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В фильме 1982 года «Инспектор ГАИ» отрицательный персонаж – директор автосервиса в исполнении Никиты Михалкова – вальяжно разъезжает как раз на ВАЗ-21013 (хорошо виден шильдик). Было ли это круто? Возможно, герой не хотел излишне выпендриваться, разъезжая, скажем, на Волге. Впрочем, еще он знал, что для ВАЗ-21013 характерно использование импортных деталей. В ней могли применяться югославские АКБ «Трепча», а также венгерский трамблер.
11 мая
Такое могло быть только в Тольятти: загадка четвертой модели
В честь 50-летия ВАЗ-21011 эксперт «За рулем»...

Такое могло быть только в Тольятти: загадка четвертой модели

В честь 50-летия ВАЗ-21011 эксперт «За рулем» рассказал ее странную историю

В этом году исполняется 50 лет со дня появления автомобиля ВАЗ-21011. Но почему ее называли четвертой моделью ВАЗа? Об этом и поговорим.

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Полвека назад автомобильный поток на наших дорогах все еще оставался достаточно однородным, а потому любая «необычность» мгновенно привлекала к себе внимание.

Наша «тройка» и одноклассники — кто был мощнее и быстрее?

А тут стали появляться странные машинки: вроде бы, ВАЗ-2101, только немножко необычный. Исчезли клыки на бамперах, поменяла рисунок декоративная решетка радиатора, появились вентиляционные прорези над передним бампером и декоративные решетки принудительной вытяжной вентиляции на задних стойках кузова…

На самопальный тюнинг непохоже, но и для новой модели маловато. Термины типа «фейслифтинг» тогда были не в ходу.

И все же это была новая вазовская модель – ВАЗ-21011.

А что в ней нового-то?

До этого основных вазовских моделей было всего три: «единичка» с индексом 2101, универсал 2102 и «пижонская» 2103. За глаза их называли очень просто: первая, вторая и третья.

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А у этой машины был пятизначный индекс: речь явно идет о модификации «единички». Однако же завод официально называет ее четвертой моделью! Во всяком случае, статья главного конструктора ВАЗа В. Соловьева в журнале «За рулем» №8 за 1974 год называлась именно так: «ВАЗ-21011 – четвертаямодель Волжского автозавода»! За глаза ее величали только «одиннадцатой».

Внешних отличий от ВАЗ-2101 было, при внимательном рассмотрении, довольно много.

Вместо клыков на бамперах появились резиновые вставки по всей длине.
Вместо клыков на бамперах появились резиновые вставки по всей длине.

Крупные прямоугольники декоративной решетки радиатора теперь были в тон с обновленной вазовской эмблемой. Фары поменяли конструкцию: внутри разместились «габаритки», а оранжевые подфарники отныне работали только поворотниками.

На панели «задка» появился фонарь заднего хода. Катафоты теперь переехали на задние фонари.
На панели «задка» появился фонарь заднего хода. Катафоты теперь переехали на задние фонари.

В салоне появились новые сиденья, приближающиеся по форме к «трешке». Стало явно меньше блестящих элементов: даже ручки стеклоподъемников теперь – из черного пластика. Панель приборов облицевали пленкой под дерево. Исчез ободок звукового сигнала. Возле педального узла появилась небольшая «педалька» для управления омывателем ветрового стекла. Сразу отметим, что это решение оказалось временным: вскоре ВАЗ-21011 обретет новый подрулевой переключатель.

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Некоторые изменения были незаметны глазу. Трудно догадаться, что внутрисалонное зеркало теперь отделяется от кузова при ударе, улучшая травмобезопасность машины. Повышению безопасности способствует и кольцевая проточка рулевого вала.

А под капотом – действительно новый двигатель, пусть и несильно отличающийся от «копеечного». Мощность ВАЗ-21011 с объемом 1294 «кубика» выдавал 69 л.с. По сравнению с 2101 добавилось 5 л.с. Кстати, отметим, что расход топлива при этом вырос на 0,2-0,3 л на сотню. Зато разгон «до сотни» – теперь за 20 секунд (у «единички» было 22). Еще там появился сдвоенный бачок главного тормозного цилиндра с датчиком уровня жидкости. Сигнализатор – общий со стояночным тормозом. А вместо «грелки» с омывающей жидкостью был установлен полноценный бачок с электронасосом.

Вам Жигули-1300 или Ладу 1200s?

Если ВАЗ-21011 заводчане почему-то считали «четвертой» моделью ВАЗа, то появившаяся в 1977 году аналогичная новинка ВАЗ-21013 такой же нумерации не удостоилась. Между тем такой индекс носил экспортный вариант ВАЗ-21011 для стран, которые обращали серьезное внимание на связь налогов с литражом двигателя. Иными словами, там хотели сэкономить.

Внешних отличий 21011 и 21013 практически не имели. Единственный нюанс – задний шильдик: на ВАЗ-21011 было написано «Жигули 1300», а на ВАЗ-21013 – Lada 1200s.
Внешних отличий 21011 и 21013 практически не имели. Единственный нюанс – задний шильдик: на ВАЗ-21011 было написано «Жигули 1300», а на ВАЗ-21013 – Lada 1200s.

Какими-то путями автомобиль закрепился и на нашем рынке, хотя местный потребитель всегда хотел иметь мотор помощнее.

В фильме 1982 года «Инспектор ГАИ» отрицательный персонаж – директор автосервиса в исполнении Никиты Михалкова – вальяжно разъезжает как раз на ВАЗ-21013 (хорошо виден шильдик). Было ли это круто? Возможно, герой не хотел излишне выпендриваться, разъезжая, скажем, на Волге. Впрочем, еще он знал, что для ВАЗ-21013 характерно использование импортных деталей. В ней могли применяться югославские АКБ «Трепча», а также венгерский трамблер.
В фильме 1982 года «Инспектор ГАИ» отрицательный персонаж – директор автосервиса в исполнении Никиты Михалкова – вальяжно разъезжает как раз на ВАЗ-21013 (хорошо виден шильдик). Было ли это круто? Возможно, герой не хотел излишне выпендриваться, разъезжая, скажем, на Волге. Впрочем, еще он знал, что для ВАЗ-21013 характерно использование импортных деталей. В ней могли применяться югославские АКБ «Трепча», а также венгерский трамблер.

ВАЗ-21011 стал двухмиллионным автомобилем Волжского автозавода. Юбилейный экземпляр был выпущен 9 июля 1975 года. Всего с 1974 по 1981 годы было произведено более 2 млн таких машин. Что касается ВАЗ-21013, то он выпускался с 1977 по 1988 годы.

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 2
11.05.2024
Фото:из архива «За рулем»
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