двигателем предлагали коробку передач и раздатку от внедорожника Toyota 4Runner.

Под капотом УАЗ-31514 установлен дизельный двигатель Toyota.

Небольшие фирмы в Ульяновске и нижегородская компания «Техносервис» пристраивали в УАЗ-3151 и 152-сильный бензиновый двигатель Toyota рабочим объемом 2,7 л. Он развивал 240 Н.м при 4000 об/мин. На наших испытаниях такая машина разогналась до 100 км/ч за 14,3 с.

На серийный УАЗ-3160 поставили даже 6-цилиндровый двигатель Toyota. Агрегат рабочим объемом 3,4 л выдавал 205 л.с. при 4800 об/мин и 316 Н.м при 3600 об/мин. Разгон до 100 км/ч составлял всего 13,2 с.

В УАЗ-3160 ставили мотор Toyota рабочим объемом 3,4 л.

С точки зрения ездовых качеств и тормозов ульяновских автомобилей установка таких моторов была смелым решением. И спрос на подобные автомобили был ничтожно мал. Уж очень получалось дорого.

Доработанный УАЗ с китайским дизелем.

Первые ульяновские машины с китайским дизелем сделали уже в начале 2000-х. Вполне приличный по характеристикам агрегат рабочим объемом 2,8 л развивал 92 л.с. при 3600 об/мин. На ходу машина производила приятное впечатление, но и она для устойчивого спроса была слишком дорогой.

Машина с китайским мотором имела минимальные изменения в интерьере.

А вскоре российский тюнинг, в том числе и автомобилей УАЗ, практически сошел на нет. И дело не только в низком спросе. Слишком много стало практически непроходимых технически-бюрократических заслонов.

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