Вопрос на засыпку: зачем нужен такой высокий мост?

«За рулем» напоминает историю Климовского моста через Волгу

Высокий Климовский мост через Волгу в районе Ржева был рассчитан на проход под ним кораблей – отсюда и высота под 40 метров.

Изначально, согласно декабрьскому постановлению Совмина 1982 года, предполагалось строительство Ржевского гидроузла, что подразумевало подъем воды на десятки метров и создание водохранилища площадью более ста квадратных километров.

Мост через реку Волга у деревни Климово

Климовский мост был возведен в рамках подготовительных работ, однако к концу 80‑х годов стало ясно, что проект останется нереализованным.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали о полузабытом проекте СССР: «шишига» из ВДВ?

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