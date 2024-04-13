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Какой аккумулятор взять на Ладу Весту 2015 года

Эксперт выяснил, сколько служит заводская АКБ, на примере Весты из парка «За рулем»

В парке «За рулем» есть и другие автомобили – о них можно узнать здесь.

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5

Дешевые аккумуляторы бывают хорошими? Да! И у них есть общий признак
  • Изготовитель – АВТОВАЗ
  • Год выпуска – 2015
  • В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года
  • Пробег на момент отчета – 160 500 км

Заводской аккумулятор Весты прослужил пять лет: по нынешним временам не самый плохой показатель.

Что надо сделать с АКБ после зимы – и о чем забывают автомобилисты

На замену ему в 2020 году поставили «Скат» – образец, прошедший через наши экспертизы с серьезными испытаниями. Поэтому не стало сюрпризом, что потрепанная тестами батарея прослужила всего три года.

При поиске замены неприятно удивился ценам. Купил самую дешевую из известных: «Аком» (60 А·ч, 510 А) обошелся в 4850 рублей. «Породистые» АКБ на Весту стоят вдвое дороже.

Аккумулятор «Скат» прослужил всего три года
Аккумулятор «Скат» прослужил всего три года

Все отчеты по эксплуатации редакционной Лады Весты смотрите тут

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР» — ответим!

  • Мифы об аккумуляторах развенчаны тут.

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
13.04.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-39