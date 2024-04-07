Первый советский грузовик получил необычное назначение: угадайте какое

«За рулем» вспоминает яркие факты из жизни грузовика АМО-Ф-15

В конце 20‑х годов одна из первых в СССР «кино-радио-передвижек», установленная на шасси первого советского грузовика АМО-Ф‑15, отправилась в агитационную поездку по губерниям центральной России.

Инициаторами и организаторами выступили пресса и Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог («Автодор»).

«Цель поездки – широкая культурно-просветительная работа, пропаганда кино, радио и автомобильно-дорожного дела, укрепление связи с кружками селькоров, а также организация отделений и коллективов Автодора путем устройства докладов, собеседований, демонстраций кинофильмов, распределения литературы и пр.», – сообщал читателям журнал «За рулем» (№ 4, 1928) 96 лет назад.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали про опытный минивэн из 80-х – что с ним было не так?

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