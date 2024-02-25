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Вопрос на засыпку: зачем нужен такой высокий мост?
«За рулем» напоминает историю Климовского моста...

Вопрос на засыпку: зачем нужен такой высокий мост?

«За рулем» напоминает историю Климовского моста через Волгу

Сделано в СССР: первый в мире цельносварной мост

Высокий Климовский мост через Волгу в районе Ржева был рассчитан на проход под ним кораблей – отсюда и высота под 40 метров.

Изначально, согласно декабрьскому постановлению Совмина 1982 года, предполагалось строительство Ржевского гидроузла, что подразумевало подъем воды на десятки метров и создание водохранилища площадью более ста квадратных километров.

Мост через реку Волга у деревни Климово
Мост через реку Волга у деревни Климово
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Сибирский мост-гигант: такой арки не найти во всем СНГ!

Климовский мост был возведен в рамках подготовительных работ, однако к концу 80‑х годов стало ясно, что проект останется нереализованным.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали о полузабытом проекте СССР: «шишига» из ВДВ?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Самый древний российский каменный виадук, построенный еще в 1785 году, находится в Калуге.
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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Wikimapia
Количество просмотров 2
25.02.2024
Фото:Wikimapia
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