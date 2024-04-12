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Полет на 30 км, 8 кг груза, защита частот – новый грозный дрон РФ

Новый FPV-дрон «Пиранья-13» с невероятными характеристиками отправят в зону СВО

В Симбирском конструкторском бюро рассказали про новый дрон «Пиранья-13», который способен переносить до 8 кг на расстояние 30 км, что позволит выполнять более сложные боевые задачи, совмещая разведку с поражением. На разработку беспилотника ушло 6 месяцев.

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«Мы разработали новый дрон "Пиранья-13" с новыми мультичастотными каналами и увеличением дальности связи до 30 км – его разработка заняла более шести месяцев. Это 13-дюймовый аппарат, который будет оснащен восемью двигателями и благодаря правильно подобранной винтомоторной группе позволит преодолевать большие дистанции – до 30 км, а его начинка дает оптимальную грузоподъемность в 8 кг», – цитирует ТАСС разработчика дрона.

Сегодня российские боеприпасы класса ОФСП весят от 0,5 до 2,5 кг, а значит «Пиранья-13» может нести от 3 до 16 осколочно-фугасных свободнопадающих суббоеприпасов.

Система связи «Пираньи» защищена от вмешательства со стороны средств радиоэлектронной борьбы противника. Сам аппарат может оставаться в воздухе даже при повреждении одного или двух двигателей из восьми. Есть также возможность установки нескольких камер для мультиспектральной работы. При этом «Пиранья-13» оказалась компактнее и легче любых других дронов со схожими характеристиками.

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«Теперь солдаты, которые используют "Пиранью", могут выполнять всю цепочку работы – от разведки до поражения – с помощью наших аппаратов на любом направлении и практически не ограничиваясь в расстоянии, не опасаясь погашения частот, сбивания дрона и обнаружения оператора», – заявили в конструкторском бюро.

Выпускаться «Пираньи-13» могут в количестве до 300 штук в день.

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Кирилл Панов
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС
12.04.2024
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС
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