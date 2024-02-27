Выбираем лучшие электромобили и гибриды — выигрываем Ладу!

В 2023 году в продаже в РФ появились сразу семь новых электромобилей и гибридов

2023 год растормошил российский авторынок – в продаже появилось несколько десятков новинок. И среди всего этого разнообразия есть передовые по своим технологиям автомобили – электромобили и подключаемые гибриды. Сложно поверить, но их за год появилось сразу семь! Вы уже определились, какой из них вам больше по душе? Значит, пришло время голосовать!

Стартовала самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2024. В ходе голосования будут определены лучшие новинки, появившиеся в России в 2023 году. Решать, какие из них стали самыми красивыми, технически совершенными и практичными, будет самое строгое и непредвзятое жюри, то есть вы, наши читатели.

Большое онлайн-голосование уже вовсю идет, и по традиции мы проводим экзитпол по классам: уже сейчас, не дожидаясь главных итогов, по вашим голосам (опрос вы найдете ниже) мы с вами сможем понять, у кого больше шансов на победу.

После того как вы укажете понравившийся вам автомобиль, переходите в основное голосование и выбирайте, какие номинанты достойны победы благодаря своей технологичности, практичности и дизайну.

Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2023 года, три автомобиля Lada – Vesta SW Cross, Niva Travel и Granta.

Итак, в 2023 году на рынке появилось семь новых электромобилей и подключаемых гибридов:

Evolute i‑Sky, универсал, 204 л. с. (электромотор), передний привод Hongqi E‑НS6, универсал, 551 л. с. (электромоторы), полный привод

Skywell HT-i, универсал, 177+103 л. с. (электромотор+ДВС), передний привод Voyah Dream, минивэн, 435 или 393+129 л. с. (электромоторы или электромоторы+ДВС), полный привод

Voyah Free, универсал, 693 или 489+108 л. с. (электромоторы или электромоторы+ДВС), полный привод Voyah Passion, седан, 510 л. с. (электромоторы), полный привод

Москвич 3е, универсал, 193 л. с. (электромотор), передний привод

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» только новые модели – появившиеся в 2023 году или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет. Evolute i‑Sky, Hongqi E‑НS6, Skywell HT-i, Voyah Dream, Voyah Free, Voyah Passion и Москвич 3е как раз из их числа. А вот насколько они хороши, решать вам.

Прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.