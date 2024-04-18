«Красуха» – жесткие бои в эфире

Эксперт рассказал, как работает комплекс радиоэлектронной борьбы в зоне СВО

Защита своих войск от высокотехнологичных средств противника, атака и поражение техники врага без единого выстрела – вот основная задача комплексов радиоэлектронной борьбы.

Из всего многообразия наших систем РЭБ особое место в зоне СВО занимает наземный комплекс дальнего действия Красуха-C4 или, как его еще называют, изделие 1РЛ257.

Антенны комплекса Красуха-С4 работают в секторе 360 градусов по азимуту и от -1 до +85 градусов по углу места.

Причина его особого положения – широкие возможности данной системы РЭБ и, особенно, высокая эффективность в борьбе с воздушными угрозами. Красуха способна подавить большинство радиолокационных станций воздушного базирования. Это означает: обнаружить и обезвредить разведывательные самолеты и беспилотники, разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты, бомбардировщики, истребители, крылатые ракеты.

Как ставятся помехи

Вот принцип работы комплекса РЭБ данного типа в самом упрощенном виде. Обзорная радиолокационная станция (РЛС) летательного аппарата, равно как и ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения, имеют передатчик и приемник. Полуактивные головки самонаведения – только приемник. В любом случае, источник информации все этих РЛС и головок – отраженный от объекта радиосигнал. Разумеется, по пути от передатчика до объекта и обратно к приемнику сигнал ослабевает.

Если мы определили частоту работы вражеской РЛС, то можем напрямую вогнать ей в приемник свой сигнал. Причем он забьет отраженный сигнал, так как будет мощнее – энергетика наземной станции РЭБ много выше, чем любой бортовой, да и путь сигнала короче. Что получим в результате? В зависимости от типа переданной помехи, мы либо «ослепим» бортовую РЛС противника, либо «подсунем» ложную картину обстановки или ложную цель.

На поле боя это выглядит так: летательный аппарат врага теряет ориентировку, возможность вести разведку, наносить прицельный удар и вынужден отказаться от выполнения задания, а ослепленная крылатая ракета может просто упасть на землю. Зачастую угрозы исходят от объектов, летящих на сверхмалых высотах, то есть ниже радиолокационного поля наших средств ПВО и зоны поражения зенитных ракет. Поставленная помеха лишит их возможности пилотирования на сверхмалых высотах и заставит подняться выше. И уж тут по ним отработает ПВО.

На волне 2-3 сантиметра

Красуха-C4 базируется на шасси грузовика повышенной проходимости КАМАЗ-6350 с колесной формулой 8х8 с дизельным двигателем и механической коробкой передач.

Комплекс радиоэлектронной борьбы Красуха-С4 базируется на двух автомобилях КАМАЗ-6350.

В составе комплекса два таких грузовика. Они являются носителями широкополосной станции активных помех, антенного оборудования, аппаратуры связи, компьютера, мониторов, усилителя, навигационной системы, дизельных генераторов для обеспечения комплекса электроэнергией.

Антенны закреплены на подвижном основании, которое позволяет разворачивать их на 360 градусов по горизонтали и наклонять в диапазоне от -1 до +85 градусов. Время развертывания комплекса составляет около получаса.

Время готовности к работе после развертывания – 3 минуты. Боевой расчет – 5 человек.

Наши станции РЭБ – лакомая цель для противника. Поэтому развернутый комплекс тщательно маскируют.

Красуха-C4 – прекрасный разведчик: в режиме пассивной локации (отсутствие излучения) комплекс ведет анализ радиоэлектронной обстановки на 360 градусов. Он способен обнаружить и начать сопровождать цель на расстоянии до 300 километров. Разумеется, электроника комплекса идентифицирует цель и определяет частоту работы ее РЛС.

Средства постановки радиоэлектронных помех вступают в действие только по приказу командира. При этом аппаратура воспроизводит нужную частоту и излучает на ней помеху.

Красуха-C4 и ее экспортная версия

Красуха-C4Э (экспортный вариант) работает в диапазоне частот от 8 до 18 ГГц. Именно здесь на длине волны 1,5-3,5 сантиметра действуют основные средства радиолокации летательных аппаратов вероятного противника. Например, бортовые РЛС истребителей F-16 и других самолетов тактической авиации, станции разведывательно-ударных комплексов E-8 JISTARS, активные и полуактивные головки самонаведения ракет, станции управления оружием.

Данные по Красухе для наших войск засекречены. Но учитывая, что она успешно работает по беспилотникам, она имеет расширенный частотный диапазон.

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