Кузов не гниет, агрегаты от Икс-Трейла: надежный кроссовер до 1,5 млн рублей

«За рулем» изучил достоинства и недостатки подержанного Renault Koleos

Renault Koleos – близкий родственник Ниссана X‑Trail T31: заимствованы главные агрегаты и полноприводная трансмиссия. Собирали в Корее (и продавали как Samsung QM5), также и в Москве (2012–2014 годы). Версия 4×2 к нам официально не поставлялась – только полный привод.

Спорную внешность дважды улучшали рестайлингом (2011 и 2013 годы).

Но бестселлером Koleos так и не стал, хотя по ценам был равен Икс-Трейлу, а оснащен лучше.

Renault Koleos (2008–2015 годы выпуска)

Достоинства

Надежная машина.

На вторичке дешевле Икс-Трейла.

Хорошо противостоит коррозии.

Не беспомощен вне дорог.

Клиренс 206 мм.

Недостатки

Быстрый износ материалов салона.

Багажник 450 л – меньше, чем у конкурентов.

Задняя дверь – двустворчатая, что не всем нравится. Но к форме багажника и погрузочной высоте претензий никаких, а нижнюю створку удобно использовать как столик для пикника.

Моторы

Массовый мотор – ниссановский атмосферник QR25DE 2.5 (171 л. с.). С распределенным впрыском, несложный в ремонте, но заточен на АИ‑95 и с несколькими болячками, не вылеченными при модернизации 2007 года. В частности, склонен к перегревам, результатом которых бывает «вылетающая» прокладка ГБЦ. Слабые звенья – крепление заслонок впускного коллектора, сальники свечных колодцев и некоторые датчики.

Мотор, как правило, спокойно ходит 150 тысяч км, и только потом случаются приключения. Ибо клапанные зазоры надо регулировать, а маслосъемные колпачки и поршневые кольца менять вовремя, не дожидаясь бешеного угара масла. Главный способ борьбы с перегревом – регулярная чистка радиатора. При нормальном уходе двигатель служит свыше 300 тысяч км.

Альтернатива – «чугунный» дизель M9R 2.0 (150 или 173 л. с.). Чрезвычайно ресурсный, но капризный. Хандрят топливная система, турбокомпрессор и маслоотделитель, засоряются клапан EGR и сажевый фильтр. Цепь ГРМ неважно переносит высокие нагрузки. Да и найти Koleos с дизелем сложно – редкая вещь.

Коробки передач

С гидроавтоматом Jatco JF613E, а он из числа самых надежных, сочетается только дизель. При нормальном обслуживании автомат ходит 200–250 тысяч км до первой переборки с заменой прокладок и фрикционов.

Бензиновому мотору полагается механика или вариатор. Механическая шестиступка ND5 превосходна, служит свыше 300 тысяч км, разве что после 200 тысяч придется менять двухмассовый маховик.

С вариатором Jatco JF011E всё намного сложнее: при выборе обычно неизвестно его истинное состояние. В теории, это самый крепкий из CVT Jatco – может дожить до 300 тысяч км. И доживает, отдельными экземплярами. Остальные приходят в негодность раньше: иногда ремонт нужен при 80–120 тысячах км. Слабы степ-мотор и соленоиды, при высоких нагрузках сдается клиноременной привод. В конечном счете износ зависит именно от объема нагрузок в сочетании с частотой замены рабочей жидкости. Фирма Renault вообще не требовала менять масло в CVT (Nissan предписывает интервал не более 60 тысяч км), считая агрегат необслуживаемым. Некоторые владельцы и не меняли. А езда по грязям и сугробам противопоказана всем вариаторам.

Эксплуатационные болячки

На ровных дорогах подвеска служит долго, до 100–120 тысяч км всё нормально. На корявых готовьтесь пачками менять стойки и втулки стабилизатора, слабоваты также шаровые и передние рычаги. К рулевому механизму особых нареканий нет.

Замена обшивки руля – самый распространенный гарантийный ремонт.

«Дурной» датчик дождя – на дождь может не среагировать, но внезапно начинает бешено чистить почти сухое стекло.

Мелкие поломки типа дверных замков и датчика уровня топлива – редки и не системны.

Euro NCAP: 2008 – пять звезд.

Самое массовое предложение на вторичке: Koleos 2.5 CVT

Оптимальный выбор: Koleos 2.5 МКП

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