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Советский автомобиль ПДП: что за три буквы?

«За рулем» заглянул в историю компактного заднемоторного авто из СССР

13 народных автомобилей СССР, которых как бы не было

Военному человеку аббревиатура ПДП сразу напоминает переправочно-десантный паром (изделие 561П) – боевую машину инженерных войск ВС России.

А вот в далеком 1938 году коллектив единомышленников (Б. Попов, Ю. Долматовский и А. Пельтцер) взялся за проектирование компактного заднемоторного автомобиля, получившего свое условное название по первым буквам их фамилий. Был создан деревянный макет перспективной машины, но на пороге уже была война…

Выпуск микроавтомобиля ПДП с мотоциклетным мотором планировали наладить на мотозаводе в Подольске, но дальше эскизов и деревянного макета дело не пошло.
Выпуск микроавтомобиля ПДП с мотоциклетным мотором планировали наладить на мотозаводе в Подольске, но дальше эскизов и деревянного макета дело не пошло.
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Короткий тест нз память: без колесного привода, но с мотором от МиГ-17 — что это?

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали про опытный минивэн из 80-х – что с ним было не так?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Вопрос на засыпку: сколько мест было в самой дорогой маршрутке СССР? Ответ читаем тут.

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 3
14.04.2024
Фото:из архива «За рулем»
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