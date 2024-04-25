Паркетник из Турции от 2,25 млн рублей: стоит брать?

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«За рулем» выявил плюсы и минусы кроссовера Hyundai Bayon, дособранного в Казахстане

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С уходом корейских производителей из России к нам стали везти те модели, что никогда официально не поставлялись. И они вовсе не дороже своих одноклассников из Китая.

К примеру, компактный Hyundai Bayon можно купить за 2,2 млн рублей. А вот такой хорошо оснащенный автомобиль с автоматом и двигателем 1.4 (100 л. с.) стоит чуть больше двух с половиной миллионов. Дособранные в Казахстане Байоны (почти готовые автомобили везут туда из Турции) поставляются к нам новыми.

Hyundai Bayon. Цена в России от 2 250 000 ₽
Hyundai Bayon. Цена в России от 2 250 000 ₽
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Известный незнакомец

Платформа К2, на которой сконструирован Bayon, нам знакома по Селтосу, нынешней Крете и не только. Но, в отличие от последней, Bayon вышел симпатичным. И маленьким он не выглядит, хотя в габаритах уступает даже кросс-хэтчу Kia Rio X.

Это сказалось на вместимости второго ряда и багажника, который едва потянет на 300 литров. Радуют двойное дно и фиксатор на спинках для полки, но если планируете возить не только себя, дело может закончиться покупкой бокса на крышу.

Виртуальная приборная панель скомпонована традиционно, и это отличная новость. Информация воспринимается легко.
Автомобиль дополнен всем спектром ассистентов движения, в том числе и удержанием в полосе.
Интерьер – в основном из жесткого пластика. Но он продуман и не лишен изюминки в дизайне. Каждому, кто знаком с моделями Hyundai последних лет, совладать с медиасистемой будет легко. Функциональность довольно богатая, а управление интуитивно понятно.
Интерьер – в основном из жесткого пластика. Но он продуман и не лишен изюминки в дизайне. Каждому, кто знаком с моделями Hyundai последних лет, совладать с медиасистемой будет легко. Функциональность довольно богатая, а управление интуитивно понятно.
Однозонный климат-контроль имеет аналоговое управление – ура, никаких сенсорных панелей
Есть обогрев передних сидений и руля.

Кроссовер вместо хэтчбека и за те же деньги? Не все так просто!

Кроссовер это или хэтчбек, можно обсуждать – но дорожный просвет для небольшой машины неплох: под металлической защитой я намерил 18 см. У большинства «китайцев» меньше.

И за рулем в китайских машинах не так удобно – а Bayon отличается большими диапазонами регулировки сиденья и руля.

Материалы простенькие, но интерьер аккуратен. Медиасистема вызывает приятную ностальгию. И не столько из-за хорошо знакомого интерфейса Hyundai, сколько из-за логичности построения меню, грамматически правильной русификации и наличия RDS в радио. Большинству китайских моделей всего этого пока не хватает, хотя критикуем далеко не первый год.

Передние сиденья довольно удобные, с развитой боковой поддержкой. Чехлы - нештатные.
Второй ряд не поражает запасом пространства и удобством посадки.

Родное сердце

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Двигатель Kappa объемом 1.4 литра знаком нам по последним поколениям Соляриса и Kia Rio. Опыт показал, что глобальных проблем с надежностью у него нет. Купить расходники несложно – в наличии есть большой выбор, а цены адекватные.

Оригинальный масляный фильтр стоит 500 рублей. Есть и много заменителей за схожие деньги. Родной воздушный фильтр стоит около 1000 рублей. Цены на аналоги лежат в пределах 350–1800 рублей. Свечи зажигания такие же, как у двигателя 1.6, и стоят по 900 рублей за штуку. Аналогов много: самые дешевые из них втрое дешевле.

Жесткий характер

Начальные моторы в гамме Байона – это просто литр или 1,2 литра. К нам везут самые мощные версии со 100‑сильным двигателем 1.4. Это сердечко, конечно, тоже слабовато.

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Масса машинки лишь чуть больше тонны, потому Bayon ускоряется весьма сносно. Но без огонька. Отчасти потому, что хорошо знакомый нам по Солярисам и Rio шестиступенчатый автомат – не образчик скорострельности. Зато с надежностью, если уж вспоминать Solaris и Rio, всё неплохо. Как и с расходом топлива – Bayon укладывается в средние 8 литров на сотню.

На асфальте Hyundai чувствует себя прекрасно, даря адекватную обратную связь и филигранно следуя за рулем. Только страшновато за здоровье шасси, ведь адаптации к российским дорогам не было, и подвеска откровенно жесткая.

Особенно неприятно она срабатывает на ходе отбоя. Так что в регионах с преобладанием «направлений» ходовой части Байона будет непросто.

Но есть и хорошие новости – если что-то в ходовой придется менять, то найти запчасти не будет проблемой. Всё подходит от второй Креты и Селтоса.

Организация пространства помогает компенсировать небольшой объем.
Багажник – с двойным полом.

Любопытная альтернатива

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Hyundai Bayon – весьма любопытная альтернатива китайским кроссоверам. Деньги – те же. Правда, Bayon чуть меньше и слабее Джолиона и Москвича 3. И заводской гарантии у него нет.

Но проверенные агрегаты и платформа дают надежду, что гарантийный ремонт не потребуется. С покупкой запасных частей сложностей не ожидается – хотя кузовных деталей это не касается. А еще у Hyundai есть супероружие под названием ликвидность: что-то мне подсказывает, что перепродажную стоимость Bayon будет сохранять весьма долго.

Поведением на дороге Hyundai Bayon напоминает наш Rio X, если представить, что его не адаптировали к России. Подвеска жестковата.
Поведением на дороге Hyundai Bayon напоминает наш Rio X, если представить, что его не адаптировали к России. Подвеска жестковата.
Сбалансированный и стильный кроссовер с проверенными агрегатами Плавность хода – не для наших дорог

Hyundai Bayon

  • Длина / ширина / высота / база 4180 / 1775 / 1500 / 2580 мм
  • Снаряженная масса 1132 кг
  • Объем багажника 334 / 1205 л
  • Максимальная скорость 176 км/ч
  • Разгон 0–100 км/ч 13,7 с
  • Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1368 см³; 74 кВт / 100 л.с. при 6000 об/мин; 134 Н·м при 3500 об/мин
  • Топливо / запас топлива АИ-95 / 40 л
  • Трансмиссия передний привод; А6

Благодарим Евгения Иванова за предоставленный для теста автомобиль.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:Константин Якубов
Количество просмотров 4
25.04.2024
Фото:Константин Якубов
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