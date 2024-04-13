Какой аккумулятор взять на Ладу Весту 2015 года

Эксперт выяснил, сколько служит заводская АКБ, на примере Весты из парка «За рулем»

В парке «За рулем» есть и другие автомобили – о них можно узнать здесь.

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5

Изготовитель – АВТОВАЗ

Год выпуска – 2015

В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года

Пробег на момент отчета – 160 500 км

Заводской аккумулятор Весты прослужил пять лет: по нынешним временам не самый плохой показатель.

На замену ему в 2020 году поставили «Скат» – образец, прошедший через наши экспертизы с серьезными испытаниями. Поэтому не стало сюрпризом, что потрепанная тестами батарея прослужила всего три года.

При поиске замены неприятно удивился ценам. Купил самую дешевую из известных: «Аком» (60 А·ч, 510 А) обошелся в 4850 рублей. «Породистые» АКБ на Весту стоят вдвое дороже.

Аккумулятор «Скат» прослужил всего три года

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