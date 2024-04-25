Паркетник из Турции от 2,25 млн рублей: стоит брать?

«За рулем» выявил плюсы и минусы кроссовера Hyundai Bayon, дособранного в Казахстане

С уходом корейских производителей из России к нам стали везти те модели, что никогда официально не поставлялись. И они вовсе не дороже своих одноклассников из Китая.

К примеру, компактный Hyundai Bayon можно купить за 2,2 млн рублей. А вот такой хорошо оснащенный автомобиль с автоматом и двигателем 1.4 (100 л. с.) стоит чуть больше двух с половиной миллионов. Дособранные в Казахстане Байоны (почти готовые автомобили везут туда из Турции) поставляются к нам новыми.

Hyundai Bayon. Цена в России от 2 250 000 ₽

Известный незнакомец

Платформа К2, на которой сконструирован Bayon, нам знакома по Селтосу, нынешней Крете и не только. Но, в отличие от последней, Bayon вышел симпатичным. И маленьким он не выглядит, хотя в габаритах уступает даже кросс-хэтчу Kia Rio X.

Это сказалось на вместимости второго ряда и багажника, который едва потянет на 300 литров. Радуют двойное дно и фиксатор на спинках для полки, но если планируете возить не только себя, дело может закончиться покупкой бокса на крышу.

Виртуальная приборная панель скомпонована традиционно, и это отличная новость. Информация воспринимается легко. Автомобиль дополнен всем спектром ассистентов движения, в том числе и удержанием в полосе.

Интерьер – в основном из жесткого пластика. Но он продуман и не лишен изюминки в дизайне. Каждому, кто знаком с моделями Hyundai последних лет, совладать с медиасистемой будет легко. Функциональность довольно богатая, а управление интуитивно понятно.

Однозонный климат-контроль имеет аналоговое управление – ура, никаких сенсорных панелей Есть обогрев передних сидений и руля.

Кроссовер это или хэтчбек, можно обсуждать – но дорожный просвет для небольшой машины неплох: под металлической защитой я намерил 18 см. У большинства «китайцев» меньше.

И за рулем в китайских машинах не так удобно – а Bayon отличается большими диапазонами регулировки сиденья и руля.

Материалы простенькие, но интерьер аккуратен. Медиасистема вызывает приятную ностальгию. И не столько из-за хорошо знакомого интерфейса Hyundai, сколько из-за логичности построения меню, грамматически правильной русификации и наличия RDS в радио. Большинству китайских моделей всего этого пока не хватает, хотя критикуем далеко не первый год.

Передние сиденья довольно удобные, с развитой боковой поддержкой. Чехлы - нештатные. Второй ряд не поражает запасом пространства и удобством посадки.

Родное сердце

Двигатель Kappa объемом 1.4 литра знаком нам по последним поколениям Соляриса и Kia Rio. Опыт показал, что глобальных проблем с надежностью у него нет. Купить расходники несложно – в наличии есть большой выбор, а цены адекватные.

Оригинальный масляный фильтр стоит 500 рублей. Есть и много заменителей за схожие деньги. Родной воздушный фильтр стоит около 1000 рублей. Цены на аналоги лежат в пределах 350–1800 рублей. Свечи зажигания такие же, как у двигателя 1.6, и стоят по 900 рублей за штуку. Аналогов много: самые дешевые из них втрое дешевле.

Жесткий характер

Начальные моторы в гамме Байона – это просто литр или 1,2 литра. К нам везут самые мощные версии со 100‑сильным двигателем 1.4. Это сердечко, конечно, тоже слабовато.

Масса машинки лишь чуть больше тонны, потому Bayon ускоряется весьма сносно. Но без огонька. Отчасти потому, что хорошо знакомый нам по Солярисам и Rio шестиступенчатый автомат – не образчик скорострельности. Зато с надежностью, если уж вспоминать Solaris и Rio, всё неплохо. Как и с расходом топлива – Bayon укладывается в средние 8 литров на сотню.

На асфальте Hyundai чувствует себя прекрасно, даря адекватную обратную связь и филигранно следуя за рулем. Только страшновато за здоровье шасси, ведь адаптации к российским дорогам не было, и подвеска откровенно жесткая.

Особенно неприятно она срабатывает на ходе отбоя. Так что в регионах с преобладанием «направлений» ходовой части Байона будет непросто.

Но есть и хорошие новости – если что-то в ходовой придется менять, то найти запчасти не будет проблемой. Всё подходит от второй Креты и Селтоса.

Организация пространства помогает компенсировать небольшой объем. Багажник – с двойным полом.

Любопытная альтернатива

Hyundai Bayon – весьма любопытная альтернатива китайским кроссоверам. Деньги – те же. Правда, Bayon чуть меньше и слабее Джолиона и Москвича 3. И заводской гарантии у него нет.

Но проверенные агрегаты и платформа дают надежду, что гарантийный ремонт не потребуется. С покупкой запасных частей сложностей не ожидается – хотя кузовных деталей это не касается. А еще у Hyundai есть супероружие под названием ликвидность: что-то мне подсказывает, что перепродажную стоимость Bayon будет сохранять весьма долго.

Поведением на дороге Hyundai Bayon напоминает наш Rio X, если представить, что его не адаптировали к России. Подвеска жестковата.

Сбалансированный и стильный кроссовер с проверенными агрегатами Плавность хода – не для наших дорог

Hyundai Bayon

Длина / ширина / высота / база 4180 / 1775 / 1500 / 2580 мм

4180 / 1775 / 1500 / 2580 мм Снаряженная масса 1132 кг

1132 кг Объем багажника 334 / 1205 л

334 / 1205 л Максимальная скорость 176 км/ч

176 км/ч Разгон 0–100 км/ч 13,7 с

13,7 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1368 см³; 74 кВт / 100 л.с. при 6000 об/мин; 134 Н·м при 3500 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1368 см³; 74 кВт / 100 л.с. при 6000 об/мин; 134 Н·м при 3500 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 40 л

АИ-95 / 40 л Трансмиссия передний привод; А6

Благодарим Евгения Иванова за предоставленный для теста автомобиль.