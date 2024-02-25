Вопрос на засыпку: зачем нужен такой высокий мост?
Высокий Климовский мост через Волгу в районе Ржева был рассчитан на проход под ним кораблей – отсюда и высота под 40 метров.
Изначально, согласно декабрьскому постановлению Совмина 1982 года, предполагалось строительство Ржевского гидроузла, что подразумевало подъем воды на десятки метров и создание водохранилища площадью более ста квадратных километров.
Климовский мост был возведен в рамках подготовительных работ, однако к концу 80‑х годов стало ясно, что проект останется нереализованным.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали о полузабытом проекте СССР: «шишига» из ВДВ?
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