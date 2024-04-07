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Первый советский грузовик получил необычное назначение: угадайте какое

«За рулем» вспоминает яркие факты из жизни грузовика АМО-Ф-15

Вопрос на засыпку: что делать, если пробиты все колеса?

В конце 20‑х годов одна из первых в СССР «кино-радио-передвижек», установленная на шасси первого советского грузовика АМО-Ф‑15, отправилась в агитационную поездку по губерниям центральной России.

Инициаторами и организаторами выступили пресса и Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог («Автодор»).

«Цель поездки – широкая культурно-просветительная работа, пропаганда кино, радио и автомобильно-дорожного дела, укрепление связи с кружками селькоров, а также организация отделений и коллективов Автодора путем устройства докладов, собеседований, демонстраций кинофильмов, распределения литературы и пр.», – сообщал читателям журнал «За рулем» (№ 4, 1928) 96 лет назад.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Короткий тест нз память: без колесного привода, но с мотором от МиГ-17 — что это?

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали про опытный минивэн из 80-х – что с ним было не так?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:РГАКФФД
Количество просмотров 3
07.04.2024
Фото:РГАКФФД
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