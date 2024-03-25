Каждый грамотный водитель соблюдает эти 5 привычек — проверьте себя

«За рулем» перечислил 5 привычек юридически подкованного водителя

В сознании большинства из нас полезные привычки так или иначе связаны с ЗОЖем: отказом от курения и бегом по утрам. Однако у водителей особые полезные привычки. Рассказываем, как быстро и эффективно решать любые вопросы с ГИБДД, соблюдая всего лишь 5 нехитрых правил.

Привычка 1. Фиксировать номер жетона инспектора

Вообще, к этому пункту можно отнести не только номер жетона, но и другие детали: номер патрульного автомобиля, представился ли инспектор, в каком ключе он ведет диалог. Казалось бы, все это мелочи, но именно они позволят вам обжаловать несправедливый штраф или привлечь к ответственности инспектора, вышедшего за рамки закона. Кстати, прежде чем отстаивать свои права, неплохо было бы проверить, насколько хорошо вы их знаете. Для этого рекомендуем пройти наш тест.

Переходим непосредственно к нагрудному жетону. Это небольшая овальная металлическая пластина, на лицевой стороне которой находится надпись «ДПС». Под надписью располагаются серия и номер жетона. От вас потребуется записать шесть цифр (персональный номер полицейского) и три буквы, обозначающие регион. Имейте в виду, что «пробить» инспектора по нагрудному знаку не получится. Жетон не содержит персональных данных, доступных для рядовых граждан. Зато такой значок служит способом идентификации инспектора ГИБДД для его руководства. Так что, если решите писать жалобу, номер жетона лишним не будет. А еще это верный признак, что перед вами действительно сотрудник Дорожно-патрульной службы.

Привычка 2. Хранить номер адвоката в списке контактов

Пожалуй, это одна из самых полезных привычек, которыми может обзавестись водитель. Вряд ли вы обладаете глубоким пониманием того, как функционирует система российского права. Да и нужно ли вникать во все нюансы рядовому водителю? Искренне надеемся, что если у вас заболел зуб, вы не лезете в Ютуб, чтобы узнать, как поставить пломбу в домашних условиях. Здесь то же самое – любые сомнения по поводу действий инспектора проще развеять с помощью звонка адвокату. А если такого контакта в вашей телефонной книжке не оказалось, переходим к следующему пункту.

Привычка 3. Общаться вежливо

Тактичность и уважительный тон не помешали еще ни одному водителю. Никто не призывает вас «мести хвостом» перед человеком в погонах, но вот соблюдать субординацию и выслушать его доводы вы обязаны. Возьмите себе за правило быть вежливым со всеми участниками дорожного движения, а не только с инспекторами ГИБДД. Кстати, как показал опрос сервиса Superjob, по мнению пешеходов, самые вежливые водители ездят в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Давайте личным примером докажем, что вежливые автомобилисты живут не только в этих городах-миллионниках.

Привычка 4. Возить в бардачке ПДД

В эпоху цифровизации, конечно, немного странно возить с собой охапку нормативно-правовых актов. Однако тот факт, что у вас имеется при себе печатная версия ПДД, натолкнет инспектора на мысль, что свои права и обязанности вы знаете. А даже если вы не в курсе каких-то нюансов, то у вас под рукой уже есть «шпаргалка». Да и в принципе перед подписанием протокола полезно ознакомиться с тем, какое нарушение вам вменяют и какие санкции за это предусмотрены. Это, если хотите, одно из ключевых правил юридической гигиены. Моем руки перед едой, а перед подписанием протокола – смотрим в ПДД и КоАП РФ. Кстати, последний документ довольно объемный, так что его электронный вариант лучше хранить в закладках браузера в смартфоне.

Привычка 5. Не оплачивать штрафы ГИБДД «на автомате»

Сегодня во многих мобильных приложениях банков появилась функция «автоплатеж», позволяющая погашать штрафы ГИБДД практически мгновенно. Помимо плюсов в виде скорости и удобства минусы у оплаты в одно касание тоже есть. Вы не вникаете в суть правонарушения (вспоминаем предыдущий пункт про правовую гигиену) и, следовательно, лишаете себя возможности обжаловать штраф. Благодаря модернизации систем фиксации нарушений несправедливые штрафы приходят водителям гораздо реже. Согласно статистике, ошибки в работе таких устройств происходят примерно 1 раз на 100 тыс. постановлений, или в 0,001% случаев.

Вы готовы платить за чужие ошибки? Если нет, тогда оплачивайте постановления только после того, как изучили суть правонарушения. А если с нарушением вы не согласны, вот тут есть инструкция по обжалованию.

3 вопроса о полезных привычках эксперту

Ирина Лебедева, психолог:

– Как правильно внедрить полезную привычку в жизнь?

– Для начала спросите себя: «Что я хочу получить в итоге?». Допустим, научиться соблюдать скоростной режим и не торопиться на дороге, чтобы не нарушать ПДД и не платить штраф. Далее следует выбрать простые действия, выполнение которых на регулярной основе поможет сформировать нужное поведение. Например, при ограничении скорости 40 км/ч ехать не выше 40 км/ч.

Не забывайте положительно подкреплять новое поведение: хвалить себя, покупать себе небольшие подарки, попросить знакомых и друзей поддержать вас и отмечать ваши успехи и т.д. Важны регулярные тренировки и мотивация.

– Что может помешать сформировать привычку? Как не сбиться с намеченного курса?

– Возьмем все тот же пример с соблюдением скоростного режима. Из колеи могут выбить различные стрессовые ситуации. Это может быть нервный пассажир, который то и дело говорит что-то под руку, отвлекая водителя от вождения и от тренировки новой привычки – не нарушать скоростной режим. У каждого автомобилиста свой набор таких стресс-факторов, мешающих на дороге.

Помимо стрессовых ситуаций, помешать выработке полезной привычки может старое поведение. Оно сильнее новых паттернов, поскольку формировалось на протяжении длительного времени и стало автоматическим. Например, водитель знает о нештрафуемом пороге в 20 км/ч и за несколько лет привык ездить со скоростью 59 км/ч там, где висит знак «40 км/ч». Чтобы научиться ехать именно так, как предписывают дорожные знаки (т. е. переделать «автоматический» сценарий поведения), первое время необходимо внимательнее фокусироваться на дорожных знаках и при этом можно поощрять себя за соблюдение их требований. За счет такого «подкрепления» (возбуждения центров удовольствия в головном мозге. – Прим. ред.) привычка формируется гораздо легче и быстрее.

– Считается, что на формирование новой полезной привычки требуется 21 день. Это действительно так?

– Эта теория стала популярна после выхода в свет книги Дианы Смоерс «Привычка за 21 день». Однако научных исследований, доказывающих появление привычки за 21 день, не существует. Все очень индивидуально. Кому-то на формирование полезной привычки достаточно 8 дней, а у кого-то это займет полгода. Многое зависит от целей, мотивации человека и его потребности в изменениях.

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