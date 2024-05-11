Такое могло быть только в Тольятти: загадка четвертой модели

В честь 50-летия ВАЗ-21011 эксперт «За рулем» рассказал ее странную историю

В этом году исполняется 50 лет со дня появления автомобиля ВАЗ-21011. Но почему ее называли четвертой моделью ВАЗа? Об этом и поговорим.

Полвека назад автомобильный поток на наших дорогах все еще оставался достаточно однородным, а потому любая «необычность» мгновенно привлекала к себе внимание.

А тут стали появляться странные машинки: вроде бы, ВАЗ-2101, только немножко необычный. Исчезли клыки на бамперах, поменяла рисунок декоративная решетка радиатора, появились вентиляционные прорези над передним бампером и декоративные решетки принудительной вытяжной вентиляции на задних стойках кузова…

На самопальный тюнинг непохоже, но и для новой модели маловато. Термины типа «фейслифтинг» тогда были не в ходу.

И все же это была новая вазовская модель – ВАЗ-21011.

А что в ней нового-то?

До этого основных вазовских моделей было всего три: «единичка» с индексом 2101, универсал 2102 и «пижонская» 2103. За глаза их называли очень просто: первая, вторая и третья.

А у этой машины был пятизначный индекс: речь явно идет о модификации «единички». Однако же завод официально называет ее четвертой моделью! Во всяком случае, статья главного конструктора ВАЗа В. Соловьева в журнале «За рулем» №8 за 1974 год называлась именно так: «ВАЗ-21011 – четвертаямодель Волжского автозавода»! За глаза ее величали только «одиннадцатой».

Внешних отличий от ВАЗ-2101 было, при внимательном рассмотрении, довольно много.

Вместо клыков на бамперах появились резиновые вставки по всей длине.

Крупные прямоугольники декоративной решетки радиатора теперь были в тон с обновленной вазовской эмблемой. Фары поменяли конструкцию: внутри разместились «габаритки», а оранжевые подфарники отныне работали только поворотниками.

На панели «задка» появился фонарь заднего хода. Катафоты теперь переехали на задние фонари.

В салоне появились новые сиденья, приближающиеся по форме к «трешке». Стало явно меньше блестящих элементов: даже ручки стеклоподъемников теперь – из черного пластика. Панель приборов облицевали пленкой под дерево. Исчез ободок звукового сигнала. Возле педального узла появилась небольшая «педалька» для управления омывателем ветрового стекла. Сразу отметим, что это решение оказалось временным: вскоре ВАЗ-21011 обретет новый подрулевой переключатель.

Некоторые изменения были незаметны глазу. Трудно догадаться, что внутрисалонное зеркало теперь отделяется от кузова при ударе, улучшая травмобезопасность машины. Повышению безопасности способствует и кольцевая проточка рулевого вала.

А под капотом – действительно новый двигатель, пусть и несильно отличающийся от «копеечного». Мощность ВАЗ-21011 с объемом 1294 «кубика» выдавал 69 л.с. По сравнению с 2101 добавилось 5 л.с. Кстати, отметим, что расход топлива при этом вырос на 0,2-0,3 л на сотню. Зато разгон «до сотни» – теперь за 20 секунд (у «единички» было 22). Еще там появился сдвоенный бачок главного тормозного цилиндра с датчиком уровня жидкости. Сигнализатор – общий со стояночным тормозом. А вместо «грелки» с омывающей жидкостью был установлен полноценный бачок с электронасосом.

Вам Жигули-1300 или Ладу 1200s?

Если ВАЗ-21011 заводчане почему-то считали «четвертой» моделью ВАЗа, то появившаяся в 1977 году аналогичная новинка ВАЗ-21013 такой же нумерации не удостоилась. Между тем такой индекс носил экспортный вариант ВАЗ-21011 для стран, которые обращали серьезное внимание на связь налогов с литражом двигателя. Иными словами, там хотели сэкономить.

Внешних отличий 21011 и 21013 практически не имели. Единственный нюанс – задний шильдик: на ВАЗ-21011 было написано «Жигули 1300», а на ВАЗ-21013 – Lada 1200s.

Какими-то путями автомобиль закрепился и на нашем рынке, хотя местный потребитель всегда хотел иметь мотор помощнее.

В фильме 1982 года «Инспектор ГАИ» отрицательный персонаж – директор автосервиса в исполнении Никиты Михалкова – вальяжно разъезжает как раз на ВАЗ-21013 (хорошо виден шильдик). Было ли это круто? Возможно, герой не хотел излишне выпендриваться, разъезжая, скажем, на Волге. Впрочем, еще он знал, что для ВАЗ-21013 характерно использование импортных деталей. В ней могли применяться югославские АКБ «Трепча», а также венгерский трамблер.

ВАЗ-21011 стал двухмиллионным автомобилем Волжского автозавода. Юбилейный экземпляр был выпущен 9 июля 1975 года. Всего с 1974 по 1981 годы было произведено более 2 млн таких машин. Что касается ВАЗ-21013, то он выпускался с 1977 по 1988 годы.

А вот здесь мы разобрались с чехардой индексов автомобилей АВТОВАЗа.