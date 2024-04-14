Советский автомобиль ПДП: что за три буквы?

«За рулем» заглянул в историю компактного заднемоторного авто из СССР

Военному человеку аббревиатура ПДП сразу напоминает переправочно-десантный паром (изделие 561П) – боевую машину инженерных войск ВС России.

А вот в далеком 1938 году коллектив единомышленников (Б. Попов, Ю. Долматовский и А. Пельтцер) взялся за проектирование компактного заднемоторного автомобиля, получившего свое условное название по первым буквам их фамилий. Был создан деревянный макет перспективной машины, но на пороге уже была война…

Выпуск микроавтомобиля ПДП с мотоциклетным мотором планировали наладить на мотозаводе в Подольске, но дальше эскизов и деревянного макета дело не пошло.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали про опытный минивэн из 80-х – что с ним было не так?

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